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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
 
Позже

Стадион:
Вольфсбург
Прогнозы 57
Бавария 100% (57)
X 0% (0)
Вольфсбург 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Вольфсбург
1.24
8.10
15.25
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Бавария
Вольфсбург

30 матчей

96.7%
3.3%
29 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
13.3%
20%
20 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 7 побед

35 матчей

82.9%
8.6%
8.5%
29 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
31.4%
11.5%
20 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
22.9%
20%
20 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:3
Б
2:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
6:0
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:6
К
1:0
Б
5:0
Б
0:2
К
1:3
Б
5:1
С
1:1
Б
4:1
Б
2:1
ТК
0:3
Б
1:6
Б
1:0
К
6:1
Б
0:2
Б
3:0
ММ(
2:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
5:1
Б
4:2
Б
0:0
К
2:0
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 18 (3) 1.13
Гнабри Серж 9 0.56
Мюллер Томас 4 0.25
Сане Лерой 4 0.25
Коман Кингсли 4 0.25
Киммих Йозуа 3 0.19
Мусиала Джамал 3 0.19
Чупо-Мотинг Эрик 3 0.19
Горецка Леон 2 0.13
Юпамекано Део 0 0
Альфонсо Дэвис 0 0
Зюле Никлас 0 0
Толиссо Корентен 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Ньянзу Танги 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.38
Нмеча Лукас 6 0.38
Баку Ридле 2 0.13
Руссийон Жером 1 0.06
Арнольд Максимилиан 1 0.06
Вальдшмидт Лука 1 0.06
Филипп Максимилиан 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 3 0
Зюле Никлас 2 0
Сане Лерой 2 0
Юпамекано Део 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Павар Бенжамен 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Станишич Йосип 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 2 2
Руссийон Жером 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Штеффен Ренато 3 0
Брукс Джон 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Баку Ридле 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Вальдшмидт Лука 1 0
Шлагер Ксавер 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
10
9 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
4%
1
10%
1-15
6
25%
1
10%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
4
17%
2
20%
46-60
7
29%
29%
3
30%
61-75
4
17%
3
30%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

26
8
16 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
5
19%
3
38%
1-15
2
8%
2
25%
16-30
9
35%
0
0%
31-45
3
12%
2
25%
46-60
4
15%
1
13%
61-75
3
12%
0
0%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
1
9%
3
21%
76-90

Забито

50
18
25 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
0 Не забивали 3
6
12%
4
22%
1-15
8
16%
3
17%
16-30
11
22%
0
0%
31-45
7
14%
4
22%
46-60
11
22%
4
22%
61-75
7
14%
3
17%
76-90

Пропущено

18
24
8 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
11%
5
21%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
4
22%
4
17%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
3
17%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3
Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5 Боруссия М - Бавария 5:0 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Бенфика - Бавария 0:4 Байер Л - Бавария 1:5 Бавария - Айнтрахт Фр 1:2 Бавария - Динамо Киев 5:0 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Бавария - Бохум 7:0 Барселона - Бавария 0:3 РБ Лейпциг - Бавария 1:4
Вольфсбург
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0
Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Вольфсбург - Боруссия М 1:3 Вольфсбург - Севилья 1:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Лилль - Вольфсбург 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 52 - 16 40
2. Боруссия Д Заявка 15 10 1 4 36 - 23 31
3. Байер Л Заявка 15 8 3 4 37 - 24 27
4. Хоффенхайм Заявка 15 8 2 5 32 - 23 26
5. Фрайбург Заявка 15 7 4 4 26 - 15 25
6. Майнц Заявка 16 7 3 6 25 - 16 24
7. Унион Берлин Заявка 15 6 5 4 22 - 21 23
8. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
9. РБ Лейпциг Заявка 15 6 3 6 29 - 19 21
10. Айнтрахт Фр Заявка 15 5 6 4 23 - 22 21
11. Вольфсбург Заявка 16 6 2 8 17 - 25 20
12. Бохум Заявка 16 6 2 8 16 - 25 20
13. Герта Заявка 16 5 3 8 17 - 33 18
14. Боруссия М Заявка 15 5 3 7 19 - 28 18
15. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
16. Аугсбург Заявка 15 4 4 7 16 - 25 16
17. Арминия Заявка 16 2 7 7 12 - 22 13
18. Гройтер Фюрт Заявка 15 1 1 13 13 - 46 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 7 0 1 25 - 6 21
2. Боруссия Д Заявка 8 7 0 1 23 - 12 21
3. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
4. РБ Лейпциг Заявка 8 6 0 2 25 - 10 18
5. Унион Берлин Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
6. Хоффенхайм Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Боруссия М Заявка 7 4 2 1 12 - 10 14
9. Бохум Заявка 7 4 2 1 10 - 5 14
10. Байер Л Заявка 7 4 0 3 17 - 12 12
11. Фрайбург Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
12. Герта Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
13. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
14. Аугсбург Заявка 7 3 1 3 11 - 14 10
15. Айнтрахт Фр Заявка 7 2 4 1 11 - 8 10
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 7 1 1 5 7 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Байер Л Заявка 8 4 3 1 20 - 12 15
3. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 15 - 7 14
4. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 2 3 12 - 14 11
5. Боруссия Д Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
6. Хоффенхайм Заявка 8 3 1 4 15 - 16 10
7. Вольфсбург Заявка 7 3 1 3 9 - 11 10
8. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
9. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
10. Унион Берлин Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
11. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
12. Майнц Заявка 7 2 0 5 7 - 11 6
13. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
14. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
15. Арминия Заявка 7 1 2 4 4 - 9 5
16. Боруссия М Заявка 8 1 1 6 7 - 18 4
17. РБ Лейпциг Заявка 7 0 3 4 4 - 9 3
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 0 0 8 6 - 31 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Вольфсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2021, осталось 2 дня 12 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Бавария 100% (57)
    X 0% (0)
    Вольфсбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Вольфсбург
    1.24
    8.10
    15.25
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бавария - Вольфсбург онлайн


    Прогнозы на матч Бавария - Вольфсбург

    Исход игры
    Бавария
    100% (57)
    Ничья
    0% (0)
    Вольфсбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.64% (39)
    Меньше
    30.36% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    58.93% (33)
    Нет
    41.07% (23)
    Популярный счёт
    3:1 Бавария
    42.1% (24)
    2:0 Бавария
    29.8% (17)
    2:1 Бавария
    10.5% (6)
    3:0 Бавария
    7% (4)
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    Бавария
    Вольфсбург

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