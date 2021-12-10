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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Сталь Мелец
1:0
Конец матча

Стадион:
Брук-Бет Термалица
0'
1:0
21' Гол
Пясецки Фабиан
39' Красная карточка
Гетингер Крыстян
1:0
41' Не забитый пенальти
Piotr Wlazlo
1:0
53' Не забитый пенальти
Мешанович Мурис
58' Желтая карточка
Губинек Михал
65' Желтая карточка
Mateusz Grzybek
81' Желтая карточка
Жиро Матеуш
90' Желтая карточка
Стрончек Рафал
90'+6
13
Стрончек
Рафал
4
Чорбаджийски
Божидар
21
Матрас
Матеуш
5
Жиро
Матеуш
23
Гетингер
Крыстян
22
Koki
Hinokio
20
Томашевич
Гжегож
6
Флис
Марцин
10
Мак
Матеуш
99
Пясецки
Фабиан
11
Ситек
Максимилиан
99
Лоска
Томаш
13
Mateusz
Grzybek
21
Модельски
Филип
97
Wiktor
Biedrzycki
77
Путивцев
Артём
23
Васьелевски
Марцин
22
Губинек
Михал
18
Piotr
Wlazlo
8
Стефаник
Самуэль
11
Мешанович
Мурис
9
Kacper
Spiewak
Сталь Мелец
3-4-3
Брук-Бет Термалица
5-3-2

История личных встреч

Сталь Мелец
Брук-Бет Термалица

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:1
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
5:4
ПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Матеуш 7 0.39
Томашевич Гжегож 6 (5) 0.33
Пясецки Фабиан 4 (1) 0.22
Ситек Максимилиан 3 0.17
Де Амо Хонатан 1 0.06
Колев Александар 1 0.06
Флис Марцин 1 0.06
Чорбаджийски Божидар 1 0.06
Жиро Матеуш 1 0.06
Гетингер Крыстян 0 0
Урбаньчик Мацей 0 0
Корт Давид 0 0
Koki Hinokio 0 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 7 (5) 0.41
Мешанович Мурис 4 0.24
Adam Radwanski 2 0.12
Kacper Spiewak 2 0.12
Стефаник Самуэль 1 0.06
Mateusz Grzybek 1 0.06
Patryk Czarnowski 1 0.06
Nemanja Tekijaski 1 0.06
Ernest Terpilowski 1 0.06
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Путивцев Артём 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гетингер Крыстян 4 1
Жиро Матеуш 4 1
Флис Марцин 4 0
Мак Матеуш 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Стрончек Рафал 3 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Томашевич Гжегож 2 0
Чорбаджийски Божидар 2 0
Ситек Максимилиан 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Матрас Матеуш 1 0
Глива Михал 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 6 0
Васьелевски Марцин 4 0
Nemanja Tekijaski 2 1
Mateusz Grzybek 3 0
Wiktor Biedrzycki 3 0
Земан Мартин 2 0
Мешанович Мурис 2 0
Bartlomiej Kukulowicz 2 0
Глоушек Адам 1 0
Путивцев Артём 1 0
Гергел Роман 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Губинек Михал 1 0
Жира Павел 1 0
Adam Radwanski 1 0
Kacper Spiewak 1 0
Ernest Terpilowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
4
25%
2
29%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
1
6%
1
14%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
33%
4
29%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
25%
3
21%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
9%
4
22%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
7
39%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
3
27%
5
28%
76-90

Забито

28
21
17 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
6
21%
3
14%
1-15
3
11%
1
5%
16-30
8
29%
6
29%
31-45
4
14%
4
19%
46-60
3
11%
3
14%
61-75
4
14%
4
19%
76-90

Пропущено

22
28
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 16
1
5%
4
14%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
5
23%
1
4%
31-45
4
18%
10
36%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
6
27%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3 Легия - Сталь Мелец 1:3
Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Легия 0:0
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1
Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Брук-Бет Термалица - Стомиль Ольштын 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 17 11 5 1 34 - 10 38
2. Погонь Щецин 17 10 5 2 32 - 13 35
3. Лехия Гданьск 17 9 6 2 32 - 20 33
4. Ракув 0:0 17 8 6 3 29 - 20 30
5. Радомьяк Радом 16 7 7 2 21 - 13 28
6. Сталь Мелец 18 7 6 5 25 - 25 27
7. Гурник Забже 16 7 3 6 22 - 21 24
8. Шлёнск 17 6 6 5 29 - 26 24
9. Висла Плоцк 17 7 2 8 27 - 26 23
10. Краковия 17 6 5 6 23 - 24 23
11. Пяст 0:0 17 6 4 7 23 - 22 22
12. Ягеллония 17 5 6 6 22 - 25 21
13. Висла Краков 17 5 3 9 17 - 28 18
14. Заглембе Любин 16 5 2 9 17 - 29 17
15. Легия 15 4 0 11 15 - 26 12
16. Брук-Бет Термалица 17 2 6 9 20 - 29 12
17. Варта Познань 17 2 6 9 11 - 22 12
18. Гурник Ленчна 17 2 6 9 15 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
3. Лехия Гданьск 8 6 2 0 16 - 6 20
4. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
5. Висла Плоцк 8 6 2 0 15 - 3 20
6. Гурник Забже 9 5 1 3 13 - 10 16
7. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
8. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
9. Краковия 8 4 2 2 13 - 10 14
10. Ракув 0:0 7 3 4 0 14 - 6 13
11. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
12. Пяст 0:0 9 4 1 4 16 - 15 13
13. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
14. Заглембе Любин 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Легия 7 3 0 4 8 - 10 9
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
18. Варта Познань 9 0 5 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 0:0 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 8 4 3 1 13 - 8 15
3. Погонь Щецин 9 3 4 2 9 - 7 13
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
6. Шлёнск 9 3 2 4 17 - 17 11
7. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 0:0 8 2 3 3 7 - 7 9
9. Висла Краков 9 2 2 5 9 - 17 8
10. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
11. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
12. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
13. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
14. Гурник Ленчна 8 1 2 5 7 - 17 5
15. Ягеллония 7 1 2 4 6 - 13 5
16. Легия 8 1 0 7 7 - 16 3
17. Брук-Бет Термалица 8 0 3 5 6 - 11 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Piotr Wlazlo пробил пенальти, но не смог забить!
  • 39'
    УДАЛЕНИЕ! - Гетингер Крыстян увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Пясецки Фабиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сталь Мелец 1:0 Брук-Бет Термалица онлайн


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