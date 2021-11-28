Первый тайм

36' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Скречу Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Тэнасе Флорин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Иван Андрей нанес удар головой, но Андрей Влад спокойно отбил мяч.

33' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Судья свистит. Нистор Дан атаковал сзади соперника. Это Octavian Popescu заработал своей команде штрафной

31' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет ФКСБ

30' Какой промах! Кольич Элвир имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

29' Удар от ворот произведет ФКСБ

28' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

26' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

26' Тэнасе Флорин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Игрок из команды Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ioan Dumiter из команды ФКСБ в офсайде

23' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Mirko Pigliacelli не дал случится голу! Олару Дариус должен был забивать, но Mirko Pigliacelli сделал отличный сейв

21' ФКСБ выполняет удар от ворот.

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Иван Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Иван Андрей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Удар от ворот произведет ФКСБ

17' ГОООООЛ - Ioan Dumiter ФКСБ забивает ударом головой

17' Плохо сыграл Пильячелли Мирко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Adrian Sut мяч отрикошетил от ворот

14' ФКСБ выполняет удар от ворот.

14' Университатя Крайова идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Г О О О О О Л - Иван Андрей из команды Университатя Крайова забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Андрей Влад прыгнул не в ту сторону.

11' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок Георге Валентин из команды ФКСБ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

11' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

7' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновится спорным мячом

5' Ох, нехорошо это выглядит. Кольич Элвир получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Кольич Элвир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Нистор Дан пробует нанести удар издали, но Андрей Влад держит все под контролем

3' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Удар от ворот произведет ФКСБ

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру