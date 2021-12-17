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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серен Юнайтед
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Кортрейк
0'
42' Желтая карточка
Gerald Kilota
43'

Ход матча

42'
Gerald Kilota
 
Лучшие коэффициенты
Серен Юнайтед
Ничья
Кортрейк
2.70
3.64
3.02
Все Коэффициенты
30
Диш
Гийом
20
Yahya
Nadrani
26
Дель
Фабро
Дарио
24
Буланже
Бенжамен
21
Marsoni
Sambu
44
Ibrahima
Cisse1
8
Gerald
Kilota
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
9
Микаутадзе
Жорж
88
Мазиз
Юссеф
31
Илич
Марко
2
Девале
Жиль
5
Сейнсбери
Трент
66
Радованович
Александар
30
Д'Эне
Кристоф
26
Вандандриш
Кевин
8
Палаверса
Анте
29
Марлос
Морено
18
Abdelkahar
Kadri
10
Селемани
Фаиз
19
Бадамоси
Мохамед
Серен Юнайтед
3-4-3
Кортрейк
4-2-3-1

История личных встреч

Серен Юнайтед
Кортрейк

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
2:0
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 7 (1) 0.35
Мазиз Юссеф 6 0.3
Джаллоу Абли 4 0.2
Муандилмаджи Мариус 2 0.1
Gerald Kilota 1 0.05
Fabrice Sambu 1 0.05
Дель Фабро Дарио 1 0.05
Бернье Антуан 0 0
Ibrahima Cisse1 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 8 (3) 0.4
Гейе Папе Хабиб 5 0.25
Д'Эне Кристоф 3 0.15
Вандандриш Кевин 2 0.1
Шевалье Тедди 2 0.1
Алиуи Рашид 1 0.05
Сейнсбери Трент 1 0.05
Оканси Эрик 1 0.05
Марлос Морено 1 0.05
Ружо Лукас 0 0
Abdelhak Kadri 0 0
Палаверса Анте 0 0
Mathias Fixelles 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 5 1
Ibrahima Cisse1 5 0
Yahya Nadrani 5 0
Gerald Kilota 4 0
Мазиз Юссеф 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Wagane Faye 3 0
Диш Гийом 1 1
Бернье Антуан 2 0
Джаллоу Абли 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Сами Лахссаини 1 0
Микаутадзе Жорж 1 0
Zakaria Silini 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палаверса Анте 5 1
Ружо Лукас 6 0
Сейнсбери Трент 5 0
Вандандриш Кевин 5 0
Mathias Fixelles 3 1
Д'Эне Кристоф 4 0
Селемани Фаиз 4 0
Марлос Морено 4 0
Гейе Папе Хабиб 4 0
Радованович Александар 2 1
Девале Жиль 3 0
Дерейк Тимоти 2 0
Илич Марко 2 0
Бадамоси Мохамед 2 0
Мбайо Дилан 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Abdelhak Kadri 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
3
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
3
25%
4
31%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
13%
2
18%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
4
36%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
3
25%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Пропущено

23
9
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
4
17%
2
22%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
2
9%
2
22%
46-60
4
17%
3
33%
61-75
8
35%
1
11%
76-90

Забито

23
25
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
9 Не забивали 3
3
13%
2
8%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
6
26%
5
20%
31-45
6
26%
5
20%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
5
22%
6
24%
76-90

Пропущено

38
20
16 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
2
5%
3
15%
1-15
8
21%
3
15%
16-30
6
16%
2
10%
31-45
5
13%
4
20%
46-60
7
18%
3
15%
61-75
10
26%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3
Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0
Кортрейк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0
Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Сент-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 19 14 1 4 47 - 18 43
2. Брюгге 19 11 6 2 39 - 24 39
3. Антверпен 19 11 3 5 36 - 23 36
4. Андерлехт 19 9 7 3 41 - 24 34
5. Шарлеруа 19 9 5 5 34 - 26 32
6. Гент 19 9 3 7 31 - 21 30
7. Мехелен 19 9 3 7 33 - 34 30
8. Кортрейк 0:0 20 7 8 5 24 - 22 29
9. Эйпен 19 7 4 8 30 - 30 25
10. Генк 19 7 4 8 35 - 32 25
11. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
12. Серкль Брюгге 19 6 4 9 25 - 25 22
13. Сент-Трейден 19 6 3 10 19 - 29 21
14. Остенде 19 6 2 11 21 - 39 20
15. Серен Юнайтед 0:0 20 6 2 12 23 - 38 20
16. АХ Лёвен 19 4 8 7 24 - 33 20
17. Зульте-Варегем 19 4 5 10 27 - 43 17
18. Беерсхот-Вильрейк 18 2 3 13 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 10 6 2 2 21 - 15 20
2. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
3. Гент 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Брюгге 9 5 4 0 20 - 10 19
5. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
6. Унион Сент-Жиллуаз 9 6 0 3 20 - 9 18
7. Кортрейк 0:0 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Генк 9 4 2 3 19 - 14 14
10. Серен Юнайтед 0:0 10 4 2 4 13 - 14 14
11. Остенде 10 4 1 5 13 - 23 13
12. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
13. АХ Лёвен 10 3 3 4 12 - 16 12
14. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Серкль Брюгге 10 2 2 6 10 - 14 8
16. Зульте-Варегем 10 2 2 6 14 - 25 8
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Брюгге 10 6 2 2 19 - 14 20
3. Шарлеруа 10 5 3 2 21 - 17 18
4. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
6. Серкль Брюгге 9 4 2 3 15 - 11 14
7. Кортрейк 0:0 11 3 5 3 12 - 12 14
8. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
9. Эйпен 10 4 1 5 17 - 17 13
10. Сент-Трейден 9 4 1 4 7 - 11 13
11. Гент 10 3 2 5 11 - 11 11
12. Генк 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Мехелен 9 3 1 5 12 - 19 10
14. Зульте-Варегем 9 2 3 4 13 - 18 9
15. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
16. Остенде 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Серен Юнайтед 0:0 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    42'
    Gerald Kilota получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серен Юнайтед
Ничья
Кортрейк
2.70
3.64
3.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серен Юнайтед 0:0 Кортрейк онлайн


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