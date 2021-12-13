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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Варта Познань
2:1
Конец матча

Стадион:
Шлёнск
0'
4' Желтая карточка
Голла Войцех
1:0
25' Гол
Зреляк Адам
2:0
53' Гол
Konrad Matuszewski
58' Желтая карточка
Konrad Matuszewski
68' Желтая карточка
Тралка Лукаш
2:1
80' Гол
Левкот Шимон
85' Желтая карточка
Чижички Матеуш
90' Желтая карточка
Лавничак Алекс
90' Желтая карточка
Гжесик Ян
90'+8
1
Лис
Адриан
2
Гжесик
Ян
4
Иванов
Роберт
44
Шимонович
Давид
6
Тралка
Лукаш
22
Konrad
Matuszewski
77
Папо
Джейсон
21
Купчак
Матеуш
15
Копчински
Михал
3
Кьельб
Якуб
99
Зреляк
Адам
1
Путноцки
Матуш
21
Бейгер
Лукаш
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
19
Янасик
Патрик
17
Шварц
Петр
6
Маковски
Рафал
4
Штиглец
Дино
5
Собота
Вальдемар
33
Лыщаш
Адриан
9
Экспозито
Эрик
Варта Познань
5-4-1
Шлёнск
3-4-2-1

История личных встреч

Варта Познань
Шлёнск

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
2:2
Э
2:3
Э
2:1
ВД
2:3
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 4 0.22
Коррин Милан 2 0.11
Гжесик Ян 2 0.11
Иванов Роберт 1 0.06
Кузимски Матеуш 1 0.06
Чижички Матеуш 1 0.06
Konrad Matuszewski 1 0.06
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 9 (1) 0.5
Пих Роберт 5 (3) 0.28
Прашелик Матеуш 4 0.22
Лыщаш Адриан 4 0.22
Штиглец Дино 1 0.06
Маковски Рафал 1 0.06
Гарсия Виктор III 1 0.06
Вердаска Диогу 1 0.06
Цилла Марсель 1 0.06
Шварц Петр 1 0.06
Пясецки Фабиан 1 0.06
Левкот Шимон 1 0.06
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Собота Вальдемар 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тралка Лукаш 4 1
Купчак Матеуш 5 0
Иванов Роберт 4 0
Папо Джейсон 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Кьельб Якуб 2 1
Зреляк Адам 3 0
Кузимски Матеуш 2 0
Гжесик Ян 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Шимонович Давид 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левкот Шимон 5 0
Экспозито Эрик 4 0
Шварц Петр 2 1
Вердаска Диогу 3 0
Поправа Конрад 1 1
Штиглец Дино 2 0
Голла Войцех 2 0
Мончиньски Кжиштоф 2 0
Маковски Рафал 2 0
Тамаш Марк 0 1
Собота Вальдемар 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Бейгер Лукаш 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
19
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
4
21%
1-15
1
17%
4
21%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
33%
1
5%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
2
33%
8
42%
76-90

Пропущено

12
18
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
8
44%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
4
33%
3
17%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
3
43%
5
42%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
4
44%
76-90

Забито

13
31
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
10 Не забивали 2
0
0%
4
13%
1-15
3
23%
5
16%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
3
23%
2
6%
46-60
2
15%
3
10%
61-75
5
38%
13
42%
76-90

Пропущено

23
27
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
1
4%
2
7%
1-15
1
4%
5
19%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
6
26%
9
33%
46-60
4
17%
4
15%
61-75
6
26%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1
Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Шлёнск 2:3
Шлёнск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1 Шлёнск - Ягеллония 2:2
Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Краковия - Шлёнск 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 18 10 6 2 34 - 15 36
3. Лехия Гданьск 18 9 6 3 33 - 22 33
4. Ракув 17 9 5 3 30 - 20 32
5. Радомьяк Радом 17 8 7 2 23 - 14 31
6. Сталь Мелец 18 7 6 5 25 - 25 27
7. Висла Плоцк 18 8 2 8 28 - 26 26
8. Гурник Забже 17 7 4 6 24 - 23 25
9. Ягеллония 18 6 6 6 24 - 26 24
10. Шлёнск 18 6 6 6 30 - 28 24
11. Краковия 18 6 5 7 23 - 26 23
12. Пяст 17 6 3 8 23 - 23 21
13. Заглембе Любин 17 6 2 9 19 - 30 20
14. Висла Краков 18 5 3 10 18 - 30 18
15. Варта Познань 18 3 6 9 13 - 23 15
16. Гурник Ленчна 18 3 6 9 17 - 35 15
17. Легия 16 4 0 12 15 - 27 12
18. Брук-Бет Термалица 17 2 6 9 20 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Висла Плоцк 9 7 2 0 16 - 3 23
3. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
4. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 8 5 3 0 13 - 6 18
7. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
9. Ракув 7 4 3 0 15 - 6 15
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
12. Заглембе Любин 9 4 1 4 13 - 13 13
13. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
14. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
15. Легия 7 3 0 4 8 - 10 9
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Варта Познань 10 1 5 4 6 - 12 8
18. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 10 3 5 2 11 - 9 14
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
6. Шлёнск 10 3 2 5 18 - 19 11
7. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
8. Пяст 8 2 2 4 7 - 8 8
9. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
10. Гурник Забже 7 2 2 3 9 - 11 8
11. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
12. Ягеллония 8 2 2 4 8 - 14 8
13. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
14. Заглембе Любин 8 2 1 5 6 - 17 7
15. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
16. Брук-Бет Термалица 8 0 3 5 6 - 11 3
17. Легия 9 1 0 8 7 - 17 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Зреляк Адам бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Голла Войцех получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Варта Познань 2:1 Шлёнск онлайн


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