Румыния: Первая лига 2021-2022
26' Желтая карточкаДумитриу Лучан
30' Желтая карточкаМитря Богдан
0:1
33' Гол в свои воротаGuilherme Gomes Garutti
43' Желтая карточкаБузьюк Александру
68
Дукан
Рэзван
25
Балаур
Ионуц
90
Bogdan
Rusu
27
Rares
Ispas
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
-
25 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Bogdan RusuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Сано МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandru Pelici
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Тамаш НандорНападающий
-
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
Ход матча
26'
30'
33'
Владение мячом
История личных встреч
Миовени
Сепси
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миовени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bogdan Rusu
|6 (1)
|0.33
|Бузьюк Александру
|3 (2)
|0.17
|Думитриу Лучан
|1
|0.06
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|0.06
|Stefan Blanaru
|0
|0
|Сано Мусса
|0
|0
|Daniel Toma
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|3
|0.17
|Лукассен Кевин
|3 (1)
|0.17
|Митря Богдан
|2
|0.11
|Фофана Бубакар II
|2
|0.11
|Боич Петар
|1
|0.06
|Аганович Аднан
|1
|0.06
|Реп Райко
|1
|0.06
|Асковски Стефан
|1
|0.06
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.06
|Думитреску Андрес
|1
|0.06
|Паун Николае
|1
|0.06
|Ахабар Анасс
|0
|0
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|Гонсалес Эдер
|0
|0
Карточки
Миовени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузьюк Александру
|4
|1
|Dorinel Oancea
|3
|1
|Скарлатаче Адриан
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Панаит Андрей
|4
|0
|Дукан Рэзван
|3
|0
|Daniel Toma
|3
|0
|Сербаника Даниел
|3
|0
|Кристя Андрей
|2
|0
|Балаур Ионуц
|2
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|2
|0
|Alexandru Iacob
|1
|0
|Bogdan Rusu
|1
|0
|Сано Мусса
|1
|0
|Szilard Veres
|1
|0
|Stefan Blanaru
|1
|0
|Ionut Burnea
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митря Богдан
|6
|0
|Ниняй Бранислав
|5
|0
|Паун Николае
|5
|0
|Фофана Бубакар II
|4
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Чунчуков Цветелин
|2
|0
|Штефэнеску Мариус
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Гонсалес Эдер
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Асковски Стефан
|1
|0
|Боич Петар
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
25%
5
45%
76-90
Пропущено
18
10
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
1
6%
2
20%
1-15
4
22%
1
10%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
7
39%
0
0%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
18%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
23
17
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
2
9%
2
12%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
2
9%
4
24%
31-45
4
17%
6
35%
46-60
3
13%
2
12%
61-75
8
35%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Миовени
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рапид Бухарест - Миовени 1:1 Миовени - Газ-Метан Медиаш 1:0 Миовени - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2
Миовени - Ботошани 1:1 ФКСБ - Миовени 3:0 Миовени - Арджеш 0:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Волунтари - Миовени 4:0 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Миовени - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Миовени 1:2 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Миовени 1:0 Германнштадт - Миовени 1:2 Миовени - Германнштадт 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0
Сепси
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Киндия Тырговиште - Сепси 1:2 Сепси - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Сепси 0:2 Университатя Крайова - Сепси 1:1
Сепси - Динамо Бухарест 4:1 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0 Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Сепси - Академика Клинчени 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|18
|16
|0
|2
|28 - 8
|48
|2.
|Университатя Крайова
|33
|12
|7
|14
|41 - 36
|43
|3.
|ФКСБ
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|4.
|Волунтари
|17
|9
|2
|6
|20 - 18
|29
|5.
|Вииторул Констанца
|18
|8
|5
|5
|21 - 10
|29
|6.
|Рапид Бухарест
|18
|7
|7
|4
|22 - 17
|28
|7.
|Ботошани
|17
|7
|7
|3
|16 - 15
|28
|8.
|Арджеш
|17
|8
|3
|6
|17 - 12
|27
|9.
|УТА Арад
|17
|6
|7
|4
|15 - 11
|25
|10.
|Сепси
|1:0
|18
|4
|9
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Киндия Тырговиште
|18
|4
|7
|7
|12 - 13
|19
|12.
|Миовени
|0:1
|18
|4
|5
|9
|11 - 24
|17
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Динамо Бухарест
|18
|2
|3
|13
|13 - 39
|9
|15.
|Академика Клинчени
|18
|1
|4
|13
|13 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|17
|9
|4
|4
|29 - 15
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|9
|9
|0
|0
|17 - 4
|27
|3.
|ФКСБ
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|4.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|1
|1
|16 - 2
|22
|5.
|Волунтари
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|7.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|8.
|Ботошани
|8
|2
|4
|2
|5 - 7
|10
|9.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|10.
|Сепси
|1:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|13.
|Миовени
|0:1
|9
|2
|3
|4
|3 - 6
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|11 - 4
|21
|2.
|Ботошани
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|3.
|Арджеш
|9
|5
|2
|2
|11 - 5
|17
|4.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|5.
|ФКСБ
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|6.
|Университатя Крайова
|17
|4
|3
|10
|12 - 23
|15
|7.
|УТА Арад
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Сепси
|1:0
|9
|2
|5
|2
|7 - 7
|11
|9.
|Волунтари
|8
|3
|1
|4
|8 - 12
|10
|10.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|11.
|Миовени
|0:1
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|12.
|Вииторул Констанца
|9
|1
|4
|4
|5 - 8
|7
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Академика Клинчени
|9
|0
|2
|7
|6 - 24
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|9
|0
|0
|9
|3 - 25
|0