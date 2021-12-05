Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Ион Облеменко
51
Сидибе
Секу
10
Бауса
Хуан
71
Попа
Михай
66
Дроппа
Лукаш
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуНападающий
- Нападающий
-
10 Бауса ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
23 Бушу СоринЗащитник
- Полузащитник
-
27 Ондан ТереллПолузащитник
-
-
25 Marko Gajic1
-
16 Vlad Pop
-
-
-
-
Главный тренер: Eugen Trica
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
-
11 Idan Golan
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
Владение мячом
История личных встреч
Университатя Крайова
Волунтари
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
19 матчей
68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|8 (3)
|0.24
|Маркович Йован
|6
|0.18
|Claudiu Cristian Balan
|4
|0.12
|Нистор Дан
|3
|0.09
|Густаво Важенин
|3
|0.09
|Кымпану Георге
|3
|0.09
|William Baeten
|2
|0.06
|Рогульич Анте
|2
|0.06
|Сидибе Секу
|2
|0.06
|Баярам Штефан
|2
|0.06
|Банку Никусор
|1
|0.03
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.03
|Бауса Хуан
|1
|0.03
|Хури Льес
|1 (1)
|0.03
|Виейра Угу
|1
|0.03
|Кольич Элвир
|1
|0.03
|Alexandru Raicea
|1
|0.03
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
|Andrea Compagno
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|6
|0.33
|Георге Ион
|4
|0.22
|Костин Кристиан
|4
|0.22
|Немец Адам
|3
|0.17
|Лопеш Марселу
|1
|0.06
|Фюлёп Лоран
|1
|0.06
|Армаш Игорь
|1
|0.06
|Дроппа Лукаш
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|6
|0
|Constantin Albu
|4
|1
|Банку Никусор
|5
|0
|Крецу Александру
|3
|1
|Скречу Владимир
|4
|0
|Radu Alexandru Negru
|4
|0
|Andrea Compagno
|2
|1
|Мариус Марсел Константин
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0
|Сидибе Секу
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Нистор Дан
|2
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Marko Gajic1
|2
|0
|Alexandru Raicea
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|William Baeten
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Ондан Терелл
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Laurentiu Reghecampf
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|6
|0
|Немец Адам
|5
|0
|Дроппа Лукаш
|5
|0
|Рикардинью XI
|5
|0
|Лопеш Марселу
|5
|0
|Аким Космин
|3
|1
|Армаш Игорь
|4
|0
|Костин Кристиан
|1
|1
|Раца Вадим
|2
|0
|Тавареш Элдер
|2
|0
|Бричаг Марьюс
|2
|0
|Илие Александру
|2
|0
|Фюлёп Лоран
|2
|0
|Влад Александру
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
8
10 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 4
13 Забивали первыми 5
19 Не забивали 12
3
10%
1
13%
1-15
4
13%
2
25%
16-30
3
10%
1
13%
31-45
11
37%
2
25%
46-60
2
7%
1
13%
61-75
7
23%
1
13%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
4
33%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
3
21%
4
33%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
25 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
4
31%
4
33%
76-90
Пропущено
20
6
11 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 5
6
30%
1
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
2
10%
1
17%
46-60
2
10%
2
33%
61-75
5
25%
2
33%
76-90
Забито
43
20
15 В 1-м тайме 6
28 Во 2-м тайме 14
17 Забивали первыми 10
11 Не забивали 6
4
9%
1
5%
1-15
6
14%
4
20%
16-30
5
12%
1
5%
31-45
13
30%
4
20%
46-60
4
9%
5
25%
61-75
11
26%
5
25%
76-90
Пропущено
34
18
16 В 1-м тайме 2
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 12
6
18%
1
6%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
6
18%
1
6%
31-45
5
15%
5
28%
46-60
5
15%
5
28%
61-75
8
24%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Арджеш - Университатя Крайова 3:2
Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0
Волунтари
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
FC Buzau - Волунтари 0:1 Ботошани - Волунтари 1:1 Волунтари - Динамо Бухарест 2:1 Волунтари - ФКСБ 0:0
ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Волунтари - Дунэря Кэлэраши 4:0 Дунэря Кэлэраши - Волунтари 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|18
|16
|0
|2
|28 - 8
|48
|2.
|Университатя Крайова
|0:0
|34
|12
|8
|14
|41 - 36
|44
|3.
|ФКСБ
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|4.
|Волунтари
|0:0
|18
|9
|3
|6
|20 - 18
|30
|5.
|Вииторул Констанца
|18
|8
|5
|5
|21 - 10
|29
|6.
|Рапид Бухарест
|18
|7
|7
|4
|22 - 17
|28
|7.
|Ботошани
|17
|7
|7
|3
|16 - 15
|28
|8.
|Арджеш
|17
|8
|3
|6
|17 - 12
|27
|9.
|УТА Арад
|17
|6
|7
|4
|15 - 11
|25
|10.
|Сепси
|18
|4
|9
|5
|19 - 17
|21
|11.
|Киндия Тырговиште
|18
|4
|7
|7
|12 - 13
|19
|12.
|Миовени
|18
|4
|5
|9
|11 - 25
|17
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Динамо Бухарест
|18
|2
|3
|13
|13 - 39
|9
|15.
|Академика Клинчени
|18
|1
|4
|13
|13 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|18
|9
|5
|4
|29 - 15
|32
|2.
|ЧФР Клуж
|9
|9
|0
|0
|17 - 4
|27
|3.
|ФКСБ
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|4.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|1
|1
|16 - 2
|22
|5.
|Волунтари
|0:0
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|7.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|8.
|Ботошани
|8
|2
|4
|2
|5 - 7
|10
|9.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|10.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|13.
|Миовени
|9
|2
|3
|4
|3 - 7
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|11 - 4
|21
|2.
|Ботошани
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|3.
|Арджеш
|9
|5
|2
|2
|11 - 5
|17
|4.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|5.
|ФКСБ
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|6.
|Университатя Крайова
|0:0
|17
|4
|3
|10
|12 - 23
|15
|7.
|УТА Арад
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Волунтари
|0:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|9.
|Сепси
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|11.
|Миовени
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|12.
|Вииторул Констанца
|9
|1
|4
|4
|5 - 8
|7
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Академика Клинчени
|9
|0
|2
|7
|6 - 24
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|9
|0
|0
|9
|3 - 25
|0