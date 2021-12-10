Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Stadion Stali Mielec
1:0
21' ГолПясецки Фабиан
39' Красная карточкаГетингер Крыстян
1:0
41' Не забитый пенальтиPiotr Wlazlo
1:0
53' Не забитый пенальтиМешанович Мурис
58' Желтая карточкаГубинек Михал
65' Желтая карточкаMateusz Grzybek
81' Желтая карточкаЖиро Матеуш
90' Желтая карточкаСтрончек Рафал
Ход матча
21'
1:0
39'
41'
1:0
53'
1:0
58'
65'
81'
90'
22
Koki
Hinokio
10
Мак
Матеуш
99
Лоска
Томаш
18
Piotr
Wlazlo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Koki HinokioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
66 Земан МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
87 Jakub Pek
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
История личных встреч
Сталь Мелец
Брук-Бет Термалица
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Матеуш
|7
|0.39
|Томашевич Гжегож
|6 (5)
|0.33
|Пясецки Фабиан
|4 (1)
|0.22
|Ситек Максимилиан
|3
|0.17
|Де Амо Хонатан
|1
|0.06
|Колев Александар
|1
|0.06
|Флис Марцин
|1
|0.06
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.06
|Жиро Матеуш
|1
|0.06
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
|Koki Hinokio
|0
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|7 (5)
|0.41
|Мешанович Мурис
|4
|0.24
|Adam Radwanski
|2
|0.12
|Kacper Spiewak
|2
|0.12
|Стефаник Самуэль
|1
|0.06
|Mateusz Grzybek
|1
|0.06
|Patryk Czarnowski
|1
|0.06
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.06
|Ernest Terpilowski
|1
|0.06
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Путивцев Артём
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гетингер Крыстян
|4
|1
|Жиро Матеуш
|4
|1
|Флис Марцин
|4
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Стрончек Рафал
|3
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Томашевич Гжегож
|2
|0
|Чорбаджийски Божидар
|2
|0
|Ситек Максимилиан
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Глива Михал
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Васьелевски Марцин
|4
|0
|Nemanja Tekijaski
|2
|1
|Mateusz Grzybek
|3
|0
|Wiktor Biedrzycki
|3
|0
|Земан Мартин
|2
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Bartlomiej Kukulowicz
|2
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Путивцев Артём
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Губинек Михал
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Adam Radwanski
|1
|0
|Kacper Spiewak
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
7
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
4
25%
2
29%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
1
14%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Забито
12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
33%
4
29%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
25%
3
21%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
9%
4
22%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
7
39%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
3
27%
5
28%
76-90
Забито
28
21
17 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
6
21%
3
14%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
8
29%
6
29%
31-45
4
14%
4
19%
46-60
3
11%
3
14%
61-75
4
14%
4
19%
76-90
Пропущено
22
28
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
1
5%
4
14%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
5
23%
1
4%
31-45
4
18%
10
36%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
6
27%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3
Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Легия 0:0
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1
Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Брук-Бет Термалица - Стомиль Ольштын 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|17
|11
|5
|1
|34 - 10
|38
|2.
|Погонь Щецин
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|3.
|Лехия Гданьск
|17
|9
|6
|2
|32 - 20
|33
|4.
|Ракув
|0:0
|17
|8
|6
|3
|29 - 20
|30
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Сталь Мелец
|18
|7
|6
|5
|25 - 25
|27
|7.
|Гурник Забже
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|8.
|Шлёнск
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|9.
|Висла Плоцк
|17
|7
|2
|8
|27 - 26
|23
|10.
|Краковия
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|11.
|Пяст
|0:0
|17
|6
|4
|7
|23 - 22
|22
|12.
|Ягеллония
|17
|5
|6
|6
|22 - 25
|21
|13.
|Висла Краков
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|14.
|Заглембе Любин
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|15.
|Легия
|15
|4
|0
|11
|15 - 26
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|20 - 29
|12
|17.
|Варта Познань
|17
|2
|6
|9
|11 - 22
|12
|18.
|Гурник Ленчна
|17
|2
|6
|9
|15 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|3.
|Лехия Гданьск
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|4.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|5.
|Висла Плоцк
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|6.
|Гурник Забже
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|8.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|9.
|Краковия
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|10.
|Ракув
|0:0
|7
|3
|4
|0
|14 - 6
|13
|11.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|12.
|Пяст
|0:0
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|13.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|14.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|18.
|Варта Познань
|9
|0
|5
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|0:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Погонь Щецин
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|6.
|Шлёнск
|9
|3
|2
|4
|17 - 17
|11
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|9.
|Висла Краков
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|10.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|12.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|13.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|14.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|15.
|Ягеллония
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|Легия
|8
|1
|0
|7
|7 - 16
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|8
|0
|3
|5
|6 - 11
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3