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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Газ-Метан Медиаш
1:0
Второй тайм: 79'

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
21' Желтая карточка
Альсё Бриан
39' Желтая карточка
Пурече Флориан
1:0
44' Гол
Морар Влад
45' Желтая карточка
Матиас Иури
79'
1
Вылчану
Октавиан
2
Моура
Габриэл
25
Матрикарди
Патрисио
3
Матиас
Иури
21
Добреску
Михай
92
Альсё
Бриан
6
Mihai
Lixandru
69
Шамед
Нассер
10
Дякону
Роналдо
7
Триф
Разван
71
Морар
Влад
12
Айоани
Михай
5
Младен
Себастьян
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
6
Де
Нойер
Брадлей
2
Раду
Бобок
18
Артян
Андрей
30
Пурече
Флориан
27
Эли
Лопес
10
Бетанкор
Хефте
80
Питу
Алекси
Газ-Метан Медиаш
Вииторул Констанца

История личных встреч

Газ-Метан Медиаш
Вииторул Констанца

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
Л1
0:1
Л1
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Газ-Метан Медиаш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матрикарди Патрисио 3 0.18
Матиас Иури 3 0.18
Дякону Роналдо 2 0.12
Морар Влад 2 0.12
Christian Irobiso I 1 0.06
Филип Иоан 1 0.06
Шамед Нассер 1 (1) 0.06
Грэдинару Рэзван 0 0
Триф Разван 0 0
Хоршия Овидиу 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 9 (2) 0.53
Петре Адриан 5 (2) 0.29
Дюссо Дамьен 1 0.06
Чобану Андрей 1 0.06
Ганя Джордже 1 0.06
Enes Sali 1 0.06
Де Нойер Брадлей 0 0
Питу Алекси 0 0
Эли Лопес 0 0
Артян Андрей 0 0
Раду Бобок 0 0

Карточки

Газ-Метан Медиаш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моура Габриэл 5 1
Франсишку Жуниор 4 1
Матиас Иури 4 1
Diogo Izata 3 1
Морар Влад 3 0
Шамед Нассер 3 0
Филип Иоан 2 0
Альсё Бриан 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Триф Разван 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Petru Dragos 2 0
Mihai Lixandru 2 0
Ilie Poenaru 1 0
Сарр Адама 1 0
Матрикарди Патрисио 1 0
Ромеро Роберто 1 0
Felix Mathaus 1 0
Хорж Рэзван 1 0
Добреску Михай 1 0
Велисар Михай 1 0
Dobrin Gaspar 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Нойер Брадлей 4 0
Младен Себастьян 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Пирес Ромарио 3 0
Дюссо Дамьен 1 1
Ларие Йонуц 2 0
Артян Андрей 2 0
Питу Алекси 2 0
Георге Хаджи 2 0
Пурече Флориан 1 0
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0
Петре Адриан 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ганя Джордже 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
5
63%
1
14%
76-90

Забито

5
15
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 9
2
40%
3
20%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
5
33%
76-90

Пропущено

11
1
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
100%
76-90

Забито

12
19
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
3
25%
3
16%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
0
0%
5
26%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
8
42%
76-90

Пропущено

19
8
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 6
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
6
32%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
8
42%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0
Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Газ-Метан Медиаш - Политехника Яссы 4:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Астра 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2
Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - Астра 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 33 12 7 14 41 - 36 43
2. ЧФР Клуж 16 14 0 2 25 - 8 42
3. ФКСБ 17 11 4 2 32 - 15 37
4. Волунтари 17 9 2 6 20 - 18 29
5. Рапид Бухарест 17 7 7 3 22 - 15 28
6. Ботошани 17 7 7 3 16 - 15 28
7. Арджеш 17 8 3 6 17 - 12 27
8. Вииторул Констанца 0:1 17 7 4 6 18 - 10 25
9. УТА Арад 17 6 7 4 15 - 11 25
10. Киндия Тырговиште 17 4 7 6 12 - 12 19
11. Газ-Метан Медиаш 1:0 17 5 3 9 13 - 19 18
12. Сепси 17 3 9 5 17 - 17 18
13. Миовени 17 4 5 8 11 - 23 17
14. Динамо Бухарест 17 2 3 12 13 - 38 9
15. Академика Клинчени 16 0 4 12 12 - 37 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 17 9 4 4 29 - 15 31
2. ЧФР Клуж 8 8 0 0 15 - 4 24
3. ФКСБ 8 7 1 0 24 - 7 22
4. Волунтари 9 6 1 2 12 - 6 19
5. Вииторул Констанца 0:1 8 6 1 1 14 - 2 19
6. Рапид Бухарест 9 3 3 3 7 - 6 12
7. УТА Арад 9 3 3 3 7 - 7 12
8. Газ-Метан Медиаш 1:0 9 3 3 3 8 - 8 12
9. Ботошани 8 2 4 2 5 - 7 10
10. Арджеш 8 3 1 4 6 - 7 10
11. Сепси 9 2 4 3 11 - 10 10
12. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 8 - 8 9
13. Миовени 8 2 3 3 3 - 5 9
14. Динамо Бухарест 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 9 5 3 1 11 - 8 18
2. ЧФР Клуж 8 6 0 2 10 - 4 18
3. Арджеш 9 5 2 2 11 - 5 17
4. Рапид Бухарест 8 4 4 0 15 - 9 16
5. ФКСБ 9 4 3 2 8 - 8 15
6. Университатя Крайова 17 4 3 10 12 - 23 15
7. УТА Арад 8 3 4 1 8 - 4 13
8. Волунтари 8 3 1 4 8 - 12 10
9. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 4 - 4 10
10. Миовени 9 2 2 5 8 - 18 8
11. Сепси 8 1 5 2 6 - 7 8
12. Вииторул Констанца 0:1 9 1 3 5 4 - 8 6
13. Газ-Метан Медиаш 1:0 8 2 0 6 5 - 11 6
14. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 22 2
15. Динамо Бухарест 8 0 0 8 3 - 24 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Газ-Метан Медиаш 1:0 Вииторул Констанца онлайн


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