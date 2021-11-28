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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Ботошани
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Волунтари
0' 17'
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
25
Раковитан
Богдан
5
Дава
Джойским
32
Шерони
Алин
67
Папа
Энрико
18
Эджума
Малком
30
Цигэнашу
Александр
89
Эрве
Каж
10
Онгенда
Эрвин
11
Роман
Михай
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
30
Тамаш
Габриэль
3
Мелеке
Ульрих
6
Бричаг
Марьюс
22
Раца
Вадим
66
Дроппа
Лукаш
8
Георге
Ион
98
Костин
Кристиан
77
Немец
Адам
14
Лопеш
Марселу
Ботошани
Волунтари

Владение мячом

История личных встреч

Ботошани
Волунтари

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

21 матч

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
52.4%
9.5%
8 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:3
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
Л1ГБ
4:2
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онгенда Эрвин 3 (1) 0.18
Дава Джойским 2 0.12
Эрве Каж 2 (1) 0.12
Браун Кристофер 1 0.06
Эджума Малком 1 0.06
Роман Михай 1 0.06
Киндриш Андрей 1 0.06
Петковски Петар 1 0.06
Папа Энрико 1 0.06
Раковитан Богдан 1 0.06
Mateus Criciuma 1 0.06
Цигэнашу Александр 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раца Вадим 5 0.29
Георге Ион 4 0.24
Костин Кристиан 4 0.24
Немец Адам 3 0.18
Лопеш Марселу 1 0.06
Фюлёп Лоран 1 0.06
Армаш Игорь 1 0.06
Дроппа Лукаш 0 0
Бричаг Марьюс 0 0
Рикардинью XI 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цигэнашу Александр 5 0
Шерони Алин 5 0
Marius Croitoru 4 0
Папа Энрико 4 0
Эджума Малком 2 1
Браун Кристофер 3 0
Лупета Жуси 2 0
Петковски Петар 2 0
Тирковеану Андрей 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Сила Ришар 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Mateus Criciuma 2 0
Роман Михай 1 0
Жажа Коэльо 1 0
Онгенда Эрвин 1 0
Пап Эдуард 1 0
Martin Remacle 1 0
Фили Реалдо 1 0
Дава Джойским 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 5 0
Дроппа Лукаш 5 0
Рикардинью XI 5 0
Лопеш Марселу 5 0
Аким Космин 3 1
Немец Адам 4 0
Армаш Игорь 4 0
Костин Кристиан 1 1
Раца Вадим 2 0
Тавареш Элдер 2 0
Бричаг Марьюс 2 0
Илие Александру 2 0
Фюлёп Лоран 2 0
Влад Александру 1 0
Георге Ион 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
75%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
67%
4
36%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
7 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
1
9%
4
33%
76-90

Пропущено

8
6
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
6
75%
2
33%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 6
2
13%
1
5%
1-15
3
20%
4
21%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
5
33%
5
26%
61-75
2
13%
5
26%
76-90

Пропущено

14
17
2 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
10
71%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1
Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0 Уфа - Ботошани 2:1 Сепси - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3
Волунтари
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2
Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Волунтари - Дунэря Кэлэраши 4:0 Дунэря Кэлэраши - Волунтари 1:2 Волунтари - УТА Арад 0:0 Астра - Волунтари 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 32 12 7 13 39 - 33 43
2. ЧФР Клуж 16 14 0 2 25 - 8 42
3. ФКСБ 16 10 4 2 29 - 13 34
4. Волунтари 0:0 17 9 2 6 19 - 17 29
5. Рапид Бухарест 17 7 7 3 22 - 15 28
6. Ботошани 0:0 17 7 7 3 15 - 14 28
7. Арджеш 17 8 3 6 17 - 12 27
8. Вииторул Констанца 16 7 4 5 18 - 9 25
9. УТА Арад 17 6 7 4 15 - 11 25
10. Киндия Тырговиште 17 4 7 6 12 - 12 19
11. Сепси 17 3 9 5 17 - 17 18
12. Миовени 17 4 5 8 11 - 23 17
13. Газ-Метан Медиаш 16 4 3 9 12 - 19 15
14. Динамо Бухарест 17 2 3 12 13 - 38 9
15. Академика Клинчени 16 0 4 12 12 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 16 9 4 3 27 - 12 31
2. ЧФР Клуж 8 8 0 0 15 - 4 24
3. ФКСБ 8 7 1 0 24 - 7 22
4. Волунтари 0:0 9 6 1 2 12 - 6 19
5. Вииторул Констанца 8 6 1 1 14 - 2 19
6. Рапид Бухарест 9 3 3 3 7 - 6 12
7. УТА Арад 9 3 3 3 7 - 7 12
8. Ботошани 0:0 8 2 4 2 4 - 6 10
9. Арджеш 8 3 1 4 6 - 7 10
10. Сепси 9 2 4 3 11 - 10 10
11. Газ-Метан Медиаш 8 2 3 3 7 - 8 9
12. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 8 - 8 9
13. Миовени 8 2 3 3 3 - 5 9
14. Динамо Бухарест 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 0:0 9 5 3 1 11 - 8 18
2. ЧФР Клуж 8 6 0 2 10 - 4 18
3. Арджеш 9 5 2 2 11 - 5 17
4. Рапид Бухарест 8 4 4 0 15 - 9 16
5. Университатя Крайова 17 4 3 10 12 - 23 15
6. УТА Арад 8 3 4 1 8 - 4 13
7. ФКСБ 8 3 3 2 5 - 6 12
8. Волунтари 0:0 8 3 1 4 7 - 11 10
9. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 4 - 4 10
10. Миовени 9 2 2 5 8 - 18 8
11. Сепси 8 1 5 2 6 - 7 8
12. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
13. Газ-Метан Медиаш 8 2 0 6 5 - 11 6
14. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 22 2
15. Динамо Бухарест 8 0 0 8 3 - 24 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Волунтари
2.11
3.32
3.90
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Где смотреть матч Ботошани 0:0 Волунтари онлайн


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