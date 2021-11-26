Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Центральный стадион Динамо
30' Желтая карточкаСидибе Секу
42' Желтая карточкаОндан Терелл
43' Желтая карточкаРэуцэ Александру
54' Желтая карточкаAndrea Compagno
75' Желтая карточкаНунич Марко
77' Желтая карточкаAlexandru Raicea
79' Желтая карточкаВан Дурмен Бенжамен
85' Желтая карточкаТорже Андрей-Габриэль
89' Желтая карточкаMarko Gajic1
90' Желтая карточкаМатей Космин
91
Илиев
Пламен
22
Сореску
Деян
10
Матей
Космин
- Основной состав
-
91 Илиев ПламенВратарь
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
35 Попа РэзванЗащитник
- Полузащитник
-
93 Нунич МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
38 Бани АндрейНападающий
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Marko Gajic1Защитник
- Защитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ондан ТереллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бушу СоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
-
-
16 Vlad Pop
-
-
-
Главный тренер: Eugen Trica
Ход матча
30'
42'
43'
54'
75'
77'
89'
90'
Владение мячом
История личных встреч
Динамо Бухарест
Университатя Крайова
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
30 матчей
20%
36.7%
43.3%
6 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
20%
36.7%
43.3%
6 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.7%
36.7%
36.6%
8 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|7 (1)
|0.41
|Торже Андрей-Габриэль
|4 (1)
|0.24
|Михаю Андреас
|1
|0.06
|Ивановски Мирко
|1 (1)
|0.06
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|7 (2)
|0.22
|Маркович Йован
|6
|0.19
|Claudiu Cristian Balan
|4
|0.13
|Нистор Дан
|3
|0.09
|Густаво Важенин
|3
|0.09
|Кымпану Георге
|2
|0.06
|William Baeten
|2
|0.06
|Рогульич Анте
|2
|0.06
|Сидибе Секу
|2
|0.06
|Баярам Штефан
|2
|0.06
|Банку Никусор
|1
|0.03
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.03
|Бауса Хуан
|1
|0.03
|Хури Льес
|1 (1)
|0.03
|Виейра Угу
|1
|0.03
|Кольич Элвир
|1
|0.03
|Alexandru Raicea
|1
|0.03
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
|Andrea Compagno
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филип Стелиано
|6
|1
|Сореску Деян
|6
|0
|Рэуцэ Александру
|5
|0
|Матей Космин
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Раду Йонуц
|3
|0
|Торже Андрей-Габриэль
|2
|0
|Ивановски Мирко
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Григоре Рикардо
|2
|0
|Alin Dudea
|0
|1
|Нунич Марко
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Эспиноза Мишель
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Эхманн Марко
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|6
|0
|Constantin Albu
|4
|1
|Крецу Александру
|3
|1
|Банку Никусор
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Radu Alexandru Negru
|4
|0
|Andrea Compagno
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0
|Сидибе Секу
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Мариус Марсел Константин
|2
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Marko Gajic1
|2
|0
|Alexandru Raicea
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Нистор Дан
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Ондан Терелл
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Laurentiu Reghecampf
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 24
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Пропущено
14
20
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
4
29%
6
30%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
3
21%
5
25%
76-90
Забито
3
28
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 12
14 Не забивали 19
1
33%
2
7%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
1
33%
3
11%
31-45
0
0%
10
36%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
1
33%
7
25%
76-90
Пропущено
24
11
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
1
9%
16-30
5
21%
2
18%
31-45
5
21%
3
27%
46-60
5
21%
3
27%
61-75
2
8%
2
18%
76-90
Забито
13
41
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 27
3 Забивали первыми 16
9 Не забивали 11
2
15%
3
7%
1-15
0
0%
6
15%
16-30
3
23%
5
12%
31-45
3
23%
12
29%
29%
46-60
2
15%
4
10%
61-75
3
23%
11
27%
76-90
Пропущено
38
31
19 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 21
6
16%
6
19%
1-15
7
18%
3
10%
16-30
6
16%
5
16%
31-45
6
16%
5
16%
46-60
8
21%
5
16%
61-75
5
13%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1
Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Астра 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|32
|12
|7
|13
|39 - 33
|43
|2.
|ЧФР Клуж
|16
|14
|0
|2
|25 - 8
|42
|3.
|ФКСБ
|16
|10
|4
|2
|29 - 13
|34
|4.
|Волунтари
|16
|9
|1
|6
|19 - 17
|28
|5.
|Рапид Бухарест
|16
|7
|6
|3
|21 - 14
|27
|6.
|Ботошани
|16
|7
|6
|3
|15 - 14
|27
|7.
|Вииторул Констанца
|16
|7
|4
|5
|18 - 9
|25
|8.
|УТА Арад
|16
|6
|7
|3
|15 - 10
|25
|9.
|Арджеш
|16
|7
|3
|6
|16 - 12
|24
|10.
|Киндия Тырговиште
|16
|4
|6
|6
|12 - 12
|18
|11.
|Сепси
|16
|3
|8
|5
|17 - 17
|17
|12.
|Миовени
|16
|4
|4
|8
|10 - 22
|16
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|16
|4
|3
|9
|12 - 19
|15
|14.
|Динамо Бухарест
|17
|2
|3
|12
|13 - 38
|9
|15.
|Академика Клинчени
|16
|0
|4
|12
|12 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|16
|9
|4
|3
|27 - 12
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|4.
|Волунтари
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|1
|1
|14 - 2
|19
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|8
|3
|2
|3
|6 - 5
|11
|8.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|9.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|10.
|Сепси
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|12.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|13.
|Миовени
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|10 - 4
|18
|3.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|4.
|Университатя Крайова
|17
|4
|3
|10
|12 - 23
|15
|5.
|Арджеш
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|ФКСБ
|8
|3
|3
|2
|5 - 6
|12
|8.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|4 - 4
|9
|10.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|11.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|12.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|8
|0
|0
|8
|3 - 24
|0