Польша: Экстракласса 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Эрнест Поль
0:1
4' ПенальтиКовальчик Себастьян
28' Желтая карточкаЯницки Рафал
32' Желтая карточкаГришкевич Адриан
39' Желтая карточкаКозловски Кацпер
41' Желтая карточкаТриантафиллопулос Константинос
1:1
43' Гол в свои воротаМата Луиш
1:2
71' ГолГросицки Камил
77' Желтая карточкаДабровски Дамьян
81' Желтая карточкаПодольски Лукас
83' Желтая карточкаЗахович Лука
2:2
88' ГолГришкевич Адриан
Ход матча
4'
28'
32'
39'
43'
1:1
71'
1:2
77'
81'
83'
88'
26
Яницки
Рафал
96
Дадок
Роберт
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
17 Новак БартошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Сокул ПавелВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
74 Aron Stasiak
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
История личных встреч
Гурник Забже
Погонь Щецин
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|6 (1)
|0.35
|Новак Бартош
|4
|0.24
|Кубица Кшиштоф
|4
|0.24
|Подольски Лукас
|3
|0.18
|Кравчик Пётр
|2
|0.12
|Янжа Эрик
|1
|0.06
|Дадок Роберт
|1
|0.06
|Яницки Рафал
|1
|0.06
|Гришкевич Адриан
|1
|0.06
|Манне Аласана
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|6
|0.33
|Ковальчик Себастьян
|5 (2)
|0.28
|Кухарчик Михал
|4
|0.22
|Гросицки Камил
|3
|0.17
|Козловски Кацпер
|3
|0.17
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.17
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.11
|Бартковски Якуб
|1
|0.06
|Кужава Рафал
|1
|0.06
|Журавски Мачей
|1
|0.06
|Пажишек Пётр
|1
|0.06
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.06
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.06
|Мата Луиш
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|5
|0
|Подольски Лукас
|4
|0
|Яницки Рафал
|4
|0
|Манне Аласана
|4
|0
|Янжа Эрик
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрыгас Камил
|4
|0
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Ковальчик Себастьян
|2
|0
|Козловски Кацпер
|2
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0
|Гросицки Камил
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Пажишек Пётр
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
1
7%
5
42%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
5
36%
1
8%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
5
38%
1
13%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
5
63%
76-90
Забито
9
22
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
4
44%
4
18%
31-45
2
22%
7
32%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
0
0%
3
14%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
23
34
12 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 14
5 Не забивали 3
3
13%
6
18%
1-15
2
9%
4
12%
16-30
7
30%
6
18%
31-45
4
17%
9
26%
46-60
2
9%
5
15%
61-75
5
22%
4
12%
76-90
Пропущено
24
15
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 12
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
3
13%
4
27%
31-45
5
21%
3
20%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
4
17%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0
Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0 Погонь Щецин - Ракув 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|18
|10
|6
|2
|34 - 15
|36
|3.
|Лехия Гданьск
|18
|9
|6
|3
|33 - 22
|33
|4.
|Ракув
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|5.
|Радомьяк Радом
|17
|8
|7
|2
|23 - 14
|31
|6.
|Сталь Мелец
|18
|7
|6
|5
|25 - 25
|27
|7.
|Висла Плоцк
|18
|8
|2
|8
|28 - 26
|26
|8.
|Гурник Забже
|17
|7
|4
|6
|24 - 23
|25
|9.
|Ягеллония
|18
|6
|6
|6
|24 - 26
|24
|10.
|Шлёнск
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|11.
|Краковия
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Пяст
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|13.
|Заглембе Любин
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|14.
|Висла Краков
|18
|5
|3
|10
|18 - 30
|18
|15.
|Гурник Ленчна
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|16.
|Легия
|16
|4
|0
|12
|15 - 27
|12
|17.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|20 - 29
|12
|18.
|Варта Познань
|17
|2
|6
|9
|11 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Висла Плоцк
|9
|7
|2
|0
|16 - 3
|23
|3.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|7.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|9.
|Ракув
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|12.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|13.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|14.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|18.
|Варта Познань
|9
|0
|5
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|6.
|Шлёнск
|9
|3
|2
|4
|17 - 17
|11
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|9.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|10.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Ягеллония
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|13.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|15.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|16.
|Брук-Бет Термалица
|8
|0
|3
|5
|6 - 11
|3
|17.
|Легия
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3