Румыния: Первая лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Муниципальный, Ботошани
0:1
35' ГолРаца Вадим
40' Желтая карточкаРоман Михай
44' Желтая карточкаТамаш Габриэль
1:1
49' ГолЭджума Малком
55' Желтая карточкаНемец Адам
71' Желтая карточкаТирковеану Андрей
77' Вторая желтая карточкаТирковеану Андрей
82' Желтая карточкаLiviu Ciobotariu
32
Шерони
Алин
67
Папа
Энрико
89
Эрве
Каж
11
Роман
Михай
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
66
Дроппа
Лукаш
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Эрве КажНападающий
- Нападающий
-
11 Роман МихайНападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Сила РишарНападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
- Нападающий
-
77 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Рошу НелуцПолузащитник
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
-
11 Idan Golan
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
Ход матча
35'
0:1
40'
44'
49'
1:1
55'
82'
Владение мячом
История личных встреч
Ботошани
Волунтари
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
21 матч
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.1%
52.4%
9.5%
8 побед 11 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.18
|Эджума Малком
|2
|0.12
|Дава Джойским
|2
|0.12
|Эрве Каж
|2 (1)
|0.12
|Браун Кристофер
|1
|0.06
|Роман Михай
|1
|0.06
|Киндриш Андрей
|1
|0.06
|Папа Энрико
|1
|0.06
|Петковски Петар
|1
|0.06
|Раковитан Богдан
|1
|0.06
|Mateus Criciuma
|1
|0.06
|Цигэнашу Александр
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|6
|0.35
|Георге Ион
|4
|0.24
|Костин Кристиан
|4
|0.24
|Немец Адам
|3
|0.18
|Лопеш Марселу
|1
|0.06
|Фюлёп Лоран
|1
|0.06
|Армаш Игорь
|1
|0.06
|Дроппа Лукаш
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цигэнашу Александр
|5
|0
|Шерони Алин
|5
|0
|Тирковеану Андрей
|3
|1
|Marius Croitoru
|4
|0
|Папа Энрико
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Браун Кристофер
|3
|0
|Роман Михай
|2
|0
|Лупета Жуси
|2
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Сила Ришар
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Mateus Criciuma
|2
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Фили Реалдо
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|6
|0
|Немец Адам
|5
|0
|Дроппа Лукаш
|5
|0
|Рикардинью XI
|5
|0
|Лопеш Марселу
|5
|0
|Аким Космин
|3
|1
|Армаш Игорь
|4
|0
|Костин Кристиан
|1
|1
|Раца Вадим
|2
|0
|Тавареш Элдер
|2
|0
|Бричаг Марьюс
|2
|0
|Илие Александру
|2
|0
|Фюлёп Лоран
|2
|0
|Влад Александру
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
3
60%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
4
33%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
57%
4
33%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
2
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
1
9%
4
33%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
6
75%
2
33%
76-90
Забито
16
20
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
2
13%
1
5%
1-15
3
19%
4
20%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
3
19%
4
20%
46-60
5
31%
5
25%
61-75
2
13%
5
25%
76-90
Пропущено
15
18
3 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
2
13%
5
28%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
10
67%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1
Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0 Уфа - Ботошани 2:1 Сепси - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3
Волунтари
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2
Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Волунтари - Дунэря Кэлэраши 4:0 Дунэря Кэлэраши - Волунтари 1:2 Волунтари - УТА Арад 0:0 Астра - Волунтари 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:1
|33
|12
|8
|13
|40 - 34
|44
|2.
|ЧФР Клуж
|16
|14
|0
|2
|25 - 8
|42
|3.
|ФКСБ
|1:1
|17
|10
|5
|2
|30 - 14
|35
|4.
|Волунтари
|17
|9
|2
|6
|20 - 18
|29
|5.
|Рапид Бухарест
|17
|7
|7
|3
|22 - 15
|28
|6.
|Ботошани
|17
|7
|7
|3
|16 - 15
|28
|7.
|Арджеш
|17
|8
|3
|6
|17 - 12
|27
|8.
|Вииторул Констанца
|16
|7
|4
|5
|18 - 9
|25
|9.
|УТА Арад
|17
|6
|7
|4
|15 - 11
|25
|10.
|Киндия Тырговиште
|17
|4
|7
|6
|12 - 12
|19
|11.
|Сепси
|17
|3
|9
|5
|17 - 17
|18
|12.
|Миовени
|17
|4
|5
|8
|11 - 23
|17
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|16
|4
|3
|9
|12 - 19
|15
|14.
|Динамо Бухарест
|17
|2
|3
|12
|13 - 38
|9
|15.
|Академика Клинчени
|16
|0
|4
|12
|12 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|1:1
|17
|9
|5
|3
|28 - 13
|32
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|1:1
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|4.
|Волунтари
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|1
|1
|14 - 2
|19
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|7.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|8.
|Ботошани
|8
|2
|4
|2
|5 - 7
|10
|9.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|10.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|12.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|13.
|Миовени
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|10 - 4
|18
|3.
|Арджеш
|9
|5
|2
|2
|11 - 5
|17
|4.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|5.
|Университатя Крайова
|1:1
|17
|4
|3
|10
|12 - 23
|15
|6.
|ФКСБ
|1:1
|9
|3
|4
|2
|6 - 7
|13
|7.
|УТА Арад
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Волунтари
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|9.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|10.
|Миовени
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|11.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|8
|0
|0
|8
|3 - 24
|0