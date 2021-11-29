Румыния: Первая лига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Газ Метан
21' Желтая карточкаАльсё Бриан
39' Желтая карточкаПурече Флориан
1:0
44' ГолМорар Влад
45' Желтая карточкаМатиас Иури
90' Желтая карточкаХорж Рэзван
90' Желтая карточкаМоура Габриэл
1:1
90' ПенальтиБетанкор Хефте
92
Альсё
Бриан
69
Шамед
Нассер
71
Морар
Влад
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
27
Эли
Лопес
80
Питу
Алекси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Шамед НассерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Морар ВладНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Хорж РэзванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Штяу РаулПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Эли ЛопесНападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
Ход матча
21'
39'
44'
1:0
45'
56'
90'
90'
90'
1:1
Владение мячом
История личных встреч
Газ-Метан Медиаш
Вииторул Констанца
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
5 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матрикарди Патрисио
|3
|0.18
|Матиас Иури
|3
|0.18
|Дякону Роналдо
|2
|0.12
|Морар Влад
|2
|0.12
|Christian Irobiso I
|1
|0.06
|Филип Иоан
|1
|0.06
|Шамед Нассер
|1 (1)
|0.06
|Грэдинару Рэзван
|0
|0
|Триф Разван
|0
|0
|Хоршия Овидиу
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|10 (3)
|0.59
|Петре Адриан
|5 (2)
|0.29
|Дюссо Дамьен
|1
|0.06
|Чобану Андрей
|1
|0.06
|Ганя Джордже
|1
|0.06
|Enes Sali
|1
|0.06
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Эли Лопес
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
Карточки
Газ-Метан Медиаш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моура Габриэл
|6
|1
|Франсишку Жуниор
|4
|1
|Матиас Иури
|4
|1
|Diogo Izata
|3
|1
|Морар Влад
|3
|0
|Шамед Нассер
|3
|0
|Филип Иоан
|2
|0
|Альсё Бриан
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Хорж Рэзван
|2
|0
|Триф Разван
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Petru Dragos
|2
|0
|Mihai Lixandru
|2
|0
|Ilie Poenaru
|1
|0
|Сарр Адама
|1
|0
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|Ромеро Роберто
|1
|0
|Felix Mathaus
|1
|0
|Добреску Михай
|1
|0
|Велисар Михай
|1
|0
|Dobrin Gaspar
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Нойер Брадлей
|4
|0
|Младен Себастьян
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Пирес Ромарио
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Артян Андрей
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Георге Хаджи
|2
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Петре Адриан
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ганя Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
6
67%
1
13%
76-90
Забито
5
15
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
2
40%
3
20%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
5
33%
76-90
Пропущено
11
1
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 1
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
100%
76-90
Забито
13
20
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
3
23%
3
15%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
9
45%
76-90
Пропущено
20
9
5 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
6
30%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
9
45%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Газ-Метан Медиаш
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 0:1 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0
Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Газ-Метан Медиаш - Политехника Яссы 4:2 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 Газ-Метан Медиаш - Астра 2:1 Киндия Тырговиште - Газ-Метан Медиаш 1:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2
Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - Астра 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1:0
|17
|15
|0
|2
|26 - 8
|45
|2.
|Университатя Крайова
|33
|12
|7
|14
|41 - 36
|43
|3.
|ФКСБ
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|4.
|Волунтари
|17
|9
|2
|6
|20 - 18
|29
|5.
|Рапид Бухарест
|17
|7
|7
|3
|22 - 15
|28
|6.
|Ботошани
|17
|7
|7
|3
|16 - 15
|28
|7.
|Арджеш
|17
|8
|3
|6
|17 - 12
|27
|8.
|Вииторул Констанца
|17
|7
|5
|5
|19 - 10
|26
|9.
|УТА Арад
|17
|6
|7
|4
|15 - 11
|25
|10.
|Киндия Тырговиште
|17
|4
|7
|6
|12 - 12
|19
|11.
|Сепси
|17
|3
|9
|5
|17 - 17
|18
|12.
|Миовени
|17
|4
|5
|8
|11 - 23
|17
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Динамо Бухарест
|17
|2
|3
|12
|13 - 38
|9
|15.
|Академика Клинчени
|0:1
|17
|0
|4
|13
|12 - 38
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|17
|9
|4
|4
|29 - 15
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|1:0
|9
|9
|0
|0
|16 - 4
|27
|3.
|ФКСБ
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|4.
|Волунтари
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|1
|1
|14 - 2
|19
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|7.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|8.
|Ботошани
|8
|2
|4
|2
|5 - 7
|10
|9.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|10.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|13.
|Миовени
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|0:1
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|1:0
|8
|6
|0
|2
|10 - 4
|18
|3.
|Арджеш
|9
|5
|2
|2
|11 - 5
|17
|4.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|5.
|ФКСБ
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|6.
|Университатя Крайова
|17
|4
|3
|10
|12 - 23
|15
|7.
|УТА Арад
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Волунтари
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|9.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|10.
|Миовени
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|11.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Вииторул Констанца
|9
|1
|4
|4
|5 - 8
|7
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Академика Клинчени
|0:1
|9
|0
|2
|7
|6 - 23
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|8
|0
|0
|8
|3 - 24
|0