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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Гурник Забже
2:2
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
0:1
4' Пенальти
Ковальчик Себастьян
28' Желтая карточка
Яницки Рафал
32' Желтая карточка
Гришкевич Адриан
39' Желтая карточка
Козловски Кацпер
41' Желтая карточка
Триантафиллопулос Константинос
1:1
43' Гол в свои ворота
Мата Луиш
1:2
71' Гол
Гросицки Камил
77' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
81' Желтая карточка
Подольски Лукас
83' Желтая карточка
Захович Лука
2:2
88' Гол
Гришкевич Адриан
90'+5
99
Сандомерски
Гжегож
2
Висневски
Пшемыслав
26
Яницки
Рафал
27
Гришкевич
Адриан
96
Дадок
Роберт
22
Dariusz
Stalmach
6
Кубица
Кшиштоф
64
Янжа
Эрик
17
Новак
Бартош
9
Хименес
Хесус
10
Подольски
Лукас
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
64
Козловски
Кацпер
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
Гурник Забже
3-4-3
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Гурник Забже
Погонь Щецин

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:1
EFR
2:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
0:0
FL
0:2
FL
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 6 (1) 0.35
Новак Бартош 4 0.24
Кубица Кшиштоф 4 0.24
Подольски Лукас 3 0.18
Кравчик Пётр 2 0.12
Янжа Эрик 1 0.06
Дадок Роберт 1 0.06
Яницки Рафал 1 0.06
Гришкевич Адриан 1 0.06
Манне Аласана 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 6 0.33
Ковальчик Себастьян 5 (2) 0.28
Кухарчик Михал 4 0.22
Гросицки Камил 3 0.17
Козловски Кацпер 3 0.17
Дрыгас Камил 3 (3) 0.17
Салес Жеан Карлос 2 0.11
Бартковски Якуб 1 0.06
Кужава Рафал 1 0.06
Журавски Мачей 1 0.06
Пажишек Пётр 1 0.06
Триантафиллопулос Константинос 1 0.06
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.06
Мата Луиш 0 0
Столярски Павел 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 5 0
Подольски Лукас 4 0
Яницки Рафал 4 0
Манне Аласана 4 0
Янжа Эрик 3 0
Дадок Роберт 3 0
Баинович Филип 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Новак Бартош 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Adrian Dziedzic 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрыгас Камил 4 0
Дабровски Дамьян 4 0
Кухарчик Михал 3 0
Журавски Мачей 1 1
Салес Жеан Карлос 2 0
Кужава Рафал 2 0
Ковальчик Себастьян 2 0
Козловски Кацпер 2 0
Триантафиллопулос Константинос 2 0
Гросицки Камил 1 0
Захович Лука 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Пажишек Пётр 1 0
Столярски Павел 1 0
Мата Луиш 1 0
Малец Мариуш 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Ленговски Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
1
7%
5
42%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
5
36%
1
8%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
5
38%
1
13%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
5
63%
76-90

Забито

9
22
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
4
44%
4
18%
31-45
2
22%
7
32%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
0
0%
3
14%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

23
34
12 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 14
5 Не забивали 3
3
13%
6
18%
1-15
2
9%
4
12%
16-30
7
30%
6
18%
31-45
4
17%
9
26%
46-60
2
9%
5
15%
61-75
5
22%
4
12%
76-90

Пропущено

24
15
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 12
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
3
20%
16-30
3
13%
4
27%
31-45
5
21%
3
20%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
4
17%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2 Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Ракув - Погонь Щецин 0:0
Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0 Погонь Щецин - Ракув 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 18 10 6 2 34 - 15 36
3. Лехия Гданьск 18 9 6 3 33 - 22 33
4. Ракув 17 9 5 3 30 - 20 32
5. Радомьяк Радом 17 8 7 2 23 - 14 31
6. Сталь Мелец 18 7 6 5 25 - 25 27
7. Висла Плоцк 18 8 2 8 28 - 26 26
8. Гурник Забже 17 7 4 6 24 - 23 25
9. Ягеллония 18 6 6 6 24 - 26 24
10. Шлёнск 17 6 6 5 29 - 26 24
11. Краковия 18 6 5 7 23 - 26 23
12. Пяст 17 6 3 8 23 - 23 21
13. Заглембе Любин 17 6 2 9 19 - 30 20
14. Висла Краков 18 5 3 10 18 - 30 18
15. Гурник Ленчна 18 3 6 9 17 - 35 15
16. Легия 16 4 0 12 15 - 27 12
17. Брук-Бет Термалица 17 2 6 9 20 - 29 12
18. Варта Познань 17 2 6 9 11 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Висла Плоцк 9 7 2 0 16 - 3 23
3. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
4. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 8 5 3 0 13 - 6 18
7. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
9. Ракув 7 4 3 0 15 - 6 15
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
12. Заглембе Любин 9 4 1 4 13 - 13 13
13. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
14. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
15. Легия 7 3 0 4 8 - 10 9
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
18. Варта Познань 9 0 5 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 10 3 5 2 11 - 9 14
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
6. Шлёнск 9 3 2 4 17 - 17 11
7. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 8 2 2 4 7 - 8 8
9. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
10. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
11. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
12. Ягеллония 8 2 2 4 8 - 14 8
13. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
14. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
15. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
16. Брук-Бет Термалица 8 0 3 5 6 - 11 3
17. Легия 9 1 0 8 7 - 17 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
Где смотреть матч Гурник Забже 2:2 Погонь Щецин онлайн


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