Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Пинту Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Асамоа Самуэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Асамоа Самуэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Матей Космин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

90' Торже Андрей-Габриэль пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

90' Andrea Compagno выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Торже Андрей-Габриэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Marko Gajic тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

88' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Пинту Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Constantin Albu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Пинту Андре упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

86' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Торже Андрей-Габриэль тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

85' Рэуцэ Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Отличный пас сделал Constantin Albu из команды Университатя Крайова . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

82' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Пинту Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

80' Голкипер мог бы сыграть и получше

79' Иту Кэтэлин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

79' Отличные скиллы показывает Иту Кэтэлин , обводя своих соперников

79' Ван Дурмен Бенжамен тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

78' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Alexandru Raicea совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Пинту Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' William Baeten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Нунич Марко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Нунич Марко нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa спокойно отбил мяч.

74' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Хорошую попытку сделал Сореску Деян . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Отличные скиллы показывает Сореску Деян , обводя своих соперников

70' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

69' Отличные скиллы показывает Нунич Марко , обводя своих соперников

69' Marko Gajic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Отличные скиллы показывает Жереми Хейгебарт , обводя своих соперников

66' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Alexandru Raicea видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

65' Отличные скиллы показывает Alexandru Raicea , обводя своих соперников

65' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Radu Alexandru Negru выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Radu Alexandru Negru выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Отличные скиллы показывает Торже Андрей-Габриэль , обводя своих соперников

63' Andrea Compagno бьет по воротам ударом через себя, но вратарь делает сейв

62' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Игра в одни ворота сейчас. Динамо Бухарест доминирует и владеет мячом

60' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Radu Alexandru Negru выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Рэуцэ Александру разрезает оборону соперника отличным пасом

56' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Constantin Albu из команды Университатя Крайова сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

55' Матей Космин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Andrea Compagno совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Григоре Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Nikos Kainourgios получил травму и заменен. Иту Кэтэлин выходит на поле.

51' William Baeten не смог попасть в створ ударом издали

51' Пинту Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

50' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Nikos Kainourgios получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Хорошую попытку сделал Claudiu Cristian Balan . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Плохо сыграл Пинту Андре - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' William Baeten навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Мэгуряну Кэтэлин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Nikos Kainourgios выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Тактическая замена. Сидибе Секу уходит с поля и его заменяет Constantin Albu