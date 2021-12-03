Первый тайм

37' Филип Стелиано наказан за толчок Robert Ion

36' William выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Andrei Radu из команды Динамо Бухарест идет с мячом вперед на обострение...

34' Команда Академика Клинчени забила мяч, хотя лучше играли соперники

33' Robert Ion сделал результативную передачу.

33' Robert Ion из команды Академика Клинчени подал угловой справа.

32' Григоре Рикардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' William выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Пашов Георгий выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Andrei Radu из команды Динамо Бухарест отправил кросс в штрафную...

29' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Как он промахнулся? Нунич Марко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

26' Хольцманн Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Матей Космин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Билали Амир - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

23' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

23' Иту Кэтэлин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Каскини Баутиста - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

21' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Сореску Деян имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

17' Григоре Рикардо разрезает оборону соперника отличным пасом

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Хорошую попытку сделал William . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

13' Билали Амир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Билали Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Патрике Разван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Andrei Radu!

9' Andrei Ureche предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Матч возобновлен

7' Рэуцэ Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Michael Omoh совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

5' Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

4' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Каскини Баутиста получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Каскини Баутиста на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.