Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Муниципальный, Ботошани
32
Шерони
Алин
67
Папа
Энрико
89
Эрве
Каж
11
Роман
Михай
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
66
Дроппа
Лукаш
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Эрве КажНападающий
- Нападающий
-
11 Роман МихайНападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Сила РишарНападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
- Нападающий
-
77 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рошу НелуцПолузащитник
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
-
11 Idan Golan
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
Владение мячом
История личных встреч
Ботошани
Волунтари
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
21 матч
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.1%
52.4%
9.5%
8 побед 11 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.18
|Дава Джойским
|2
|0.12
|Эрве Каж
|2 (1)
|0.12
|Браун Кристофер
|1
|0.06
|Эджума Малком
|1
|0.06
|Роман Михай
|1
|0.06
|Киндриш Андрей
|1
|0.06
|Петковски Петар
|1
|0.06
|Папа Энрико
|1
|0.06
|Раковитан Богдан
|1
|0.06
|Mateus Criciuma
|1
|0.06
|Цигэнашу Александр
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|5
|0.29
|Георге Ион
|4
|0.24
|Костин Кристиан
|4
|0.24
|Немец Адам
|3
|0.18
|Лопеш Марселу
|1
|0.06
|Фюлёп Лоран
|1
|0.06
|Армаш Игорь
|1
|0.06
|Дроппа Лукаш
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цигэнашу Александр
|5
|0
|Шерони Алин
|5
|0
|Marius Croitoru
|4
|0
|Папа Энрико
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Браун Кристофер
|3
|0
|Лупета Жуси
|2
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Тирковеану Андрей
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Сила Ришар
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Mateus Criciuma
|2
|0
|Роман Михай
|1
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Фили Реалдо
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|5
|0
|Дроппа Лукаш
|5
|0
|Рикардинью XI
|5
|0
|Лопеш Марселу
|5
|0
|Аким Космин
|3
|1
|Немец Адам
|4
|0
|Армаш Игорь
|4
|0
|Костин Кристиан
|1
|1
|Раца Вадим
|2
|0
|Тавареш Элдер
|2
|0
|Бричаг Марьюс
|2
|0
|Илие Александру
|2
|0
|Фюлёп Лоран
|2
|0
|Влад Александру
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
75%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
67%
4
36%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
1
9%
4
33%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
6
75%
2
33%
76-90
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
2
13%
1
5%
1-15
3
20%
4
21%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
5
33%
5
26%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Пропущено
14
17
2 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
10
71%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1
Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0 Уфа - Ботошани 2:1 Сепси - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3
Волунтари
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2
Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Волунтари - Дунэря Кэлэраши 4:0 Дунэря Кэлэраши - Волунтари 1:2 Волунтари - УТА Арад 0:0 Астра - Волунтари 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|32
|12
|7
|13
|39 - 33
|43
|2.
|ЧФР Клуж
|16
|14
|0
|2
|25 - 8
|42
|3.
|ФКСБ
|16
|10
|4
|2
|29 - 13
|34
|4.
|Волунтари
|0:0
|17
|9
|2
|6
|19 - 17
|29
|5.
|Рапид Бухарест
|17
|7
|7
|3
|22 - 15
|28
|6.
|Ботошани
|0:0
|17
|7
|7
|3
|15 - 14
|28
|7.
|Арджеш
|17
|8
|3
|6
|17 - 12
|27
|8.
|Вииторул Констанца
|16
|7
|4
|5
|18 - 9
|25
|9.
|УТА Арад
|17
|6
|7
|4
|15 - 11
|25
|10.
|Киндия Тырговиште
|17
|4
|7
|6
|12 - 12
|19
|11.
|Сепси
|17
|3
|9
|5
|17 - 17
|18
|12.
|Миовени
|17
|4
|5
|8
|11 - 23
|17
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|16
|4
|3
|9
|12 - 19
|15
|14.
|Динамо Бухарест
|17
|2
|3
|12
|13 - 38
|9
|15.
|Академика Клинчени
|16
|0
|4
|12
|12 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|16
|9
|4
|3
|27 - 12
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|4.
|Волунтари
|0:0
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|1
|1
|14 - 2
|19
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|7.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|8.
|Ботошани
|0:0
|8
|2
|4
|2
|4 - 6
|10
|9.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|10.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|12.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|13.
|Миовени
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|0:0
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|10 - 4
|18
|3.
|Арджеш
|9
|5
|2
|2
|11 - 5
|17
|4.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|5.
|Университатя Крайова
|17
|4
|3
|10
|12 - 23
|15
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|ФКСБ
|8
|3
|3
|2
|5 - 6
|12
|8.
|Волунтари
|0:0
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|9.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|10.
|Миовени
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|11.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|8
|0
|0
|8
|3 - 24
|0