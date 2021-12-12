Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Казимеж Гурски
15' Желтая карточкаШвох Матеуш
31' Желтая карточкаЙоханссон Маттиас
Ход матча
15'
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
11
Жоржиньо
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
11
Эмрели
Махир
21
Лопеш
Рафаэл
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
-
11 ЖоржиньоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
11 Эмрели МахирПолузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marek Golebiewski
История личных встреч
Висла Плоцк
Легия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|6
|0.33
|Damian Warchol
|6
|0.33
|Вольски Рафал
|3 (1)
|0.17
|Колар Марко
|2
|0.11
|Швох Матеуш
|2 (1)
|0.11
|Кривоцюк Антон
|2
|0.11
|Валло Кристиан
|1
|0.06
|Михальски Дамян
|1
|0.06
|Целеменцки Радослав
|1
|0.06
|Лагатор Душан
|1
|0.06
|Расак Дамиан
|1
|0.06
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|4
|0.25
|Ветеска Матеуш
|2
|0.13
|Эмрели Махир
|2
|0.13
|Пекхарт Томаш
|2 (1)
|0.13
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.06
|Навроцкий Майк
|1
|0.06
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.06
|Харатин Игорь
|1
|0.06
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Холовня Матеуш
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|7
|1
|Фурман Доминик
|3
|2
|Томасик Пётр
|5
|0
|Швох Матеуш
|5
|0
|Секульски Лукаш
|4
|0
|Кривоцюк Антон
|4
|0
|Лагатор Душан
|3
|0
|Михальски Дамян
|3
|0
|Вольски Рафал
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Колар Марко
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Расак Дамиан
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Целеменцки Радослав
|1
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|6
|0
|Слиш Бартош
|5
|0
|Младенович Филип
|3
|1
|Жозуэ Филипе
|3
|1
|Ветеска Матеуш
|3
|0
|Харатин Игорь
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Мартинш Андре
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Боруц Артур
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
3
21%
3
43%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Пропущено
4
16
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
1
25%
3
19%
31-45
1
25%
3
19%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
2
29%
16-30
2
13%
3
43%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
10%
1
9%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
3
15%
4
36%
31-45
1
5%
4
36%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
1
9%
76-90
Забито
29
14
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
3
10%
0
0%
1-15
7
24%
3
21%
16-30
5
17%
4
29%
31-45
5
17%
3
21%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
4
14%
3
21%
76-90
Пропущено
24
27
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 12
2
8%
3
11%
1-15
5
21%
3
11%
16-30
4
17%
7
26%
31-45
2
8%
7
26%
46-60
4
17%
1
4%
61-75
7
29%
29%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1
Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1
Легия
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0
Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|3.
|Лехия Гданьск
|18
|9
|6
|3
|33 - 22
|33
|4.
|Ракув
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|5.
|Радомьяк Радом
|17
|8
|7
|2
|23 - 14
|31
|6.
|Сталь Мелец
|18
|7
|6
|5
|25 - 25
|27
|7.
|Гурник Забже
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|8.
|Висла Плоцк
|0:0
|18
|7
|3
|8
|27 - 26
|24
|9.
|Ягеллония
|18
|6
|6
|6
|24 - 26
|24
|10.
|Шлёнск
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|11.
|Краковия
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Пяст
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|13.
|Заглембе Любин
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|14.
|Висла Краков
|18
|5
|3
|10
|18 - 30
|18
|15.
|Гурник Ленчна
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|16.
|Легия
|0:0
|16
|4
|1
|11
|15 - 26
|13
|17.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|20 - 29
|12
|18.
|Варта Познань
|17
|2
|6
|9
|11 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|3.
|Висла Плоцк
|0:0
|9
|6
|3
|0
|15 - 3
|21
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|7.
|Гурник Забже
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|9.
|Ракув
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|12.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|13.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|14.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Легия
|0:0
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|18.
|Варта Познань
|9
|0
|5
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|6.
|Шлёнск
|9
|3
|2
|4
|17 - 17
|11
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|9.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|10.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Ягеллония
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|13.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|15.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|16.
|Легия
|0:0
|9
|1
|1
|7
|7 - 16
|4
|17.
|Брук-Бет Термалица
|8
|0
|3
|5
|6 - 11
|3
|18.
|Висла Плоцк
|0:0
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3