Румыния: Первая лига 2021-2022
Позже
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
99
Влад
Даниэл
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 ЭрикоЗащитник
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Батха ИдризПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Исак ДамьянПолузащитник
-
88 Хора ИоанНападающий
-
Главный тренер: Laszlo Balint
История личных встреч
ФКСБ
УТА Арад
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Флорин
|4 (2)
|0.24
|Попеску Октавиан
|4
|0.24
|Стойка Янис
|4
|0.24
|Кешерю Клаудиу
|4 (1)
|0.24
|Кордя Андрей
|3 (1)
|0.18
|Георге Валентин
|3
|0.18
|Винисиус Пауло
|2
|0.12
|Думитер Андрей
|2
|0.12
|Мирон Джордже
|1
|0.06
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.06
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.06
|Шут Адриан
|1
|0.06
|Кристя Юлиан
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
|Радунович Ристо
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Оайдэ Рэзван
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микулеску Давид
|5
|0.29
|Хора Иоан
|4 (1)
|0.24
|Антал Ливиу
|2
|0.12
|Роджер VII
|2
|0.12
|Уббинк Корнелис
|1
|0.06
|Дангубич Филип
|1
|0.06
|Пассалья Хуан Пабло
|0
|0
|Шляков Евгений
|0
|0
|Вукчевич Марко
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|5
|0
|Крецу Валентин
|3
|0
|Будеску Константин
|3
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Шербан Сорин
|1
|1
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Попеску Овидиу
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Alexandru Marian Musi
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Думитер Андрей
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батха Идриз
|5
|1
|Роджер VII
|3
|0
|Эрико
|3
|0
|Шляков Евгений
|2
|0
|Хора Иоан
|2
|0
|Балауру Драгош
|2
|0
|Бенга Александру
|2
|0
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Баравикас Роландас
|2
|0
|Уббинк Корнелис
|2
|0
|Дангубич Филип
|2
|0
|Микулеску Давид
|2
|0
|Вукчевич Марко
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Воробьев Модест
|1
|0
|Меджиморец Винко
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
8
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
4
17%
1
13%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
4
17%
2
25%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
26%
1
13%
61-75
4
17%
3
38%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
4
50%
3
43%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
31
15
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
4
13%
2
13%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
6
19%
2
13%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
23%
3
20%
61-75
8
26%
6
40%
76-90
Пропущено
16
11
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
13%
1
9%
1-15
4
25%
3
27%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
4
25%
2
18%
61-75
1
6%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1
ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0
УТА Арад
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
УТА Арад - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2
Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Ботошани - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ФКСБ 1:1 Арджеш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Волунтари - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Политехника Яссы 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|18
|16
|0
|2
|28 - 8
|48
|2.
|Университатя Крайова
|34
|12
|7
|15
|41 - 38
|43
|3.
|ФКСБ
|17
|11
|4
|2
|32 - 15
|37
|4.
|Волунтари
|18
|10
|2
|6
|22 - 18
|32
|5.
|Вииторул Констанца
|18
|8
|5
|5
|21 - 10
|29
|6.
|Рапид Бухарест
|18
|7
|7
|4
|22 - 17
|28
|7.
|Ботошани
|17
|7
|7
|3
|16 - 15
|28
|8.
|Арджеш
|17
|8
|3
|6
|17 - 12
|27
|9.
|УТА Арад
|17
|6
|7
|4
|15 - 11
|25
|10.
|Сепси
|18
|4
|9
|5
|19 - 17
|21
|11.
|Киндия Тырговиште
|18
|4
|7
|7
|12 - 13
|19
|12.
|Миовени
|18
|4
|5
|9
|11 - 25
|17
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|14.
|Динамо Бухарест
|18
|2
|3
|13
|13 - 39
|9
|15.
|Академика Клинчени
|18
|1
|4
|13
|13 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|18
|9
|4
|5
|29 - 17
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|9
|9
|0
|0
|17 - 4
|27
|3.
|ФКСБ
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|4.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|1
|1
|16 - 2
|22
|5.
|Волунтари
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|7.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|8.
|Ботошани
|8
|2
|4
|2
|5 - 7
|10
|9.
|Арджеш
|8
|3
|1
|4
|6 - 7
|10
|10.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|12.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|13.
|Миовени
|9
|2
|3
|4
|3 - 7
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|11 - 4
|21
|2.
|Ботошани
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|3.
|Арджеш
|9
|5
|2
|2
|11 - 5
|17
|4.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|5.
|ФКСБ
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|6.
|Университатя Крайова
|17
|4
|3
|10
|12 - 23
|15
|7.
|УТА Арад
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|8.
|Волунтари
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|9.
|Сепси
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|11.
|Миовени
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|12.
|Вииторул Констанца
|9
|1
|4
|4
|5 - 8
|7
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|14.
|Академика Клинчени
|9
|0
|2
|7
|6 - 24
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|9
|0
|0
|9
|3 - 25
|0