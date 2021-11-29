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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ЧФР Клуж
1:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Академика Клинчени
0'
1:0
6' Гол
Костаче Ионуц
21'
89
Хиндрих
Отто
16
Сушич
Матео
29
Буэнна
Рашид
92
Майк
Сестор
96
Штефан
Флорин
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
8
Сигурьонссон
Рунар
25
Сако
Хади
9
Омрани
Билель
18
Костаче
Ионуц
82
Уреке
Андрей
6
Пашов
Георгий
4
Билали
Амир
29
Патрике
Разван
90
Хольцманн
Марсель
28
Каскини
Баутиста
8
Чандаров
Асен
21
Ион
Роберт
9
Cristian
Gavra
20
William
Douglas
de
Amorim1
11
Веллиос
Апостолос
ЧФР Клуж
Академика Клинчени

Ход матча

6'
Костаче Ионуц
(Дяк Чиприан)
1:0

Владение мячом

История личных встреч

ЧФР Клуж
Академика Клинчени

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
Л1ГА
0:1
Л1ГА
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дяк Чиприан 5 0.29
Омрани Билель 4 0.24
Петрила Клаудиу 4 0.24
Сигурьонссон Рунар 2 0.12
Алибек Денис 2 (1) 0.12
Дебелюх Габриэл 2 0.12
Латовлевич Ясмин 1 0.06
Тахири Анас 1 0.06
Костаче Ионуц 1 0.06
Кулио Хуан 1 0.06
Кипчу Александру 1 0.06
Буэнна Рашид 1 0.06
Бурка Андрей 1 0.06
Паун-Александру Константин 0 0
Камора Мауру 0 0
Сако Хади 0 0
Маня Кристьян 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Академика Клинчени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каскини Баутиста 7 (1) 0.41
Вентура Денис 2 0.12
Michael Omoh 1 0.06
Чандаров Асен 1 0.06
Marius Cioiu 1 0.06
Мулин Тибо 0 0
Cristian Gavra 0 0
Казлаускас Донатас 0 0
Аким Флорин 0 0
Уреке Андрей 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дяк Чиприан 4 0
Кулио Хуан 3 0
Омрани Билель 3 0
Бордеяну Михай 1 1
Бэлгрэдян Кристиан 2 0
Боатенг Бисмарк 2 0
Бурка Андрей 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Хобан Овидиу 1 0
Латовлевич Ясмин 1 0
Костаче Ионуц 1 0
Кипчу Александру 1 0
Майк Сестор 1 0
Сако Хади 1 0
Паун-Александру Константин 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Дан Петреску 1 0
Академика Клинчени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каскини Баутиста 6 0
Патрике Разван 4 0
Вентура Денис 4 0
Michael Omoh 4 0
Билали Амир 4 0
Мулин Тибо 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Ванцо Флориано 2 0
Казлаускас Донатас 2 0
Аким Флорин 2 0
Хольцманн Марсель 1 0
Веллиос Апостолос 1 0
Гардош Флорин 1 0
Филип Лучан 1 0
Пашов Георгий 1 0
Ютрич Младен 1 0
Ион Роберт 1 0
William Douglas de Amorim1 1 0
Marius Cioiu 1 0
Valentin Dumitrache 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
7
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
13%
1
14%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
1
7%
3
43%
76-90

Пропущено

4
21
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
1
25%
5
24%
1-15
1
25%
2
10%
16-30
1
25%
2
10%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
25%
5
24%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Пропущено

4
15
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
2
50%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

25
13
10 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
3
12%
1
8%
1-15
6
24%
1
8%
16-30
1
4%
3
23%
31-45
6
24%
1
8%
46-60
5
20%
2
15%
61-75
4
16%
5
38%
76-90

Пропущено

8
36
4 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 12
6 Не пропускали 16
1
13%
6
17%
1-15
2
25%
4
11%
16-30
1
13%
6
17%
31-45
1
13%
6
17%
46-60
2
25%
5
14%
61-75
1
13%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0
ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1
Академика Клинчени
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Академика Клинчени - Сепси 0:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3
Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 0:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 ФКСБ - Академика Клинчени 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:0 17 15 0 2 26 - 8 45
2. Университатя Крайова 33 12 7 14 41 - 36 43
3. ФКСБ 17 11 4 2 32 - 15 37
4. Волунтари 17 9 2 6 20 - 18 29
5. Рапид Бухарест 17 7 7 3 22 - 15 28
6. Ботошани 17 7 7 3 16 - 15 28
7. Арджеш 17 8 3 6 17 - 12 27
8. Вииторул Констанца 17 7 5 5 19 - 10 26
9. УТА Арад 17 6 7 4 15 - 11 25
10. Киндия Тырговиште 17 4 7 6 12 - 12 19
11. Сепси 17 3 9 5 17 - 17 18
12. Миовени 17 4 5 8 11 - 23 17
13. Газ-Метан Медиаш 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Динамо Бухарест 17 2 3 12 13 - 38 9
15. Академика Клинчени 0:1 17 0 4 13 12 - 38 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 17 9 4 4 29 - 15 31
2. ЧФР Клуж 1:0 9 9 0 0 16 - 4 27
3. ФКСБ 8 7 1 0 24 - 7 22
4. Волунтари 9 6 1 2 12 - 6 19
5. Вииторул Констанца 8 6 1 1 14 - 2 19
6. Рапид Бухарест 9 3 3 3 7 - 6 12
7. УТА Арад 9 3 3 3 7 - 7 12
8. Ботошани 8 2 4 2 5 - 7 10
9. Арджеш 8 3 1 4 6 - 7 10
10. Сепси 9 2 4 3 11 - 10 10
11. Газ-Метан Медиаш 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 8 - 8 9
13. Миовени 8 2 3 3 3 - 5 9
14. Динамо Бухарест 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Академика Клинчени 0:1 8 0 2 6 6 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 9 5 3 1 11 - 8 18
2. ЧФР Клуж 1:0 8 6 0 2 10 - 4 18
3. Арджеш 9 5 2 2 11 - 5 17
4. Рапид Бухарест 8 4 4 0 15 - 9 16
5. ФКСБ 9 4 3 2 8 - 8 15
6. Университатя Крайова 17 4 3 10 12 - 23 15
7. УТА Арад 8 3 4 1 8 - 4 13
8. Волунтари 8 3 1 4 8 - 12 10
9. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 4 - 4 10
10. Миовени 9 2 2 5 8 - 18 8
11. Сепси 8 1 5 2 6 - 7 8
12. Вииторул Констанца 9 1 4 4 5 - 8 7
13. Газ-Метан Медиаш 8 2 0 6 5 - 11 6
14. Академика Клинчени 0:1 9 0 2 7 6 - 23 2
15. Динамо Бухарест 8 0 0 8 3 - 24 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Академика Клинчени
1.06
15.25
53.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЧФР Клуж 1:0 Академика Клинчени онлайн


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