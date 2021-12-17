Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Stade du Pairay
42' Желтая карточкаGerald Kilota
Ход матча
42'
30
Диш
Гийом
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
88
Мазиз
Юссеф
31
Илич
Марко
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Поати МорганПолузащитник
-
36 Джаллоу АблиНападающий
- Нападающий
-
88 Мазиз ЮссефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кондом Хорди
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
-
28 Делле ЖорисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Торп ВикторПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Karim Belhocine
История личных встреч
Серен Юнайтед
Кортрейк
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микаутадзе Жорж
|7 (1)
|0.35
|Мазиз Юссеф
|6
|0.3
|Джаллоу Абли
|4
|0.2
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.1
|Gerald Kilota
|1
|0.05
|Fabrice Sambu
|1
|0.05
|Дель Фабро Дарио
|1
|0.05
|Бернье Антуан
|0
|0
|Ibrahima Cisse1
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|8 (3)
|0.4
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.25
|Д'Эне Кристоф
|3
|0.15
|Вандандриш Кевин
|2
|0.1
|Шевалье Тедди
|2
|0.1
|Алиуи Рашид
|1
|0.05
|Сейнсбери Трент
|1
|0.05
|Оканси Эрик
|1
|0.05
|Марлос Морено
|1
|0.05
|Ружо Лукас
|0
|0
|Abdelhak Kadri
|0
|0
|Палаверса Анте
|0
|0
|Mathias Fixelles
|0
|0
Карточки
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буланже Бенжамен
|5
|1
|Ibrahima Cisse1
|5
|0
|Yahya Nadrani
|5
|0
|Gerald Kilota
|4
|0
|Мазиз Юссеф
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Wagane Faye
|3
|0
|Диш Гийом
|1
|1
|Бернье Антуан
|2
|0
|Джаллоу Абли
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Theo Pierrot
|1
|0
|Поати Морган
|1
|0
|Сами Лахссаини
|1
|0
|Микаутадзе Жорж
|1
|0
|Zakaria Silini
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палаверса Анте
|5
|1
|Ружо Лукас
|6
|0
|Сейнсбери Трент
|5
|0
|Вандандриш Кевин
|5
|0
|Mathias Fixelles
|3
|1
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|Селемани Фаиз
|4
|0
|Марлос Морено
|4
|0
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0
|Радованович Александар
|2
|1
|Девале Жиль
|3
|0
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Илич Марко
|2
|0
|Бадамоси Мохамед
|2
|0
|Мбайо Дилан
|2
|0
|Шевалье Тедди
|1
|0
|Алиуи Рашид
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Abdelhak Kadri
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
3
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
3
25%
4
31%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
3
25%
2
15%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
13%
2
18%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
4
36%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
3
25%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Пропущено
23
9
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
4
17%
2
22%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
2
9%
2
22%
46-60
4
17%
3
33%
61-75
8
35%
1
11%
76-90
Забито
23
25
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
9 Не забивали 3
3
13%
2
8%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
6
26%
5
20%
31-45
6
26%
5
20%
46-60
2
9%
5
20%
61-75
5
22%
6
24%
76-90
Пропущено
38
20
16 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
2
5%
3
15%
1-15
8
21%
3
15%
16-30
6
16%
2
10%
31-45
5
13%
4
20%
46-60
7
18%
3
15%
61-75
10
26%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Серен Юнайтед
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3
Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0
Кортрейк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0
Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Сент-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|19
|14
|1
|4
|47 - 18
|43
|2.
|Брюгге
|19
|11
|6
|2
|39 - 24
|39
|3.
|Антверпен
|19
|11
|3
|5
|36 - 23
|36
|4.
|Андерлехт
|19
|9
|7
|3
|41 - 24
|34
|5.
|Шарлеруа
|19
|9
|5
|5
|34 - 26
|32
|6.
|Гент
|19
|9
|3
|7
|31 - 21
|30
|7.
|Мехелен
|19
|9
|3
|7
|33 - 34
|30
|8.
|Кортрейк
|0:0
|20
|7
|8
|5
|24 - 22
|29
|9.
|Эйпен
|19
|7
|4
|8
|30 - 30
|25
|10.
|Генк
|19
|7
|4
|8
|35 - 32
|25
|11.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|12.
|Серкль Брюгге
|19
|6
|4
|9
|25 - 25
|22
|13.
|Сент-Трейден
|19
|6
|3
|10
|19 - 29
|21
|14.
|Остенде
|19
|6
|2
|11
|21 - 39
|20
|15.
|Серен Юнайтед
|0:0
|20
|6
|2
|12
|23 - 38
|20
|16.
|АХ Лёвен
|19
|4
|8
|7
|24 - 33
|20
|17.
|Зульте-Варегем
|19
|4
|5
|10
|27 - 43
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|18
|2
|3
|13
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|2.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|3.
|Гент
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Брюгге
|9
|5
|4
|0
|20 - 10
|19
|5.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|7.
|Кортрейк
|0:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Генк
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|10.
|Серен Юнайтед
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|11.
|Остенде
|10
|4
|1
|5
|13 - 23
|13
|12.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|13.
|АХ Лёвен
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|14.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|2
|6
|14 - 25
|8
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Брюгге
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|3.
|Шарлеруа
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|6.
|Серкль Брюгге
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|7.
|Кортрейк
|0:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|8.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|9.
|Эйпен
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|Сент-Трейден
|9
|4
|1
|4
|7 - 11
|13
|11.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|11 - 11
|11
|12.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Мехелен
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|15.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|0:0
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3