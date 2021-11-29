Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Andrei Ureche выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Команда ЧФР Клуж играла лучше в этом тайме.

45' Сушич Матео из команды ЧФР Клуж сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

44' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Robert Ion из команды Академика Клинчени делает пас партнеру.

42' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

41' Florin Stefan из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...

41' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

40' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Robert Ion из команды Академика Клинчени подал угловой справа.

38' Florin Stefan из команды ЧФР Клуж направляет мяч в штрафную площадку, но Andrei Ureche выбегает и ловит мяч

38' Florin Stefan из команды ЧФР Клуж делает пас партнеру.

37' Robert Ion бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

37' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. William получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' William на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Ох, нехорошо это выглядит. Каскини Баутиста получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Игрок из команды ЧФР Клуж совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

29' Отличные скиллы показывает Сако Хади , обводя своих соперников

27' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' William получает желтую карточку за нырок

25' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что William нырнул в штрафной. Спорно!

25' Майк Сестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Сигурьонссон Рунар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Костаче Ионуц нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

16' Выглядело как неплохой момент. Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

16' Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

15' Билали Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Веллиос Апостолос нанес удар головой, но Otto Hindrich спокойно отбил мяч.

13' Отличные скиллы показывает Cristian Gavra , обводя своих соперников

9' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Команда ЧФР Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Костаче Ионуц забивает с правой ноги!

5' ШАНС! Костаче Ионуц вышел один на один с голкипером...

5' Florin Stefan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Омрани Билель не смог попасть в створ ударом издали

3' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Костаче Ионуц пробует нанести удар издали, но Andrei Ureche держит все под контролем

2' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Буэнна Рашид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру