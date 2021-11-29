Румыния: Первая лига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 79'
Стадион: Газ Метан
21' Желтая карточкаАльсё Бриан
39' Желтая карточкаПурече Флориан
1:0
44' ГолМорар Влад
45' Желтая карточкаМатиас Иури
92
Альсё
Бриан
69
Шамед
Нассер
71
Морар
Влад
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
27
Эли
Лопес
80
Питу
Алекси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Морар ВладНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Хорж РэзванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эли ЛопесНападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
Ход матча
21'
39'
44'
1:0
45'
55'
Владение мячом
История личных встреч
Газ-Метан Медиаш
Вииторул Констанца
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матрикарди Патрисио
|3
|0.18
|Матиас Иури
|3
|0.18
|Дякону Роналдо
|2
|0.12
|Морар Влад
|2
|0.12
|Christian Irobiso I
|1
|0.06
|Филип Иоан
|1
|0.06
|Шамед Нассер
|1 (1)
|0.06
|Грэдинару Рэзван
|0
|0
|Триф Разван
|0
|0
|Хоршия Овидиу
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|9 (2)
|0.53
|Петре Адриан
|5 (2)
|0.29
|Дюссо Дамьен
|1
|0.06
|Чобану Андрей
|1
|0.06
|Ганя Джордже
|1
|0.06
|Enes Sali
|1
|0.06
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Эли Лопес
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
Карточки
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моура Габриэл
|5
|1
|Франсишку Жуниор
|4
|1
|Матиас Иури
|4
|1
|Diogo Izata
|3
|1
|Морар Влад
|3
|0
|Шамед Нассер
|3
|0
|Филип Иоан
|2
|0
|Альсё Бриан
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Триф Разван
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Petru Dragos
|2
|0
|Mihai Lixandru
|2
|0
|Ilie Poenaru
|1
|0
|Сарр Адама
|1
|0
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|Ромеро Роберто
|1
|0
|Felix Mathaus
|1
|0
|Хорж Рэзван
|1
|0
|Добреску Михай
|1
|0
|Велисар Михай
|1
|0
|Dobrin Gaspar
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Нойер Брадлей
|4
|0
|Младен Себастьян
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Пирес Ромарио
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Артян Андрей
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Георге Хаджи
|2
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
63%
1
14%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
2
40%
3
20%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
5
33%
76-90
Пропущено
11
1
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
100%
76-90
Забито
12
19
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
3
25%
3
16%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
8
42%
76-90
Пропущено
19
8
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 6
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
6
32%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
8
42%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0
Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Газ-Метан Медиаш - Политехника Яссы 4:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Астра 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2
Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - Астра 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|33
|12
|7
|14
|41 - 36
|43
|2.
|ЧФР Клуж
|16
|14
|0
|2
|25 - 8
|42
|3.
|ФКСБ
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|4.
|Волунтари
|17
|9
|2
|6
|20 - 18
|29
|5.
|Рапид Бухарест
|17
|7
|7
|3
|22 - 15
|28
|6.
|Ботошани
|17
|7
|7
|3
|16 - 15
|28
|7.
|Арджеш
|17
|8
|3
|6
|17 - 12
|27
|8.
|Вииторул Констанца
|0:1
|17
|7
|4
|6
|18 - 10
|25
|9.
|УТА Арад
|17
|6
|7
|4
|15 - 11
|25
|10.
|Киндия Тырговиште
|17
|4
|7
|6
|12 - 12
|19
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|1:0
|17
|5
|3
|9
|13 - 19
|18
|12.
|Сепси
|17
|3
|9
|5
|17 - 17
|18
|13.
|Миовени
|17
|4
|5
|8
|11 - 23
|17
|14.
|Динамо Бухарест
|17
|2
|3
|12
|13 - 38
|9
|15.
|Академика Клинчени
|16
|0
|4
|12
|12 - 37
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|17
|9
|4
|4
|29 - 15
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|4.
|Волунтари
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|5.
|Вииторул Констанца
|0:1
|8
|6
|1
|1
|14 - 2
|19
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|7.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|1:0
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|9.
|Ботошани
|8
|2
|4
|2
|5 - 7
|10
|10.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|11.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|12.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|13.
|Миовени
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|10 - 4
|18
|3.
|Арджеш
|9
|5
|2
|2
|11 - 5
|17
|4.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|5.
|ФКСБ
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|6.
|Университатя Крайова
|17
|4
|3
|10
|12 - 23
|15
|7.
|УТА Арад
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Волунтари
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|9.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|10.
|Миовени
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|11.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Вииторул Констанца
|0:1
|9
|1
|3
|5
|4 - 8
|6
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|1:0
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|8
|0
|0
|8
|3 - 24
|0