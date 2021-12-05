Второй тайм начался

Первый тайм

47' Команда Сепси имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Гонсалес Эдер из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Бузьюк Александру получил желтую карточку от судьи

43' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Dorinel Oancea из команды Миовени направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

41' Удар от ворот произведет Миовени

39' Отличные скиллы показывает Гонсалес Эдер , обводя своих соперников

38' Фофана Бубакар II нанес удар головой, но Razvan Ducan спокойно отбил мяч.

38' Dorinel Oancea предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Сепси

36' Lucian Dumitriu нанес удар, но тот был заблокирован.

35' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Игрок Ionut Burnea из команды Миовени неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

35' Lucian Dumitriu из команды Миовени отправил кросс в штрафную...

35' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Команда Сепси забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Г О О О О Л - Guilherme Gomes Garutti уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

30' Митря Богдан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Stefan Blanaru выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Аганович Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Lucian Dumitriu получил желтую карточку от судьи

26' Безумный фол. Lucian Dumitriu грубо играет против соперника. Пострадал Гонсалес Эдер

26' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Bogdan Rusu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

23' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Stefan Blanaru из команды Миовени делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

21' Stefan Blanaru пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly ловит мяч

21' Дукан Рэзван взял и забрал мяч на выходе

21' Миовени выполняет удар от ворот.

20' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Миовени

16' Bogdan Rusu пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем

16' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Миовени

13' Матч возобновлен

13' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Guilherme Gomes Garutti выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Скарлатаче Адриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Аганович Аднан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Назначен штрафной. Пострадал Бэрбуц Кристиан , его свалил Lucian Dumitriu.

10' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Миовени

9' Отличный пас сделал Rares Ispas из команды Сепси . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

8' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

7' Удар от ворот произведет Миовени

7' Миовени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Миовени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сепси начинает с центра поля