Польша: Экстракласса 2021-2022
2:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Stadion Dyskobolii
2' Желтая карточкаГолла Войцех
1:0
24' ГолЗреляк Адам
2:0
53' ГолKonrad Matuszewski
58' Желтая карточкаKonrad Matuszewski
68' Желтая карточкаТралка Лукаш
2:1
80' ГолЛевкот Шимон
85' Желтая карточкаЧижички Матеуш
Ход матча
2'
24'
53'
68'
80'
85'
90'
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
21
Бейгер
Лукаш
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
17
Шварц
Петр
33
Лыщаш
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Малек ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
-
39 Левкот ШимонЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кинтана КайеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Варта Познань
Шлёнск
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|4
|0.22
|Коррин Милан
|2
|0.11
|Гжесик Ян
|2
|0.11
|Иванов Роберт
|1
|0.06
|Konrad Matuszewski
|1
|0.06
|Кузимски Матеуш
|1
|0.06
|Чижички Матеуш
|1
|0.06
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|9 (1)
|0.5
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.28
|Прашелик Матеуш
|4
|0.22
|Лыщаш Адриан
|4
|0.22
|Штиглец Дино
|1
|0.06
|Маковски Рафал
|1
|0.06
|Гарсия Виктор III
|1
|0.06
|Вердаска Диогу
|1
|0.06
|Цилла Марсель
|1
|0.06
|Шварц Петр
|1
|0.06
|Пясецки Фабиан
|1
|0.06
|Левкот Шимон
|1
|0.06
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тралка Лукаш
|4
|1
|Купчак Матеуш
|5
|0
|Иванов Роберт
|4
|0
|Папо Джейсон
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Кьельб Якуб
|2
|1
|Зреляк Адам
|3
|0
|Кузимски Матеуш
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левкот Шимон
|5
|0
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Шварц Петр
|2
|1
|Вердаска Диогу
|3
|0
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Голла Войцех
|2
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Тамаш Марк
|0
|1
|Собота Вальдемар
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
18
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
1
6%
61-75
2
50%
7
39%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
7
44%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
3
19%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
3
43%
5
42%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
4
44%
76-90
Забито
11
30
2 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
10 Не забивали 2
0
0%
4
13%
1-15
2
18%
5
17%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
2
18%
2
7%
46-60
2
18%
3
10%
61-75
5
45%
12
40%
76-90
Пропущено
22
25
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
1
5%
2
8%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
6
27%
8
32%
46-60
4
18%
4
16%
61-75
5
23%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1
Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3
Шлёнск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2
Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Краковия - Шлёнск 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|18
|10
|6
|2
|34 - 15
|36
|3.
|Лехия Гданьск
|18
|9
|6
|3
|33 - 22
|33
|4.
|Ракув
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|5.
|Радомьяк Радом
|17
|8
|7
|2
|23 - 14
|31
|6.
|Сталь Мелец
|18
|7
|6
|5
|25 - 25
|27
|7.
|Висла Плоцк
|18
|8
|2
|8
|28 - 26
|26
|8.
|Гурник Забже
|17
|7
|4
|6
|24 - 23
|25
|9.
|Ягеллония
|18
|6
|6
|6
|24 - 26
|24
|10.
|Шлёнск
|1:2
|18
|6
|6
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Краковия
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Пяст
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|13.
|Заглембе Любин
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|14.
|Висла Краков
|18
|5
|3
|10
|18 - 30
|18
|15.
|Варта Познань
|2:1
|18
|3
|6
|9
|13 - 23
|15
|16.
|Гурник Ленчна
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|17.
|Легия
|16
|4
|0
|12
|15 - 27
|12
|18.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|20 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Висла Плоцк
|9
|7
|2
|0
|16 - 3
|23
|3.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|7.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|9.
|Ракув
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Шлёнск
|1:2
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|12.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|13.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|14.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Варта Познань
|2:1
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|6.
|Шлёнск
|1:2
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|9.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|10.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Ягеллония
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|13.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|15.
|Варта Познань
|2:1
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|16.
|Брук-Бет Термалица
|8
|0
|3
|5
|6 - 11
|3
|17.
|Легия
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3