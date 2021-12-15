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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ракув
1:2
Конец матча

Стадион:
Гурник Забже
0'
1:0
16' Гол
Вдовяк Матеуш
28' Желтая карточка
Лидерман Бен
1:1
66' Гол
Хименес Хесус
71' Желтая карточка
Петрашек Томаш
1:2
83' Гол
Холевяк Матеуш
90'+5
1
Ковачевич
Владан
24
Арсенич
Зоран
2
Петрашек
Томаш
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
66
Папаниколау
Яннис
8
Лидерман
Бен
23
Кун
Патрик
17
Вдовяк
Матеуш
14
Шелонговски
Даниэль
18
Арак
Якуб
1
Белица
Даниэль
16
Павловски
Дариуш
77
Jakub
Szymanski
2
Висневски
Пшемыслав
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
6
Кубица
Кшиштоф
23
Мвондо
Жан
21
Кравчик
Пётр
17
Новак
Бартош
9
Хименес
Хесус
Ракув
3-4-2-1
Гурник Забже
4-4-2

История личных встреч

Ракув
Гурник Забже

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:0
К
4:2
Э
1:3
ЭГБ
4:1
Э
2:1
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 9 (3) 0.5
Гутковский Владислав 5 0.28
Вдовяк Матеуш 4 0.22
Цебуля Марчин 3 (1) 0.17
Мусёлик Себастьян 2 0.11
Тудор Фран 1 0.06
Нивулис Анджей 1 0.06
Рундич Милан 1 0.06
Лидерман Бен 1 0.06
Петрашек Томаш 1 0.06
Длугош Виктор 1 0.06
Полетанович Марко 1 (1) 0.06
Кун Патрик 0 0
Папаниколау Яннис 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Стургеон Фабиу 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 7 (1) 0.39
Новак Бартош 4 0.22
Кубица Кшиштоф 4 0.22
Подольски Лукас 3 0.17
Кравчик Пётр 2 0.11
Янжа Эрик 1 0.06
Дадок Роберт 1 0.06
Яницки Рафал 1 0.06
Холевяк Матеуш 1 0.06
Гришкевич Адриан 1 0.06
Манне Аласана 0 0
Висневски Пшемыслав 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 4 1
Петрашек Томаш 5 0
Нивулис Анджей 4 0
Тудор Фран 4 0
Стургеон Фабиу 2 1
Полетанович Марко 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Лидерман Бен 2 0
Кун Патрик 1 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Арак Якуб 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Сапала Игор 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гришкевич Адриан 5 0
Подольски Лукас 4 0
Яницки Рафал 4 0
Манне Аласана 4 0
Янжа Эрик 3 0
Дадок Роберт 3 0
Баинович Филип 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Новак Бартош 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Adrian Dziedzic 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
13%
2
18%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
5
33%
1
9%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
3
25%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Забито

15
14
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
5
33%
2
14%
61-75
3
20%
5
36%
76-90

Пропущено

14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
1
7%
5
38%
46-60
4
29%
3
23%
61-75
3
21%
1
8%
76-90

Забито

30
25
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
2
7%
3
12%
1-15
6
20%
2
8%
16-30
2
7%
7
28%
31-45
6
20%
4
16%
46-60
6
20%
3
12%
61-75
8
27%
6
24%
76-90

Пропущено

23
25
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
2
9%
3
12%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
4
17%
3
12%
31-45
3
13%
5
20%
46-60
7
30%
6
24%
61-75
5
22%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0
Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2
Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 18 10 6 2 34 - 15 36
3. Лехия Гданьск 18 9 6 3 33 - 22 33
4. Радомьяк Радом 18 8 8 2 25 - 16 32
5. Ракув 18 9 5 4 31 - 22 32
6. Гурник Забже 18 8 4 6 26 - 24 28
7. Сталь Мелец 18 7 6 5 25 - 25 27
8. Висла Плоцк 18 8 2 8 28 - 26 26
9. Ягеллония 18 6 6 6 24 - 26 24
10. Шлёнск 18 6 6 6 30 - 28 24
11. Краковия 18 6 5 7 23 - 26 23
12. Пяст 18 6 4 8 25 - 25 22
13. Заглембе Любин 0:0 18 6 3 9 19 - 30 21
14. Висла Краков 18 5 3 10 18 - 30 18
15. Варта Познань 18 3 6 9 13 - 23 15
16. Гурник Ленчна 18 3 6 9 17 - 35 15
17. Легия 0:0 17 4 1 12 15 - 27 13
18. Брук-Бет Термалица 17 2 6 9 20 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
2. Висла Плоцк 9 7 2 0 16 - 3 23
3. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
4. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
9. Ракув 8 4 3 1 16 - 8 15
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
12. Заглембе Любин 0:0 9 4 1 4 13 - 13 13
13. Пяст 9 4 1 4 16 - 15 13
14. Висла Краков 8 3 1 4 8 - 11 10
15. Легия 0:0 8 3 1 4 8 - 10 10
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Варта Познань 10 1 5 4 6 - 12 8
18. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 10 3 5 2 11 - 9 14
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 9 3 4 2 16 - 14 13
6. Гурник Забже 8 3 2 3 11 - 12 11
7. Шлёнск 10 3 2 5 18 - 19 11
8. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
11. Заглембе Любин 0:0 9 2 2 5 6 - 17 8
12. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
13. Ягеллония 8 2 2 4 8 - 14 8
14. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
15. Сталь Мелец 8 1 4 3 10 - 13 7
16. Брук-Бет Термалица 8 0 3 5 6 - 11 3
17. Легия 0:0 9 1 0 8 7 - 17 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Лидерман Бен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Вдовяк Матеуш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ракув 1:2 Гурник Забже онлайн


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