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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Миовени
0:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Сепси
0'
26' Желтая карточка
Думитриу Лучан
30' Желтая карточка
Митря Богдан
0:1
33' Гол в свои ворота
Guilherme Gomes Garutti
43' Желтая карточка
Бузьюк Александру
48'
68
Дукан
Рэзван
25
Балаур
Ионуц
15
Скарлатаче
Адриан
27
Guilherme
Gomes
Garutti
26
Dorinel
Oancea
23
Панаит
Андрей
11
Думитриу
Лучан
6
Ionut
Burnea
19
Stefan
Blanaru
90
Bogdan
Rusu
20
Бузьюк
Александру
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
27
Rares
Ispas
77
Аганович
Аднан
17
Фофана
Бубакар
II
14
Гонсалес
Эдер
21
Бэрбуц
Кристиан
90
Головфка
Кэтэлин
42
Лукассен
Кевин
Миовени
Сепси

История личных встреч

Миовени
Сепси

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ЛI
1:1
ЛI
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Миовени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bogdan Rusu 6 (1) 0.33
Бузьюк Александру 3 (2) 0.17
Думитриу Лучан 1 0.06
Guilherme Gomes Garutti 1 0.06
Stefan Blanaru 0 0
Сано Мусса 0 0
Daniel Toma 0 0
Dorinel Oancea 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 3 0.17
Лукассен Кевин 3 (1) 0.17
Митря Богдан 2 0.11
Фофана Бубакар II 2 0.11
Боич Петар 1 0.06
Аганович Аднан 1 0.06
Реп Райко 1 0.06
Асковски Стефан 1 0.06
Чунчуков Цветелин 1 0.06
Думитреску Андрес 1 0.06
Паун Николае 1 0.06
Ахабар Анасс 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0

Карточки

Миовени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузьюк Александру 4 1
Dorinel Oancea 3 1
Скарлатаче Адриан 4 0
Думитриу Лучан 4 0
Панаит Андрей 4 0
Дукан Рэзван 3 0
Daniel Toma 3 0
Сербаника Даниел 3 0
Кристя Андрей 2 0
Балаур Ионуц 2 0
Guilherme Gomes Garutti 2 0
Alexandru Iacob 1 0
Bogdan Rusu 1 0
Сано Мусса 1 0
Szilard Veres 1 0
Stefan Blanaru 1 0
Ionut Burnea 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митря Богдан 6 0
Ниняй Бранислав 5 0
Паун Николае 5 0
Фофана Бубакар II 4 0
Аганович Аднан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Чунчуков Цветелин 2 0
Штефэнеску Мариус 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Гонсалес Эдер 2 0
Димитров Радослав 1 0
Асковски Стефан 1 0
Боич Петар 1 0
Никзули Роланд 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Rares Ispas 1 0
Думитреску Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
25%
5
45%
76-90

Пропущено

18
10
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
6%
2
20%
1-15
4
22%
1
10%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
7
39%
0
0%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

23
17
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
9%
2
12%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
4
17%
6
35%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
8
35%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Миовени
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2
Миовени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Миовени 3:0 Миовени - Арджеш 0:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Волунтари - Миовени 4:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Миовени 1:2 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Германнштадт - Миовени 1:2 Миовени - Германнштадт 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0
Сепси
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1
Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Сепси - Академика Клинчени 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 18 16 0 2 28 - 8 48
2. Университатя Крайова 33 12 7 14 41 - 36 43
3. ФКСБ 17 11 4 2 32 - 15 37
4. Волунтари 17 9 2 6 20 - 18 29
5. Вииторул Констанца 18 8 5 5 21 - 10 29
6. Рапид Бухарест 18 7 7 4 22 - 17 28
7. Ботошани 17 7 7 3 16 - 15 28
8. Арджеш 17 8 3 6 17 - 12 27
9. УТА Арад 17 6 7 4 15 - 11 25
10. Сепси 1:0 18 4 9 5 18 - 17 21
11. Киндия Тырговиште 18 4 7 7 12 - 13 19
12. Миовени 0:1 18 4 5 9 11 - 24 17
13. Газ-Метан Медиаш 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Динамо Бухарест 18 2 3 13 13 - 39 9
15. Академика Клинчени 18 1 4 13 13 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 17 9 4 4 29 - 15 31
2. ЧФР Клуж 9 9 0 0 17 - 4 27
3. ФКСБ 8 7 1 0 24 - 7 22
4. Вииторул Констанца 9 7 1 1 16 - 2 22
5. Волунтари 9 6 1 2 12 - 6 19
6. Рапид Бухарест 9 3 3 3 7 - 6 12
7. УТА Арад 9 3 3 3 7 - 7 12
8. Ботошани 8 2 4 2 5 - 7 10
9. Арджеш 8 3 1 4 6 - 7 10
10. Сепси 1:0 9 2 4 3 11 - 10 10
11. Газ-Метан Медиаш 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Киндия Тырговиште 9 2 3 4 8 - 9 9
13. Миовени 0:1 9 2 3 4 3 - 6 9
14. Динамо Бухарест 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Академика Клинчени 9 1 2 6 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 9 7 0 2 11 - 4 21
2. Ботошани 9 5 3 1 11 - 8 18
3. Арджеш 9 5 2 2 11 - 5 17
4. Рапид Бухарест 9 4 4 1 15 - 11 16
5. ФКСБ 9 4 3 2 8 - 8 15
6. Университатя Крайова 17 4 3 10 12 - 23 15
7. УТА Арад 8 3 4 1 8 - 4 13
8. Сепси 1:0 9 2 5 2 7 - 7 11
9. Волунтари 8 3 1 4 8 - 12 10
10. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 4 - 4 10
11. Миовени 0:1 9 2 2 5 8 - 18 8
12. Вииторул Констанца 9 1 4 4 5 - 8 7
13. Газ-Метан Медиаш 8 2 0 6 5 - 11 6
14. Академика Клинчени 9 0 2 7 6 - 24 2
15. Динамо Бухарест 9 0 0 9 3 - 25 0
  • Второй тайм
  • 48'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 48'
    Сепси контролирует мяч.
  • 47'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Бэрбуц Кристиан наказан за толчок Ionut Burnea
  • 47'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 46'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Stefan Blanaru уходит с поля и его заменяет Сано Мусса
  • 46'
    Тактическая замена. Lucian Dumitriu уходит с поля и его заменяет Daniel Toma
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Orasenesc. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Миовени
Ничья
Сепси
4.86
4.60
2.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Миовени 0:1 Сепси онлайн


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