Второй тайм

94' Команда Академика Клинчени не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Веллиос Апостолос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Илиев Пламен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Торже Андрей-Габриэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Матч возобновлен

89' Andrei Ureche на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Nikos Kainourgios из команды Динамо Бухарест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

88' Пашов Георгий выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Nikos Kainourgios из команды Динамо Бухарест делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.

87' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Чандаров Асен получает желтую карточку за неспортивное поведение

84' Выглядело как неплохой момент. Ивановски Мирко из команды Динамо Бухарест закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

83' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

80' Хольцманн Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Матч возобновлен

80' Судье надоело, что William тянет время и он наказал его горчичником

79' William на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

77' Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

76' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

76' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Хольцманн Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Тактическая замена. Рэуцэ Александру уходит с поля и его заменяет Nikos Kainourgios

71' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

70' Robert Ion пробил со штрафного прямо в стенку

69' Пинту Андре - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Эхманн Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Robert Ion из команды Академика Клинчени отправил кросс в штрафную...

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Выглядело как неплохой момент. Сореску Деян из команды Динамо Бухарест закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

64' Билали Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Хольцманн Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Динамо Бухарест нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

63' Григоре Рикардо нанес удар головой, но Andrei Ureche спокойно отбил мяч.

61' Как он промахнулся? Торже Андрей-Габриэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

61' Веллиос Апостолос нанес удар головой, но Пламен Илиев спокойно отбил мяч.

61' Robert Ion из команды Академика Клинчени подал угловой справа.

60' Пламен Илиев отбил мяч на угловой после удара Веллиос Апостолос из штрафной площади.

60' Академика Клинчени идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Сореску Деян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Матч возобновлен

59' Тактическая замена. Andrei Radu уходит с поля и его заменяет Торже Андрей-Габриэль

59' Патрике Разван получает желтую карточку за неспортивное поведение

58' Ивановски Мирко получает желтую карточку за неспортивное поведение

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Патрике Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Каскини Баутиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Веллиос Апостолос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Andrei Radu из команды Динамо Бухарест делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.

56' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Хольцманн Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Antonio Bordusanu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' William нанес удар головой, но Пламен Илиев спокойно отбил мяч.

55' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Каскини Баутиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Пинту Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Пинту Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Andrei Ureche делает длинную передачу вперед

52' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Филип Стелиано получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Филип Стелиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля