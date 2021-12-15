Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Stadion Rakow
1:0
16' ГолВдовяк Матеуш
28' Желтая карточкаЛидерман Бен
Ход матча
16'
28'
23
Кун
Патрик
18
Арак
Якуб
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
23
Мвондо
Жан
21
Кравчик
Пётр
17
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрПолузащитник
-
17 Новак БартошНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Ракув
Гурник Забже
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|9 (3)
|0.5
|Гутковский Владислав
|5
|0.28
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.22
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.17
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.11
|Тудор Фран
|1
|0.06
|Нивулис Анджей
|1
|0.06
|Рундич Милан
|1
|0.06
|Лидерман Бен
|1
|0.06
|Петрашек Томаш
|1
|0.06
|Длугош Виктор
|1
|0.06
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.06
|Кун Патрик
|0
|0
|Папаниколау Яннис
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Стургеон Фабиу
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|6 (1)
|0.33
|Новак Бартош
|4
|0.22
|Кубица Кшиштоф
|4
|0.22
|Подольски Лукас
|3
|0.17
|Кравчик Пётр
|2
|0.11
|Янжа Эрик
|1
|0.06
|Дадок Роберт
|1
|0.06
|Яницки Рафал
|1
|0.06
|Гришкевич Адриан
|1
|0.06
|Манне Аласана
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|4
|1
|Нивулис Анджей
|4
|0
|Петрашек Томаш
|4
|0
|Тудор Фран
|4
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Полетанович Марко
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Лидерман Бен
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Арак Якуб
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Сапала Игор
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|5
|0
|Подольски Лукас
|4
|0
|Яницки Рафал
|4
|0
|Манне Аласана
|4
|0
|Янжа Эрик
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
14%
2
22%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
4
44%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
15
14
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
5
33%
2
14%
61-75
3
20%
5
36%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
1
7%
5
38%
46-60
4
29%
3
23%
61-75
3
21%
1
8%
76-90
Забито
29
23
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
2
7%
3
13%
1-15
5
17%
2
9%
16-30
2
7%
7
30%
31-45
6
21%
4
17%
46-60
6
21%
2
9%
61-75
8
28%
5
22%
76-90
Пропущено
21
24
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
10%
3
13%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
6
29%
6
25%
61-75
4
19%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0
Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2
Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|18
|10
|6
|2
|34 - 15
|36
|3.
|Ракув
|1:0
|18
|10
|5
|3
|31 - 20
|35
|4.
|Лехия Гданьск
|18
|9
|6
|3
|33 - 22
|33
|5.
|Радомьяк Радом
|18
|8
|8
|2
|25 - 16
|32
|6.
|Сталь Мелец
|18
|7
|6
|5
|25 - 25
|27
|7.
|Висла Плоцк
|18
|8
|2
|8
|28 - 26
|26
|8.
|Гурник Забже
|0:1
|18
|7
|4
|7
|24 - 24
|25
|9.
|Ягеллония
|18
|6
|6
|6
|24 - 26
|24
|10.
|Шлёнск
|18
|6
|6
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Краковия
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Пяст
|18
|6
|4
|8
|25 - 25
|22
|13.
|Заглембе Любин
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|14.
|Висла Краков
|18
|5
|3
|10
|18 - 30
|18
|15.
|Варта Познань
|18
|3
|6
|9
|13 - 23
|15
|16.
|Гурник Ленчна
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|17.
|Легия
|16
|4
|0
|12
|15 - 27
|12
|18.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|20 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Висла Плоцк
|9
|7
|2
|0
|16 - 3
|23
|3.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Ракув
|1:0
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|8.
|Гурник Забже
|0:1
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|12.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|13.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|14.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Легия
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Варта Познань
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|1:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|6.
|Шлёнск
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|7.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|8.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|9.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|10.
|Гурник Забже
|0:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|11.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Ягеллония
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|13.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заглембе Любин
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|15.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|16.
|Брук-Бет Термалица
|8
|0
|3
|5
|6 - 11
|3
|17.
|Легия
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3