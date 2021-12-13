Польша: Экстракласса 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Stadion Dyskobolii
4' Желтая карточкаГолла Войцех
1:0
25' ГолЗреляк Адам
2:0
53' ГолKonrad Matuszewski
58' Желтая карточкаKonrad Matuszewski
68' Желтая карточкаТралка Лукаш
2:1
80' ГолЛевкот Шимон
85' Желтая карточкаЧижички Матеуш
90' Желтая карточкаЛавничак Алекс
90' Желтая карточкаГжесик Ян
Ход матча
4'
25'
1:0
53'
68'
80'
85'
90'
90'
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
21
Бейгер
Лукаш
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
17
Шварц
Петр
33
Лыщаш
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Малек ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
-
39 Левкот ШимонЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кинтана КайеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Варта Познань
Шлёнск
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|4
|0.22
|Коррин Милан
|2
|0.11
|Гжесик Ян
|2
|0.11
|Иванов Роберт
|1
|0.06
|Кузимски Матеуш
|1
|0.06
|Чижички Матеуш
|1
|0.06
|Konrad Matuszewski
|1
|0.06
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|9 (1)
|0.5
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.28
|Прашелик Матеуш
|4
|0.22
|Лыщаш Адриан
|4
|0.22
|Штиглец Дино
|1
|0.06
|Маковски Рафал
|1
|0.06
|Гарсия Виктор III
|1
|0.06
|Вердаска Диогу
|1
|0.06
|Цилла Марсель
|1
|0.06
|Шварц Петр
|1
|0.06
|Пясецки Фабиан
|1
|0.06
|Левкот Шимон
|1
|0.06
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тралка Лукаш
|4
|1
|Купчак Матеуш
|5
|0
|Иванов Роберт
|4
|0
|Папо Джейсон
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Кьельб Якуб
|2
|1
|Зреляк Адам
|3
|0
|Кузимски Матеуш
|2
|0
|Гжесик Ян
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левкот Шимон
|5
|0
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Шварц Петр
|2
|1
|Вердаска Диогу
|3
|0
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Голла Войцех
|2
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Тамаш Марк
|0
|1
|Собота Вальдемар
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
19
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
4
21%
1-15
1
17%
4
21%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
33%
1
5%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
2
33%
8
42%
76-90
Пропущено
12
18
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
8
44%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
4
33%
3
17%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
3
43%
5
42%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
4
44%
76-90
Забито
13
31
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
10 Не забивали 2
0
0%
4
13%
1-15
3
23%
5
16%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
3
23%
2
6%
46-60
2
15%
3
10%
61-75
5
38%
13
42%
76-90
Пропущено
23
27
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
1
4%
2
7%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
6
26%
9
33%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
6
26%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1
Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3
Шлёнск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2
Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Краковия - Шлёнск 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|18
|10
|6
|2
|34 - 15
|36
|3.
|Лехия Гданьск
|18
|9
|6
|3
|33 - 22
|33
|4.
|Ракув
|17
|9
|5
|3
|30 - 20
|32
|5.
|Радомьяк Радом
|17
|8
|7
|2
|23 - 14
|31
|6.
|Сталь Мелец
|18
|7
|6
|5
|25 - 25
|27
|7.
|Висла Плоцк
|18
|8
|2
|8
|28 - 26
|26
|8.
|Гурник Забже
|17
|7
|4
|6
|24 - 23
|25
|9.
|Ягеллония
|18
|6
|6
|6
|24 - 26
|24
|10.
|Шлёнск
|18
|6
|6
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Краковия
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Пяст
|17
|6
|3
|8
|23 - 23
|21
|13.
|Заглембе Любин
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|14.
|Висла Краков
|18
|5
|3
|10
|18 - 30
|18
|15.
|Варта Познань
|18
|3
|6
|9
|13 - 23
|15
|16.
|Гурник Ленчна
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|17.
|Легия
|16
|4
|0
|12
|15 - 27
|12
|18.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|20 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Висла Плоцк
|9
|7
|2
|0
|16 - 3
|23
|3.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|7.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|9.
|Ракув
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|12.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|13.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|14.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Варта Познань
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|6.
|Шлёнск
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|9.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|10.
|Гурник Забже
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Ягеллония
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|13.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|15.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|16.
|Брук-Бет Термалица
|8
|0
|3
|5
|6 - 11
|3
|17.
|Легия
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3