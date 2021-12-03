Румыния: Первая лига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Марин Анастасовичи
7' Желтая карточкаMichael Omoh
22' Желтая карточкаКаскини Баутиста
25' Желтая карточкаБилали Амир
1:0
33' ГолПатрике Разван
82
Уреке
Андрей
21
Ион
Роберт
92
Michael
Omoh
91
Илиев
Пламен
22
Сореску
Деян
10
Матей
Космин
93
Нунич
Марко
- Основной состав
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ион РобертПолузащитник
-
92 Michael OmohПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Филип ЛучанПолузащитник
-
-
24 Marius Cioiu
-
-
-
Главный тренер: Ionut Chirila
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
91 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминНападающий
-
93 Нунич МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Карп КэтэлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Бани АндрейНападающий
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
Ход матча
7'
22'
25'
33'
1:0
Владение мячом
История личных встреч
Академика Клинчени
Динамо Бухарест
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Академика Клинчени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каскини Баутиста
|7 (1)
|0.39
|Вентура Денис
|2
|0.11
|Michael Omoh
|1
|0.06
|Чандаров Асен
|1
|0.06
|Marius Cioiu
|1
|0.06
|Мулин Тибо
|0
|0
|Cristian Gavra
|0
|0
|Казлаускас Донатас
|0
|0
|Аким Флорин
|0
|0
|Уреке Андрей
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|7 (1)
|0.39
|Торже Андрей-Габриэль
|4 (1)
|0.22
|Михаю Андреас
|1
|0.06
|Ивановски Мирко
|1 (1)
|0.06
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Академика Клинчени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каскини Баутиста
|7
|0
|Michael Omoh
|5
|0
|Билали Амир
|5
|0
|Патрике Разван
|4
|0
|Вентура Денис
|4
|0
|Мулин Тибо
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Ванцо Флориано
|2
|0
|Казлаускас Донатас
|2
|0
|Аким Флорин
|2
|0
|William Douglas de Amorim1
|2
|0
|Хольцманн Марсель
|1
|0
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Гардош Флорин
|1
|0
|Филип Лучан
|1
|0
|Пашов Георгий
|1
|0
|Ютрич Младен
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Marius Cioiu
|1
|0
|Valentin Dumitrache
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филип Стелиано
|6
|1
|Сореску Деян
|6
|0
|Рэуцэ Александру
|5
|0
|Матей Космин
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Раду Йонуц
|3
|0
|Торже Андрей-Габриэль
|2
|0
|Ивановски Мирко
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Григоре Рикардо
|2
|0
|Alin Dudea
|0
|1
|Нунич Марко
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Эспиноза Мишель
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Эхманн Марко
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
12 Не забивали 14
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
15
24
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
1
7%
2
8%
1-15
2
13%
5
21%
16-30
4
27%
5
21%
31-45
2
13%
5
21%
46-60
2
13%
5
21%
61-75
4
27%
2
8%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Пропущено
23
14
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
6
26%
4
29%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
3
13%
3
21%
61-75
5
22%
3
21%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
23%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
5
38%
3
23%
76-90
Пропущено
38
38
18 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
7
18%
6
16%
1-15
5
13%
7
18%
16-30
6
16%
6
16%
31-45
6
16%
6
16%
46-60
5
13%
8
21%
61-75
9
24%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Академика Клинчени
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
ЧФР Клуж - Академика Клинчени 2:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Академика Клинчени - Рапид Бухарест 2:3 Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1
Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 0:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3
Динамо Бухарест
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 0:3 Сепси - Динамо Бухарест 4:1
Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|17
|15
|0
|2
|27 - 8
|45
|2.
|Университатя Крайова
|33
|12
|7
|14
|41 - 36
|43
|3.
|ФКСБ
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|4.
|Волунтари
|17
|9
|2
|6
|20 - 18
|29
|5.
|Рапид Бухарест
|17
|7
|7
|3
|22 - 15
|28
|6.
|Ботошани
|17
|7
|7
|3
|16 - 15
|28
|7.
|Арджеш
|17
|8
|3
|6
|17 - 12
|27
|8.
|Вииторул Констанца
|17
|7
|5
|5
|19 - 10
|26
|9.
|УТА Арад
|17
|6
|7
|4
|15 - 11
|25
|10.
|Киндия Тырговиште
|17
|4
|7
|6
|12 - 12
|19
|11.
|Сепси
|17
|3
|9
|5
|17 - 17
|18
|12.
|Миовени
|17
|4
|5
|8
|11 - 23
|17
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Динамо Бухарест
|0:1
|18
|2
|3
|13
|13 - 39
|9
|15.
|Академика Клинчени
|1:0
|18
|1
|4
|13
|13 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|17
|9
|4
|4
|29 - 15
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|9
|9
|0
|0
|17 - 4
|27
|3.
|ФКСБ
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|4.
|Волунтари
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|6
|1
|1
|14 - 2
|19
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|7.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|8.
|Ботошани
|8
|2
|4
|2
|5 - 7
|10
|9.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|10.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|8 - 8
|9
|13.
|Миовени
|8
|2
|3
|3
|3 - 5
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|0:1
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|1:0
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|6
|0
|2
|10 - 4
|18
|3.
|Арджеш
|9
|5
|2
|2
|11 - 5
|17
|4.
|Рапид Бухарест
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|16
|5.
|ФКСБ
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|6.
|Университатя Крайова
|17
|4
|3
|10
|12 - 23
|15
|7.
|УТА Арад
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Волунтари
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|9.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|10.
|Миовени
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|11.
|Сепси
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|12.
|Вииторул Констанца
|9
|1
|4
|4
|5 - 8
|7
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Академика Клинчени
|1:0
|9
|0
|2
|7
|6 - 24
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|0:1
|9
|0
|0
|9
|3 - 25
|0