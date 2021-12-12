Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
14' Желтая карточкаШвох Матеуш
30' Желтая карточкаЙоханссон Маттиас
1:0
36' ГолШвох Матеуш
56' Желтая карточкаСлиш Бартош
58' Желтая карточкаВольски Рафал
68' Желтая карточкаКаминьски Кжиштоф
71' Желтая карточкаПекхарт Томаш
89' Желтая карточкаХоловня Матеуш
Ход матча
14'
36'
1:0
56'
58'
68'
71'
89'
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
11
Жоржиньо
27
Жозуэ
Филипе
99
Слиш
Бартош
11
Эмрели
Махир
21
Лопеш
Рафаэл
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
-
11 ЖоржиньоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
11 Эмрели МахирПолузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
-
20 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marek Golebiewski
История личных встреч
Висла Плоцк
Легия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
66.7%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Секульски Лукаш
|6
|0.33
|Damian Warchol
|6
|0.33
|Вольски Рафал
|3 (1)
|0.17
|Швох Матеуш
|3 (1)
|0.17
|Колар Марко
|2
|0.11
|Кривоцюк Антон
|2
|0.11
|Валло Кристиан
|1
|0.06
|Михальски Дамян
|1
|0.06
|Расак Дамиан
|1
|0.06
|Целеменцки Радослав
|1
|0.06
|Лагатор Душан
|1
|0.06
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|4
|0.25
|Ветеска Матеуш
|2
|0.13
|Эмрели Махир
|2
|0.13
|Пекхарт Томаш
|2 (1)
|0.13
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.06
|Навроцкий Майк
|1
|0.06
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.06
|Харатин Игорь
|1
|0.06
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Холовня Матеуш
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|7
|1
|Фурман Доминик
|3
|2
|Томасик Пётр
|5
|0
|Швох Матеуш
|5
|0
|Секульски Лукаш
|4
|0
|Кривоцюк Антон
|4
|0
|Вольски Рафал
|3
|0
|Лагатор Душан
|3
|0
|Михальски Дамян
|3
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Колар Марко
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Расак Дамиан
|2
|0
|Коцыля Давид
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Каминьски Кжиштоф
|1
|0
|Целеменцки Радослав
|1
|0
|Dawid Krzyzanski
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|6
|0
|Слиш Бартош
|6
|0
|Младенович Филип
|3
|1
|Жозуэ Филипе
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|3
|0
|Ветеска Матеуш
|3
|0
|Харатин Игорь
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Мартинш Андре
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Боруц Артур
|1
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Холовня Матеуш
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
7
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
3
20%
3
43%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Пропущено
4
17
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
1
25%
2
12%
16-30
1
25%
4
24%
31-45
1
25%
3
18%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
2
29%
16-30
2
13%
3
43%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
10%
1
9%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
3
15%
4
36%
31-45
1
5%
4
36%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
1
9%
76-90
Забито
30
14
16 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 4
1 Не забивали 6
3
10%
0
0%
1-15
7
23%
3
21%
16-30
6
20%
4
29%
31-45
5
17%
3
21%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
4
13%
3
21%
76-90
Пропущено
24
28
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
2
8%
3
11%
1-15
5
21%
3
11%
16-30
4
17%
8
29%
31-45
2
8%
7
25%
46-60
4
17%
1
4%
61-75
7
29%
29%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Висла Плоцк - Брук-Бет Термалица 1:1
Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1
Легия
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Легия - Спартак Москва 0:1 Краковия - Легия 1:0 Мотор Люблин - Легия 1:2 Легия - Ягеллония 1:0
Лестер - Легия 3:1 Гурник Забже - Легия 3:2 Легия - Сталь Мелец 1:3 Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|3.
|Лехия Гданьск
|18
|9
|6
|3
|33 - 22
|33
|4.
|Ракув
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|5.
|Радомьяк Радом
|17
|8
|7
|2
|23 - 14
|31
|6.
|Сталь Мелец
|18
|7
|6
|5
|25 - 25
|27
|7.
|Висла Плоцк
|18
|8
|2
|8
|28 - 26
|26
|8.
|Гурник Забже
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|9.
|Ягеллония
|18
|6
|6
|6
|24 - 26
|24
|10.
|Шлёнск
|17
|6
|6
|5
|29 - 26
|24
|11.
|Краковия
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Пяст
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|13.
|Заглембе Любин
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|14.
|Висла Краков
|18
|5
|3
|10
|18 - 30
|18
|15.
|Гурник Ленчна
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|16.
|Легия
|16
|4
|0
|12
|15 - 27
|12
|17.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|20 - 29
|12
|18.
|Варта Познань
|17
|2
|6
|9
|11 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Висла Плоцк
|9
|7
|2
|0
|16 - 3
|23
|3.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|7.
|Гурник Забже
|9
|5
|1
|3
|13 - 10
|16
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|9.
|Ракув
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|12.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|13.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|14.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|18.
|Варта Познань
|9
|0
|5
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|6.
|Шлёнск
|9
|3
|2
|4
|17 - 17
|11
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|9.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|10.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Ягеллония
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|13.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|15.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|16.
|Брук-Бет Термалица
|8
|0
|3
|5
|6 - 11
|3
|17.
|Легия
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3