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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Академика Клинчени
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
7' Желтая карточка
Michael Omoh
22' Желтая карточка
Каскини Баутиста
25' Желтая карточка
Билали Амир
1:0
33' Гол
Патрике Разван
38'
82
Уреке
Андрей
6
Пашов
Георгий
4
Билали
Амир
29
Патрике
Разван
90
Хольцманн
Марсель
28
Каскини
Баутиста
19
Вентура
Денис
21
Ион
Роберт
92
Michael
Omoh
20
William
Douglas
de
Amorim1
11
Веллиос
Апостолос
91
Илиев
Пламен
3
Раду
Йонуц
4
Пинту
Андре
27
Григоре
Рикардо
7
Филип
Стелиано
22
Сореску
Деян
5
Рэуцэ
Александру
8
Иту
Кэтэлин
10
Матей
Космин
93
Нунич
Марко
20
Antonio
Bordusanu
Академика Клинчени
Динамо Бухарест

Ход матча

7'
Michael Omoh
 
22'
Каскини Баутиста
 
25'
Билали Амир
 
33'
Патрике Разван
(Ион Роберт)
1:0

Владение мячом

История личных встреч

Академика Клинчени
Динамо Бухарест

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
Л1ГБ
1:3
К
0:1
Л1ГБ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Академика Клинчени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каскини Баутиста 7 (1) 0.39
Вентура Денис 2 0.11
Michael Omoh 1 0.06
Чандаров Асен 1 0.06
Marius Cioiu 1 0.06
Мулин Тибо 0 0
Cristian Gavra 0 0
Казлаускас Донатас 0 0
Аким Флорин 0 0
Уреке Андрей 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 7 (1) 0.39
Торже Андрей-Габриэль 4 (1) 0.22
Михаю Андреас 1 0.06
Ивановски Мирко 1 (1) 0.06
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0

Карточки

Академика Клинчени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каскини Баутиста 7 0
Michael Omoh 5 0
Билали Амир 5 0
Патрике Разван 4 0
Вентура Денис 4 0
Мулин Тибо 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Ванцо Флориано 2 0
Казлаускас Донатас 2 0
Аким Флорин 2 0
William Douglas de Amorim1 2 0
Хольцманн Марсель 1 0
Веллиос Апостолос 1 0
Гардош Флорин 1 0
Филип Лучан 1 0
Пашов Георгий 1 0
Ютрич Младен 1 0
Ион Роберт 1 0
Marius Cioiu 1 0
Valentin Dumitrache 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филип Стелиано 6 1
Сореску Деян 6 0
Рэуцэ Александру 5 0
Матей Космин 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Раду Йонуц 3 0
Торже Андрей-Габриэль 2 0
Ивановски Мирко 2 0
Эшану Михай 2 0
Григоре Рикардо 2 0
Alin Dudea 0 1
Нунич Марко 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Эспиноза Мишель 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Эхманн Марко 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Бани Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

15
24
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
7%
2
8%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
4
27%
5
21%
31-45
2
13%
5
21%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
4
27%
2
8%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

23
14
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
6
26%
4
29%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
5
22%
3
21%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
5
38%
3
23%
76-90

Пропущено

38
38
18 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
7
18%
6
16%
1-15
5
13%
7
18%
16-30
6
16%
6
16%
31-45
6
16%
6
16%
46-60
5
13%
8
21%
61-75
9
24%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Академика Клинчени
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1
Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 0:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3
Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1
Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 17 15 0 2 27 - 8 45
2. Университатя Крайова 33 12 7 14 41 - 36 43
3. ФКСБ 17 11 4 2 32 - 15 37
4. Волунтари 17 9 2 6 20 - 18 29
5. Рапид Бухарест 17 7 7 3 22 - 15 28
6. Ботошани 17 7 7 3 16 - 15 28
7. Арджеш 17 8 3 6 17 - 12 27
8. Вииторул Констанца 17 7 5 5 19 - 10 26
9. УТА Арад 17 6 7 4 15 - 11 25
10. Киндия Тырговиште 17 4 7 6 12 - 12 19
11. Сепси 17 3 9 5 17 - 17 18
12. Миовени 17 4 5 8 11 - 23 17
13. Газ-Метан Медиаш 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Динамо Бухарест 0:1 18 2 3 13 13 - 39 9
15. Академика Клинчени 1:0 18 1 4 13 13 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 17 9 4 4 29 - 15 31
2. ЧФР Клуж 9 9 0 0 17 - 4 27
3. ФКСБ 8 7 1 0 24 - 7 22
4. Волунтари 9 6 1 2 12 - 6 19
5. Вииторул Констанца 8 6 1 1 14 - 2 19
6. Рапид Бухарест 9 3 3 3 7 - 6 12
7. УТА Арад 9 3 3 3 7 - 7 12
8. Ботошани 8 2 4 2 5 - 7 10
9. Арджеш 8 3 1 4 6 - 7 10
10. Сепси 9 2 4 3 11 - 10 10
11. Газ-Метан Медиаш 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 8 - 8 9
13. Миовени 8 2 3 3 3 - 5 9
14. Динамо Бухарест 0:1 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Академика Клинчени 1:0 9 1 2 6 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 9 5 3 1 11 - 8 18
2. ЧФР Клуж 8 6 0 2 10 - 4 18
3. Арджеш 9 5 2 2 11 - 5 17
4. Рапид Бухарест 8 4 4 0 15 - 9 16
5. ФКСБ 9 4 3 2 8 - 8 15
6. Университатя Крайова 17 4 3 10 12 - 23 15
7. УТА Арад 8 3 4 1 8 - 4 13
8. Волунтари 8 3 1 4 8 - 12 10
9. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 4 - 4 10
10. Миовени 9 2 2 5 8 - 18 8
11. Сепси 8 1 5 2 6 - 7 8
12. Вииторул Констанца 9 1 4 4 5 - 8 7
13. Газ-Метан Медиаш 8 2 0 6 5 - 11 6
14. Академика Клинчени 1:0 9 0 2 7 6 - 24 2
15. Динамо Бухарест 0:1 9 0 0 9 3 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Академика Клинчени
Ничья
Динамо Бухарест
3.96
3.46
2.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Академика Клинчени 1:0 Динамо Бухарест онлайн


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