Польша: Экстракласса 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Stadion Rakow
1:0
16' ГолВдовяк Матеуш
28' Желтая карточкаЛидерман Бен
1:1
66' ГолХименес Хесус
71' Желтая карточкаПетрашек Томаш
1:2
83' ГолХолевяк Матеуш
Ход матча
16'
28'
66'
1:1
71'
83'
23
Кун
Патрик
18
Арак
Якуб
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
23
Мвондо
Жан
21
Кравчик
Пётр
17
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
-
21 Кравчик ПётрПолузащитник
-
17 Новак БартошНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Ракув
Гурник Забже
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|9 (3)
|0.5
|Гутковский Владислав
|5
|0.28
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.22
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.17
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.11
|Тудор Фран
|1
|0.06
|Нивулис Анджей
|1
|0.06
|Рундич Милан
|1
|0.06
|Лидерман Бен
|1
|0.06
|Петрашек Томаш
|1
|0.06
|Длугош Виктор
|1
|0.06
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.06
|Кун Патрик
|0
|0
|Папаниколау Яннис
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Стургеон Фабиу
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|7 (1)
|0.39
|Новак Бартош
|4
|0.22
|Кубица Кшиштоф
|4
|0.22
|Подольски Лукас
|3
|0.17
|Кравчик Пётр
|2
|0.11
|Янжа Эрик
|1
|0.06
|Дадок Роберт
|1
|0.06
|Яницки Рафал
|1
|0.06
|Холевяк Матеуш
|1
|0.06
|Гришкевич Адриан
|1
|0.06
|Манне Аласана
|0
|0
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|4
|1
|Петрашек Томаш
|5
|0
|Нивулис Анджей
|4
|0
|Тудор Фран
|4
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Полетанович Марко
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Лидерман Бен
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Арак Якуб
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Сапала Игор
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гришкевич Адриан
|5
|0
|Подольски Лукас
|4
|0
|Яницки Рафал
|4
|0
|Манне Аласана
|4
|0
|Янжа Эрик
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Баинович Филип
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Adrian Dziedzic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
13%
2
18%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
5
33%
1
9%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
3
25%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Забито
15
14
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
1
7%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
5
33%
2
14%
61-75
3
20%
5
36%
76-90
Пропущено
14
13
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
1
7%
5
38%
46-60
4
29%
3
23%
61-75
3
21%
1
8%
76-90
Забито
30
25
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
2
7%
3
12%
1-15
6
20%
2
8%
16-30
2
7%
7
28%
31-45
6
20%
4
16%
46-60
6
20%
3
12%
61-75
8
27%
6
24%
76-90
Пропущено
23
25
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
2
9%
3
12%
1-15
2
9%
4
16%
16-30
4
17%
3
12%
31-45
3
13%
5
20%
46-60
7
30%
6
24%
61-75
5
22%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0
Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 3:2
Радомьяк Радом - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:0 Слеза Вроцлав - Гурник Забже 1:2 Лехия Гданьск - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Краковия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Пяст 0:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Лех - Гурник Забже 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|18
|10
|6
|2
|34 - 15
|36
|3.
|Лехия Гданьск
|18
|9
|6
|3
|33 - 22
|33
|4.
|Радомьяк Радом
|18
|8
|8
|2
|25 - 16
|32
|5.
|Ракув
|18
|9
|5
|4
|31 - 22
|32
|6.
|Гурник Забже
|18
|8
|4
|6
|26 - 24
|28
|7.
|Сталь Мелец
|18
|7
|6
|5
|25 - 25
|27
|8.
|Висла Плоцк
|18
|8
|2
|8
|28 - 26
|26
|9.
|Ягеллония
|18
|6
|6
|6
|24 - 26
|24
|10.
|Шлёнск
|18
|6
|6
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Краковия
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Пяст
|18
|6
|4
|8
|25 - 25
|22
|13.
|Заглембе Любин
|0:0
|18
|6
|3
|9
|19 - 30
|21
|14.
|Висла Краков
|18
|5
|3
|10
|18 - 30
|18
|15.
|Варта Познань
|18
|3
|6
|9
|13 - 23
|15
|16.
|Гурник Ленчна
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|17.
|Легия
|0:0
|17
|4
|1
|12
|15 - 27
|13
|18.
|Брук-Бет Термалица
|17
|2
|6
|9
|20 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|2.
|Висла Плоцк
|9
|7
|2
|0
|16 - 3
|23
|3.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|9.
|Ракув
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|12.
|Заглембе Любин
|0:0
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|13.
|Пяст
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|14.
|Висла Краков
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|15.
|Легия
|0:0
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Варта Познань
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|4
|2
|16 - 14
|13
|6.
|Гурник Забже
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|7.
|Шлёнск
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|8.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|11.
|Заглембе Любин
|0:0
|9
|2
|2
|5
|6 - 17
|8
|12.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|13.
|Ягеллония
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|15.
|Сталь Мелец
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|16.
|Брук-Бет Термалица
|8
|0
|3
|5
|6 - 11
|3
|17.
|Легия
|0:0
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3