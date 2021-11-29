Румыния: Первая лига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
1:0
5' ГолКостаче Ионуц
25' Желтая карточкаWilliam Douglas de Amorim1
2:0
29' ГолСигурьонссон Рунар
89
Хиндрих
Отто
16
Сушич
Матео
29
Буэнна
Рашид
92
Майк
Сестор
10
Дяк
Чиприан
25
Сако
Хади
- Основной состав
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
29 Буэнна РашидЗащитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сако ХадиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Алибек ДенисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ион РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
88 Филип ЛучанПолузащитник
-
24 Marius Cioiu
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ionut Chirila
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
5'
1:0
29'
Владение мячом
История личных встреч
ЧФР Клуж
Академика Клинчени
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дяк Чиприан
|5
|0.29
|Омрани Билель
|4
|0.24
|Петрила Клаудиу
|4
|0.24
|Сигурьонссон Рунар
|3
|0.18
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.12
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.12
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.06
|Костаче Ионуц
|1
|0.06
|Тахири Анас
|1
|0.06
|Кулио Хуан
|1
|0.06
|Кипчу Александру
|1
|0.06
|Буэнна Рашид
|1
|0.06
|Бурка Андрей
|1
|0.06
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Камора Мауру
|0
|0
|Сако Хади
|0
|0
|Маня Кристьян
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Академика Клинчени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каскини Баутиста
|7 (1)
|0.41
|Вентура Денис
|2
|0.12
|Michael Omoh
|1
|0.06
|Чандаров Асен
|1
|0.06
|Marius Cioiu
|1
|0.06
|Мулин Тибо
|0
|0
|Cristian Gavra
|0
|0
|Казлаускас Донатас
|0
|0
|Аким Флорин
|0
|0
|Уреке Андрей
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Кулио Хуан
|3
|0
|Омрани Билель
|3
|0
|Бордеяну Михай
|1
|1
|Бэлгрэдян Кристиан
|2
|0
|Боатенг Бисмарк
|2
|0
|Бурка Андрей
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Сако Хади
|1
|0
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Академика Клинчени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каскини Баутиста
|6
|0
|Патрике Разван
|4
|0
|Вентура Денис
|4
|0
|Michael Omoh
|4
|0
|Билали Амир
|4
|0
|Мулин Тибо
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Ванцо Флориано
|2
|0
|Казлаускас Донатас
|2
|0
|Аким Флорин
|2
|0
|William Douglas de Amorim1
|2
|0
|Хольцманн Марсель
|1
|0
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Гардош Флорин
|1
|0
|Филип Лучан
|1
|0
|Пашов Георгий
|1
|0
|Ютрич Младен
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Marius Cioiu
|1
|0
|Valentin Dumitrache
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
7
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
3
18%
1
14%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
1
6%
3
43%
76-90
Пропущено
4
23
3 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 9
1
25%
6
26%
1-15
1
25%
3
13%
16-30
1
25%
2
9%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
1
25%
5
22%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Пропущено
4
15
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
2
50%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
27
13
12 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
14 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
4
15%
1
8%
1-15
7
26%
1
8%
16-30
1
4%
3
23%
31-45
6
22%
1
8%
46-60
5
19%
2
15%
61-75
4
15%
5
38%
76-90
Пропущено
8
38
4 В 1-м тайме 18
4 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 13
6 Не пропускали 17
1
13%
7
18%
1-15
2
25%
5
13%
16-30
1
13%
6
16%
31-45
1
13%
6
16%
46-60
2
25%
5
13%
61-75
1
13%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Раннерс - ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0
ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1
Академика Клинчени
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Академика Клинчени - Сепси 0:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3
Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 0:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 ФКСБ - Академика Клинчени 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|17
|15
|0
|2
|27 - 8
|45
|2.
|Университатя Крайова
|33
|12
|7
|14
|41 - 36
|43
|3.
|ФКСБ
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|4.
|Волунтари
|17
|9
|2
|6
|20 - 18
|29
|5.
|Рапид Бухарест
|17
|7
|7
|3
|22 - 15
|28
|6.
|Ботошани
|17
|7
|7
|3
|16 - 15
|28
|7.
|Арджеш
|17
|8
|3
|6
|17 - 12
|27
|8.
|Вииторул Констанца
|17
|7
|5
|5
|19 - 10
|26
|9.
|УТА Арад
|17
|6
|7
|4
|15 - 11
|25
|10.
|Киндия Тырговиште
|17
|4
|7
|6
|12 - 12
|19
|11.
|Сепси
|17
|3
|9
|5
|17 - 17
|18
|12.
|Миовени
|17
|4
|5
|8
|11 - 23
|17
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Динамо Бухарест
|17
|2
|3
|12
|13 - 38
|9
|15.
|Академика Клинчени
|17
|0
|4
|13
|12 - 39
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|17
|9
|4
|4
|29 - 15
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|9
|9
|0
|0
|17 - 4
|27
|3.
|ФКСБ
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|4.
|Волунтари
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|1
|1
|14 - 2
|19
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|7.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|8.
|Ботошани
|8
|2
|4
|2
|5 - 7
|10
|9.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|10.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|13.
|Миовени
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|10 - 4
|18
|3.
|Арджеш
|9
|5
|2
|2
|11 - 5
|17
|4.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|5.
|ФКСБ
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|6.
|Университатя Крайова
|17
|4
|3
|10
|12 - 23
|15
|7.
|УТА Арад
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Волунтари
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|9.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|10.
|Миовени
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|11.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Вииторул Констанца
|9
|1
|4
|4
|5 - 8
|7
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Академика Клинчени
|9
|0
|2
|7
|6 - 24
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|8
|0
|0
|8
|3 - 24
|0