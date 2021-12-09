Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Альянц Арена
История личных встреч
Бавария
Вольфсбург
30 матчей
96.7%
3.3%
29 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
13.3%
20%
20 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 7 побед
35 матчей
82.9%
8.6%
8.5%
29 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
31.4%
11.5%
20 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
22.9%
20%
20 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|18 (3)
|1.13
|Гнабри Серж
|9
|0.56
|Мюллер Томас
|4
|0.25
|Сане Лерой
|4
|0.25
|Коман Кингсли
|4
|0.25
|Киммих Йозуа
|3
|0.19
|Мусиала Джамал
|3
|0.19
|Чупо-Мотинг Эрик
|3
|0.19
|Горецка Леон
|2
|0.13
|Юпамекано Део
|0
|0
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Зюле Никлас
|0
|0
|Толиссо Корентен
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|6 (1)
|0.38
|Нмеча Лукас
|6
|0.38
|Баку Ридле
|2
|0.13
|Руссийон Жером
|1
|0.06
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.06
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.06
|Филипп Максимилиан
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|3
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Юпамекано Део
|2
|0
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|Павар Бенжамен
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|2
|2
|Руссийон Жером
|5
|0
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Брукс Джон
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Вальдшмидт Лука
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
10
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
4%
1
10%
1-15
6
25%
1
10%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
4
17%
2
20%
46-60
7
29%
29%
3
30%
61-75
4
17%
3
30%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
26
8
16 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
5
19%
3
38%
1-15
2
8%
2
25%
16-30
9
35%
0
0%
31-45
3
12%
2
25%
46-60
4
15%
1
13%
61-75
3
12%
0
0%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
1
9%
3
21%
76-90
Забито
50
18
25 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
0 Не забивали 3
6
12%
4
22%
1-15
8
16%
3
17%
16-30
11
22%
0
0%
31-45
7
14%
4
22%
46-60
11
22%
4
22%
61-75
7
14%
3
17%
76-90
Пропущено
18
24
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
11%
5
21%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
4
22%
4
17%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
3
17%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3
Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4
Вольфсбург
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0
Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|52 - 16
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|36 - 23
|31
|3.
|Байер Л
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|37 - 24
|27
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 23
|26
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 15
|25
|6.
|Майнц
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 16
|24
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|8.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 27
|22
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|29 - 19
|21
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 22
|21
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|17 - 25
|20
|12.
|Бохум
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 25
|20
|13.
|Герта
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 33
|18
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 28
|18
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 25
|16
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|12 - 22
|13
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|15
|1
|1
|13
|13 - 46
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 6
|21
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|21
|3.
|Майнц
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|25 - 10
|18
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|10.
|Байер Л
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|17 - 12
|12
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Герта
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 12
|15
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 16
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|9.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|11.
|Бохум
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|12.
|Майнц
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 11
|6
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|15.
|Арминия
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 18
|4
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|0
|0
|8
|6 - 31
|0
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Прогнозы на матч Бавария - Вольфсбург
Исход игры
Бавария
100% (57)
Ничья
0% (0)
Вольфсбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
69.64% (39)
Меньше
30.36% (17)
Обе команды забьют
Да
58.93% (33)
Нет
41.07% (23)
Популярный счёт
3:1 Бавария
42.1% (24)
2:0 Бавария
29.8% (17)
2:1 Бавария
10.5% (6)
3:0 Бавария
7% (4)
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