Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рефери не любит споров - именно за это Liviu Ciobotariu сейчас получил желтую

Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

46' Богдан Раковитан из команды Ботошани делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

45' Роман Михай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Матч возобновлен

45' Роман Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Тамаш Габриэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Удар от ворот произведет Волунтари

43' Богдан Раковитан делает длинную передачу вперед

41' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Роман Михай получает желтую карточку за нырок

40' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Роман Михай нырнул в штрафной. Спорно!

39' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Раца Вадим из команды Волунтари

35' ШАНС! Немец Адам вышел один на один с голкипером...

33' Cristian Costin нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

33' Cristian Costin из команды Волунтари пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.

32' Онгенда Эрвин пробил со штрафного прямо в стенку

31' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Cristian Costin выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Онгенда Эрвин пробил со штрафного прямо в стенку

28' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Ботошани выполняет удар от ворот.

28' Тамаш Габриэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

26' Волунтари выполняет удар от ворот.

26' Какой промах! Эджума Малком имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

24' Волунтари выполняет удар от ворот.

23' Эрве Каж из команды Ботошани сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

23' Mihai Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Ботошани выполняет удар от ворот.

19' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Игрок Онгенда Эрвин из команды Ботошани неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

17' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ботошани выполняет удар от ворот.

15' Эрве Каж выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Волунтари выполняет удар от ворот.

10' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Ботошани выполняет удар от ворот.

5' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Cristian Costin из команды Волунтари наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

2' Cristian Costin нанес удар головой, но Eduard Pap спокойно отбил мяч.

2' Георге Ион навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Волунтари начинает с центра поля