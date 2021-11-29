Голкипер мог бы сыграть и получше

Mihai Dobrescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Octavian Valceanu взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Бетанкор Хефте бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

48' Команда Газ-Метан Медиаш имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Матиас Иури совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Команда Газ-Метан Медиаш забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

44' Г О О О О Л - Морар Влад забивает с правой ноги!

43' Ларие Йонуц из команды Вииторул Констанца сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

43' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Матиас Иури предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Отличные скиллы показывает Эли Лопес , обводя своих соперников

39' Пурече Флориан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Как он промахнулся? Де Нойер Брадлей имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

34' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Де Нойер Брадлей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Ох, красивый был бы гол! Де Нойер Брадлей пробил с лета в перекладину!

33' Питу Алекси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Игрок из команды Газ-Метан Медиаш совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

32' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Игра в одни ворота сейчас. Вииторул Констанца доминирует и владеет мячом

28' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Mihai Dobrescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Питу Алекси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Альсё Бриан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

21' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Mihai Dobrescu возвращается на поле.

18' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Mihai Dobrescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Mihai Dobrescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' ШАНС! Альсё Бриан вышел один на один с голкипером...

15' Mihai Dobrescu из команды Газ-Метан Медиаш делает пас партнеру.

15' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Бетанкор Хефте наказан за толчок Mihai Dobrescu

14' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Младен Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Отличные скиллы показывает Эли Лопес , обводя своих соперников

10' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Дякону Роналдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Дякону Роналдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Матрикарди Патрисио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Младен Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Раду Бобок получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Раду Бобок на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Матиас Иури выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Газ-Метан Медиаш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.