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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Серен Юнайтед
0:2
Конец матча

Стадион:
Кортрейк
0'
42' Желтая карточка
Gerald Kilota
0:1
54' Гол
Палаверса Анте
58' Желтая карточка
Буланже Бенжамен
0:2
59' Пенальти
Селемани Фаиз
63' Желтая карточка
Мбайо Дилан
79' Желтая карточка
Вандандриш Кевин
85' Желтая карточка
Mathias Fixelles
90'+3
30
Диш
Гийом
20
Yahya
Nadrani
26
Дель
Фабро
Дарио
24
Буланже
Бенжамен
21
Marsoni
Sambu
44
Ibrahima
Cisse1
8
Gerald
Kilota
18
Поати
Морган
36
Джаллоу
Абли
9
Микаутадзе
Жорж
88
Мазиз
Юссеф
31
Илич
Марко
2
Девале
Жиль
5
Сейнсбери
Трент
66
Радованович
Александар
30
Д'Эне
Кристоф
26
Вандандриш
Кевин
8
Палаверса
Анте
29
Марлос
Морено
18
Abdelkahar
Kadri
10
Селемани
Фаиз
19
Бадамоси
Мохамед
Серен Юнайтед
3-4-3
Кортрейк
4-2-3-1

История личных встреч

Серен Юнайтед
Кортрейк

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
2:0
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микаутадзе Жорж 7 (1) 0.35
Мазиз Юссеф 6 0.3
Джаллоу Абли 4 0.2
Муандилмаджи Мариус 2 0.1
Gerald Kilota 1 0.05
Fabrice Sambu 1 0.05
Дель Фабро Дарио 1 0.05
Бернье Антуан 0 0
Ibrahima Cisse1 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 9 (4) 0.45
Гейе Папе Хабиб 5 0.25
Д'Эне Кристоф 3 0.15
Вандандриш Кевин 2 0.1
Шевалье Тедди 2 0.1
Палаверса Анте 1 0.05
Алиуи Рашид 1 0.05
Сейнсбери Трент 1 0.05
Оканси Эрик 1 0.05
Марлос Морено 1 0.05
Ружо Лукас 0 0
Abdelhak Kadri 0 0
Mathias Fixelles 0 0

Карточки

Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буланже Бенжамен 6 1
Gerald Kilota 5 0
Ibrahima Cisse1 5 0
Yahya Nadrani 5 0
Мазиз Юссеф 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Wagane Faye 3 0
Диш Гийом 1 1
Бернье Антуан 2 0
Джаллоу Абли 2 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Theo Pierrot 1 0
Поати Морган 1 0
Сами Лахссаини 1 0
Микаутадзе Жорж 1 0
Zakaria Silini 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палаверса Анте 5 1
Вандандриш Кевин 6 0
Ружо Лукас 6 0
Mathias Fixelles 4 1
Сейнсбери Трент 5 0
Д'Эне Кристоф 4 0
Селемани Фаиз 4 0
Марлос Морено 4 0
Гейе Папе Хабиб 4 0
Радованович Александар 2 1
Девале Жиль 3 0
Мбайо Дилан 3 0
Дерейк Тимоти 2 0
Илич Марко 2 0
Бадамоси Мохамед 2 0
Шевалье Тедди 1 0
Алиуи Рашид 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Abdelhak Kadri 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
3
25%
6
40%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
12%
2
18%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
1
6%
2
18%
31-45
5
29%
29%
2
18%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
4
36%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
3
25%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Пропущено

23
9
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
4
17%
2
22%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
2
9%
2
22%
46-60
4
17%
3
33%
61-75
8
35%
1
11%
76-90

Забито

23
27
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 13
10 Не забивали 3
3
13%
2
7%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
6
26%
5
19%
31-45
6
26%
7
26%
46-60
2
9%
5
19%
61-75
5
22%
6
22%
76-90

Пропущено

40
20
16 В 1-м тайме 8
24 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 12
2
5%
3
15%
1-15
8
20%
3
15%
16-30
6
15%
2
10%
31-45
7
18%
4
20%
46-60
7
18%
3
15%
61-75
10
25%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Серен Юнайтед
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3
Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Стандард 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серен Юнайтед - Остенде 2:3 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0
Кортрейк
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Остенде - Кортрейк 0:2 Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Кортрейк - Остенде 1:0
Эйпен - Кортрейк 2:2 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Стандард - Кортрейк 1:1 Кнокке - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Брюгге - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Гент 1:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Мехелен 2:2 Сент-Трейден - Кортрейк 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Кортрейк - Генк 1:2 Антверпен - Кортрейк 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 19 14 1 4 47 - 18 43
2. Брюгге 19 11 6 2 39 - 24 39
3. Антверпен 19 11 3 5 36 - 23 36
4. Андерлехт 19 9 7 3 41 - 24 34
5. Шарлеруа 19 9 5 5 34 - 26 32
6. Кортрейк 20 8 7 5 26 - 22 31
7. Гент 19 9 3 7 31 - 21 30
8. Мехелен 19 9 3 7 33 - 34 30
9. Эйпен 19 7 4 8 30 - 30 25
10. Генк 19 7 4 8 35 - 32 25
11. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
12. Серкль Брюгге 19 6 4 9 25 - 25 22
13. Сент-Трейден 19 6 3 10 19 - 29 21
14. АХ Лёвен 19 4 8 7 24 - 33 20
15. Остенде 19 6 2 11 21 - 39 20
16. Серен Юнайтед 20 6 1 13 23 - 40 19
17. Зульте-Варегем 19 4 5 10 27 - 43 17
18. Беерсхот-Вильрейк 18 2 3 13 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 10 6 2 2 21 - 15 20
2. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
3. Гент 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Брюгге 9 5 4 0 20 - 10 19
5. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
6. Унион Сент-Жиллуаз 9 6 0 3 20 - 9 18
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Генк 9 4 2 3 19 - 14 14
10. Остенде 10 4 1 5 13 - 23 13
11. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 16 13
12. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
13. АХ Лёвен 10 3 3 4 12 - 16 12
14. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Серкль Брюгге 10 2 2 6 10 - 14 8
16. Зульте-Варегем 10 2 2 6 14 - 25 8
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Брюгге 10 6 2 2 19 - 14 20
3. Шарлеруа 10 5 3 2 21 - 17 18
4. Кортрейк 11 4 4 3 14 - 12 16
5. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
6. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
7. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
8. Серкль Брюгге 9 4 2 3 15 - 11 14
9. Эйпен 10 4 1 5 17 - 17 13
10. Сент-Трейден 9 4 1 4 7 - 11 13
11. Гент 10 3 2 5 11 - 11 11
12. Генк 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Мехелен 9 3 1 5 12 - 19 10
14. Зульте-Варегем 9 2 3 4 13 - 18 9
15. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
16. Остенде 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Дель Фабро Дарио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Gerald Kilota получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серен Юнайтед 0:2 Кортрейк онлайн


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