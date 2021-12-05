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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Университатя Крайова
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Волунтари
0' 26'
31
Robert
Dimitrie
Popa
4
Ковачич
Доминик
2
Radu
Alexandru
Negru
13
Bradley
Diallo
5
Jeremy
Huyghebaert
77
Асамоа
Самуэль
8
Constantin
Albu
88
Марке
Франсуа
51
Сидибе
Секу
9
Claudiu
Cristian
Balan
10
Бауса
Хуан
71
Попа
Михай
24
Рикардинью
XI
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
6
Бричаг
Марьюс
3
Мелеке
Ульрих
66
Дроппа
Лукаш
14
Лопеш
Марселу
22
Раца
Вадим
8
Георге
Ион
77
Немец
Адам
Университатя Крайова
Волунтари

Владение мячом

История личных встреч

Университатя Крайова
Волунтари

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

19 матчей

68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:5
Л1
0:1
Л1
1:1
К
0:0
К
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
Л1ГБ
0:2
Л1ГБ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 8 (3) 0.24
Маркович Йован 6 0.18
Claudiu Cristian Balan 4 0.12
Нистор Дан 3 0.09
Густаво Важенин 3 0.09
Кымпану Георге 3 0.09
William Baeten 2 0.06
Рогульич Анте 2 0.06
Сидибе Секу 2 0.06
Баярам Штефан 2 0.06
Банку Никусор 1 0.03
Кэпэцынэ Михай 1 0.03
Бауса Хуан 1 0.03
Хури Льес 1 (1) 0.03
Виейра Угу 1 0.03
Кольич Элвир 1 0.03
Alexandru Raicea 1 0.03
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Марке Франсуа 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Скречу Владимир 0 0
Andrea Compagno 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раца Вадим 6 0.33
Георге Ион 4 0.22
Костин Кристиан 4 0.22
Немец Адам 3 0.17
Лопеш Марселу 1 0.06
Фюлёп Лоран 1 0.06
Армаш Игорь 1 0.06
Дроппа Лукаш 0 0
Бричаг Марьюс 0 0
Рикардинью XI 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 6 0
Constantin Albu 4 1
Банку Никусор 5 0
Крецу Александру 3 1
Скречу Владимир 4 0
Radu Alexandru Negru 4 0
Andrea Compagno 2 1
Мариус Марсел Константин 3 0
Вынэ Йонуц 3 0
Ван Дурмен Бенжамен 3 0
Сидибе Секу 3 0
Маркович Йован 3 0
Нистор Дан 2 0
Асамоа Самуэль 2 0
Рогульич Анте 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Гремсль Армин 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Иванов Антоний 2 0
Баярам Штефан 2 0
Marko Gajic1 2 0
Alexandru Raicea 2 0
Vlad Pop 2 0
William Baeten 2 0
Виейра Угу 1 0
Бушу Сорин 1 0
Офусу Риги 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Феделе Маттео 1 0
Ондан Терелл 1 0
Хури Льес 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Бауса Хуан 1 0
Константин Василе 1 0
Pedro Machado 1 0
Кымпану Георге 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Laurentiu Reghecampf 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 6 0
Немец Адам 5 0
Дроппа Лукаш 5 0
Рикардинью XI 5 0
Лопеш Марселу 5 0
Аким Космин 3 1
Армаш Игорь 4 0
Костин Кристиан 1 1
Раца Вадим 2 0
Тавареш Элдер 2 0
Бричаг Марьюс 2 0
Илие Александру 2 0
Фюлёп Лоран 2 0
Влад Александру 1 0
Георге Ион 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
8
10 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 4
13 Забивали первыми 5
19 Не забивали 12
3
10%
1
13%
1-15
4
13%
2
25%
16-30
3
10%
1
13%
31-45
11
37%
2
25%
46-60
2
7%
1
13%
61-75
7
23%
1
13%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
4
33%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
3
21%
4
33%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
25 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Пропущено

20
6
11 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 5
6
30%
1
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
2
10%
1
17%
46-60
2
10%
2
33%
61-75
5
25%
2
33%
76-90

Забито

43
20
15 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 10
11 Не забивали 6
4
9%
1
5%
1-15
6
14%
4
20%
16-30
5
12%
1
5%
31-45
13
30%
4
20%
46-60
4
9%
5
25%
61-75
11
26%
5
25%
76-90

Пропущено

34
18
16 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 12
6
18%
1
6%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
6
18%
1
6%
31-45
5
15%
5
28%
46-60
5
15%
5
28%
61-75
8
24%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0
Волунтари
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0
ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Волунтари - Дунэря Кэлэраши 4:0 Дунэря Кэлэраши - Волунтари 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 18 16 0 2 28 - 8 48
2. Университатя Крайова 0:0 34 12 8 14 41 - 36 44
3. ФКСБ 17 11 4 2 32 - 15 37
4. Волунтари 0:0 18 9 3 6 20 - 18 30
5. Вииторул Констанца 18 8 5 5 21 - 10 29
6. Рапид Бухарест 18 7 7 4 22 - 17 28
7. Ботошани 17 7 7 3 16 - 15 28
8. Арджеш 17 8 3 6 17 - 12 27
9. УТА Арад 17 6 7 4 15 - 11 25
10. Сепси 18 4 9 5 19 - 17 21
11. Киндия Тырговиште 18 4 7 7 12 - 13 19
12. Миовени 18 4 5 9 11 - 25 17
13. Газ-Метан Медиаш 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Динамо Бухарест 18 2 3 13 13 - 39 9
15. Академика Клинчени 18 1 4 13 13 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 18 9 5 4 29 - 15 32
2. ЧФР Клуж 9 9 0 0 17 - 4 27
3. ФКСБ 8 7 1 0 24 - 7 22
4. Вииторул Констанца 9 7 1 1 16 - 2 22
5. Волунтари 0:0 9 6 1 2 12 - 6 19
6. Рапид Бухарест 9 3 3 3 7 - 6 12
7. УТА Арад 9 3 3 3 7 - 7 12
8. Ботошани 8 2 4 2 5 - 7 10
9. Арджеш 8 3 1 4 6 - 7 10
10. Сепси 9 2 4 3 11 - 10 10
11. Газ-Метан Медиаш 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Киндия Тырговиште 9 2 3 4 8 - 9 9
13. Миовени 9 2 3 4 3 - 7 9
14. Динамо Бухарест 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Академика Клинчени 9 1 2 6 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 9 7 0 2 11 - 4 21
2. Ботошани 9 5 3 1 11 - 8 18
3. Арджеш 9 5 2 2 11 - 5 17
4. Рапид Бухарест 9 4 4 1 15 - 11 16
5. ФКСБ 9 4 3 2 8 - 8 15
6. Университатя Крайова 0:0 17 4 3 10 12 - 23 15
7. УТА Арад 8 3 4 1 8 - 4 13
8. Волунтари 0:0 9 3 2 4 8 - 12 11
9. Сепси 9 2 5 2 8 - 7 11
10. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 4 - 4 10
11. Миовени 9 2 2 5 8 - 18 8
12. Вииторул Констанца 9 1 4 4 5 - 8 7
13. Газ-Метан Медиаш 8 2 0 6 5 - 11 6
14. Академика Клинчени 9 0 2 7 6 - 24 2
15. Динамо Бухарест 9 0 0 9 3 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Волунтари
2.72
3.00
3.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Университатя Крайова 0:0 Волунтари онлайн


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