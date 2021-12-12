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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Плоцк
1:0
Конец матча

Стадион:
Легия
0'
14' Желтая карточка
Швох Матеуш
30' Желтая карточка
Йоханссон Маттиас
1:0
36' Гол
Швох Матеуш
56' Желтая карточка
Слиш Бартош
58' Желтая карточка
Вольски Рафал
68' Желтая карточка
Каминьски Кжиштоф
71' Желтая карточка
Пекхарт Томаш
89' Желтая карточка
Холовня Матеуш
90'+5
1
Каминьски
Кжиштоф
15
Валло
Кристиан
2
Михальски
Дамян
25
Жезничак
Якуб
77
Томасик
Пётр
32
Гербовски
Фридерик
6
Расак
Дамиан
14
Швох
Матеуш
11
Жоржиньо
10
Вольски
Рафал
20
Секульски
Лукаш
1
Боруц
Артур
6
Йоханссон
Маттиас
3
Холовня
Матеуш
17
Навроцкий
Майк
5
Рибейру
Юри
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
11
Эмрели
Махир
21
Лопеш
Рафаэл
20
Мучи
Эрнест
9
Пекхарт
Томаш
Висла Плоцк
4-3-3
Легия
4-2-3-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Легия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:0
Э
5:2
Э
0:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:4
Э
3:2
Э
0:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
2:3
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Секульски Лукаш 6 0.33
Damian Warchol 6 0.33
Вольски Рафал 3 (1) 0.17
Швох Матеуш 3 (1) 0.17
Колар Марко 2 0.11
Кривоцюк Антон 2 0.11
Валло Кристиан 1 0.06
Михальски Дамян 1 0.06
Расак Дамиан 1 0.06
Целеменцки Радослав 1 0.06
Лагатор Душан 1 0.06
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 4 0.25
Ветеска Матеуш 2 0.13
Эмрели Махир 2 0.13
Пекхарт Томаш 2 (1) 0.13
Лопеш Рафаэл 1 0.06
Навроцкий Майк 1 0.06
Йоханссон Маттиас 1 0.06
Харатин Игорь 1 0.06
Жозуэ Филипе 0 0
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Холовня Матеуш 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 7 1
Фурман Доминик 3 2
Томасик Пётр 5 0
Швох Матеуш 5 0
Секульски Лукаш 4 0
Кривоцюк Антон 4 0
Вольски Рафал 3 0
Лагатор Душан 3 0
Михальски Дамян 3 0
Лесняк Филип 2 0
Колар Марко 2 0
Damian Warchol 2 0
Расак Дамиан 2 0
Коцыля Давид 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Каминьски Кжиштоф 1 0
Целеменцки Радослав 1 0
Dawid Krzyzanski 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 6 0
Слиш Бартош 6 0
Младенович Филип 3 1
Жозуэ Филипе 3 1
Пекхарт Томаш 3 0
Ветеска Матеуш 3 0
Харатин Игорь 3 0
Лима Лукас II 3 0
Навроцкий Майк 3 0
Мартинш Андре 2 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Боруц Артур 1 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Холовня Матеуш 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
3
20%
3
43%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Пропущено

4
17
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
1
25%
2
12%
16-30
1
25%
4
24%
31-45
1
25%
3
18%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
2
29%
16-30
2
13%
3
43%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
10%
1
9%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
3
15%
4
36%
31-45
1
5%
4
36%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
1
9%
76-90

Забито

30
14
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 4
1 Не забивали 6
3
10%
0
0%
1-15
7
23%
3
21%
16-30
6
20%
4
29%
31-45
5
17%
3
21%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
4
13%
3
21%
76-90

Пропущено

24
28
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
2
8%
3
11%
1-15
5
21%
3
11%
16-30
4
17%
8
29%
31-45
2
8%
7
25%
46-60
4
17%
1
4%
61-75
7
29%
29%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1
Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1
Легия
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0
Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 17 10 5 2 32 - 13 35
3. Лехия Гданьск 18 9 6 3 33 - 22 33
4. Ракув 17 9 5 3 30 - 20 32
5. Радомьяк Радом 17 8 7 2 23 - 14 31
6. Сталь Мелец 18 7 6 5 25 - 25 27
7. Висла Плоцк 18 8 2 8 28 - 26 26
8. Гурник Забже 16 7 3 6 22 - 21 24
9. Ягеллония 18 6 6 6 24 - 26 24
10. Шлёнск 17 6 6 5 29 - 26 24
11. Краковия 18 6 5 7 23 - 26 23
12. Пяст 17 6 3 8 23 - 23 21
13. Заглембе Любин 17 6 2 9 19 - 30 20
14. Висла Краков 18 5 3 10 18 - 30 18
15. Гурник Ленчна 18 3 6 9 17 - 35 15
16. Легия 16 4 0 12 15 - 27 12
17. Брук-Бет Термалица 17 2 6 9 20 - 29 12
18. Варта Познань 17 2 6 9 11 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Висла Плоцк 9 7 2 0 16 - 3 23
3. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
4. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 8 5 3 0 13 - 6 18
7. Гурник Забже 9 5 1 3 13 - 10 16
8. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
9. Ракув 7 4 3 0 15 - 6 15
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
12. Заглембе Любин 9 4 1 4 13 - 13 13
13. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
14. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
15. Легия 7 3 0 4 8 - 10 9
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
18. Варта Познань 9 0 5 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 9 3 4 2 9 - 7 13
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
6. Шлёнск 9 3 2 4 17 - 17 11
7. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 8 2 2 4 7 - 8 8
9. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
10. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
11. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
12. Ягеллония 8 2 2 4 8 - 14 8
13. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
14. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
15. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
16. Брук-Бет Термалица 8 0 3 5 6 - 11 3
17. Легия 9 1 0 8 7 - 17 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Швох Матеуш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Йоханссон Маттиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Швох Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Висла Плоцк 1:0 Легия онлайн


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