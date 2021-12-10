Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Stadion Rakow
Ход матча
25'
1:0
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
18
Арак
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Ракув
Пяст
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|9 (3)
|0.53
|Гутковский Владислав
|5
|0.29
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.18
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.12
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.12
|Тудор Фран
|1
|0.06
|Нивулис Анджей
|1
|0.06
|Рундич Милан
|1
|0.06
|Лидерман Бен
|1
|0.06
|Петрашек Томаш
|1
|0.06
|Длугош Виктор
|1
|0.06
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.06
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Стургеон Фабиу
|0
|0
|Папаниколау Яннис
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|5
|0.29
|Соколовски Патрик
|4
|0.24
|Вида Кристофер
|3
|0.18
|Кадзиор Дамиан
|2 (1)
|0.12
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.12
|Храпек Михал
|2
|0.12
|Червински Якуб
|2
|0.12
|Стоилькович Никола
|1
|0.06
|Michael Ameyaw
|1
|0.06
|Липски Патрик
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|4
|1
|Петрашек Томаш
|4
|0
|Тудор Фран
|4
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Нивулис Анджей
|3
|0
|Полетанович Марко
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Арак Якуб
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Сапала Игор
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
|Лидерман Бен
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|4
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Alberto Toril
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Вида Кристофер
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
2
15%
1
14%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
4
31%
1
14%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
15
15
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
0
0%
5
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
5
33%
4
27%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
4
29%
4
25%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
29%
4
25%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Забито
28
22
9 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
2
7%
6
27%
1-15
5
18%
2
9%
16-30
2
7%
3
14%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
6
21%
5
23%
61-75
7
25%
3
14%
76-90
Пропущено
21
23
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
19%
6
26%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
6
29%
5
22%
61-75
4
19%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0
Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2
Пяст
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3
Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3 Пяст - Висла Краков 2:3 Ракув - Пяст 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|17
|11
|5
|1
|34 - 10
|38
|2.
|Погонь Щецин
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|3.
|Лехия Гданьск
|17
|9
|6
|2
|32 - 20
|33
|4.
|Ракув
|0:0
|17
|8
|6
|3
|29 - 20
|30
|5.
|Радомьяк Радом
|16
|7
|7
|2
|21 - 13
|28
|6.
|Сталь Мелец
|18
|7
|6
|5
|25 - 25
|27
|7.
|Гурник Забже
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|8.
|Шлёнск
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|9.
|Висла Плоцк
|17
|7
|2
|8
|27 - 26
|23
|10.
|Краковия
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|11.
|Пяст
|0:0
|17
|6
|4
|7
|23 - 22
|22
|12.
|Ягеллония
|17
|5
|6
|6
|22 - 25
|21
|13.
|Висла Краков
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|14.
|Заглембе Любин
|16
|5
|2
|9
|17 - 29
|17
|15.
|Легия
|15
|4
|0
|11
|15 - 26
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|20 - 29
|12
|17.
|Варта Познань
|17
|2
|6
|9
|11 - 22
|12
|18.
|Гурник Ленчна
|17
|2
|6
|9
|15 - 35
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|3.
|Лехия Гданьск
|8
|6
|2
|0
|16 - 6
|20
|4.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|5.
|Висла Плоцк
|8
|6
|2
|0
|15 - 3
|20
|6.
|Гурник Забже
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|7.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|8.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|9.
|Краковия
|8
|4
|2
|2
|13 - 10
|14
|10.
|Ракув
|0:0
|7
|3
|4
|0
|14 - 6
|13
|11.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|12.
|Пяст
|0:0
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|13.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|14.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|18.
|Варта Познань
|9
|0
|5
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|0:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|3.
|Погонь Щецин
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|6.
|Шлёнск
|9
|3
|2
|4
|17 - 17
|11
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|9.
|Висла Краков
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|10.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|12.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|13.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|14.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|15.
|Ягеллония
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|16.
|Легия
|8
|1
|0
|7
|7 - 16
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|8
|0
|3
|5
|6 - 11
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3