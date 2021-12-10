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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ракув
1:0
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
53' Желтая карточка
Нивулис Анджей
90' Желтая карточка
Хэйтли Том
1:0
90' Гол
Вдовяк Матеуш
90'+6
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
6
Нивулис
Анджей
3
Рундич
Милан
17
Вдовяк
Матеуш
20
Полетанович
Марко
8
Лидерман
Бен
23
Кун
Патрик
70
Стургеон
Фабиу
11
Иви
Лопес
18
Арак
Якуб
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
18
Соколовски
Патрик
17
Липски
Патрик
10
Вида
Кристофер
6
Храпек
Михал
92
Кадзиор
Дамиан
9
Alberto
Toril
Ракув
3-4-2-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Пяст

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:3
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 9 (3) 0.53
Гутковский Владислав 5 0.29
Вдовяк Матеуш 3 0.18
Цебуля Марчин 3 (1) 0.18
Мусёлик Себастьян 2 0.12
Тудор Фран 1 0.06
Нивулис Анджей 1 0.06
Рундич Милан 1 0.06
Лидерман Бен 1 0.06
Петрашек Томаш 1 0.06
Длугош Виктор 1 0.06
Полетанович Марко 1 (1) 0.06
Кун Патрик 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Стургеон Фабиу 0 0
Папаниколау Яннис 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 5 0.29
Соколовски Патрик 4 0.24
Вида Кристофер 3 0.18
Кадзиор Дамиан 2 (1) 0.12
Пырка Аркадиуш 2 0.12
Храпек Михал 2 0.12
Червински Якуб 2 0.12
Стоилькович Никола 1 0.06
Michael Ameyaw 1 0.06
Липски Патрик 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Катранис Александрос 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 4 1
Нивулис Анджей 4 0
Петрашек Томаш 4 0
Тудор Фран 4 0
Стургеон Фабиу 2 1
Полетанович Марко 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Кун Патрик 1 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Арак Якуб 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Сапала Игор 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Лидерман Бен 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 4 0
Соколовски Патрик 3 0
Червински Якуб 2 0
Alberto Toril 2 0
Стечик Доминик 2 0
Хэйтли Том 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Гук Томаш 1 0
Моква Томаш 1 0
Вида Кристофер 1 0
Плах Франтишек 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
5
36%
1
14%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
0
0%
5
33%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
5
33%
4
27%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
4
29%
4
25%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
4
29%
4
25%
61-75
3
21%
4
25%
76-90

Забито

29
22
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
2
7%
6
27%
1-15
5
17%
2
9%
16-30
2
7%
3
14%
31-45
6
21%
3
14%
46-60
6
21%
5
23%
61-75
8
28%
3
14%
76-90

Пропущено

21
24
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
19%
6
25%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
6
29%
5
21%
61-75
4
19%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0
Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2
Пяст
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3
Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3 Пяст - Висла Краков 2:3 Ракув - Пяст 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 17 11 5 1 34 - 10 38
2. Погонь Щецин 17 10 5 2 32 - 13 35
3. Лехия Гданьск 17 9 6 2 32 - 20 33
4. Ракув 17 9 5 3 30 - 20 32
5. Радомьяк Радом 16 7 7 2 21 - 13 28
6. Сталь Мелец 18 7 6 5 25 - 25 27
7. Гурник Забже 16 7 3 6 22 - 21 24
8. Шлёнск 17 6 6 5 29 - 26 24
9. Висла Плоцк 17 7 2 8 27 - 26 23
10. Краковия 17 6 5 6 23 - 24 23
11. Пяст 17 6 3 8 23 - 23 21
12. Ягеллония 17 5 6 6 22 - 25 21
13. Висла Краков 17 5 3 9 17 - 28 18
14. Заглембе Любин 16 5 2 9 17 - 29 17
15. Легия 15 4 0 11 15 - 26 12
16. Брук-Бет Термалица 17 2 6 9 20 - 29 12
17. Варта Познань 17 2 6 9 11 - 22 12
18. Гурник Ленчна 17 2 6 9 15 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
3. Лехия Гданьск 8 6 2 0 16 - 6 20
4. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
5. Висла Плоцк 8 6 2 0 15 - 3 20
6. Гурник Забже 9 5 1 3 13 - 10 16
7. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
8. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
9. Ракув 7 4 3 0 15 - 6 15
10. Краковия 8 4 2 2 13 - 10 14
11. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
12. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
13. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
14. Заглембе Любин 8 3 1 4 11 - 12 10
15. Легия 7 3 0 4 8 - 10 9
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
18. Варта Познань 9 0 5 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 8 4 3 1 13 - 8 15
3. Погонь Щецин 9 3 4 2 9 - 7 13
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
6. Шлёнск 9 3 2 4 17 - 17 11
7. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 8 2 2 4 7 - 8 8
9. Висла Краков 9 2 2 5 9 - 17 8
10. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
11. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
12. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
13. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
14. Гурник Ленчна 8 1 2 5 7 - 17 5
15. Ягеллония 7 1 2 4 6 - 13 5
16. Легия 8 1 0 7 7 - 16 3
17. Брук-Бет Термалица 8 0 3 5 6 - 11 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ракув 1:0 Пяст онлайн


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