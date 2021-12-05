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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ФКСБ
 
Позже

Стадион:
УТА Арад
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
55
Винисиус
Пауло
4
Мирон
Джордже
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
10
Тэнасе
Флорин
98
Кордя
Андрей
28
Кешерю
Клаудиу
9
Попеску
Октавиан
93
Якоб
Флорин
23
Баравикас
Роландас
4
Бенга
Александру
3
Меджиморец
Винко
55
Шляков
Евгений
6
Пассалья
Хуан
Пабло
5
Воробьев
Модест
10
Микулеску
Давид
20
Уббинк
Корнелис
7
Роджер
VII
9
Дангубич
Филип
ФКСБ
УТА Арад

История личных встреч

ФКСБ
УТА Арад

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Флорин 4 (2) 0.24
Попеску Октавиан 4 0.24
Стойка Янис 4 0.24
Кешерю Клаудиу 4 (1) 0.24
Кордя Андрей 3 (1) 0.18
Георге Валентин 3 0.18
Винисиус Пауло 2 0.12
Думитер Андрей 2 0.12
Мирон Джордже 1 0.06
Будеску Константин 1 (1) 0.06
Моруцан Олимпиу 1 0.06
Шут Адриан 1 0.06
Кристя Юлиан 0 0
Олару Дариус 0 0
Радунович Ристо 0 0
Крецу Валентин 0 0
Оайдэ Рэзван 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микулеску Давид 5 0.29
Хора Иоан 4 (1) 0.24
Антал Ливиу 2 0.12
Роджер VII 2 0.12
Уббинк Корнелис 1 0.06
Дангубич Филип 1 0.06
Пассалья Хуан Пабло 0 0
Шляков Евгений 0 0
Вукчевич Марко 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 5 0
Крецу Валентин 3 0
Будеску Константин 3 0
Шут Адриан 3 0
Шербан Сорин 1 1
Попеску Октавиан 2 0
Тэнасе Флорин 2 0
Коман Флоринел 2 0
Попеску Овидиу 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Мирон Джордже 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Георге Валентин 1 0
Олару Дариус 1 0
Влад Даниэл 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Думитер Андрей 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батха Идриз 5 1
Роджер VII 3 0
Эрико 3 0
Шляков Евгений 2 0
Хора Иоан 2 0
Балауру Драгош 2 0
Бенга Александру 2 0
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Баравикас Роландас 2 0
Уббинк Корнелис 2 0
Дангубич Филип 2 0
Микулеску Давид 2 0
Вукчевич Марко 1 0
Якоб Флорин 1 0
Воробьев Модест 1 0
Меджиморец Винко 1 0
Исак Дамьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
8
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
4
17%
1
13%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
4
17%
2
25%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
26%
1
13%
61-75
4
17%
3
38%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
2
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
4
50%
3
43%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

31
15
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
4
13%
2
13%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
6
19%
2
13%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
23%
3
20%
61-75
8
26%
6
40%
76-90

Пропущено

16
11
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
13%
1
9%
1-15
4
25%
3
27%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
4
25%
2
18%
61-75
1
6%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
ФКСБ - FC Buzau 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 АСУ Политехнича - ФКСБ 2:1 ФКСБ - Университатя 0:1
ФКСБ - Ботошани 3:1 Волунтари - ФКСБ 0:0 Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0
УТА Арад
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
УТА Арад - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - УТА Арад 0:0 Миовени - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Киндия Тырговиште 0:2
Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Ботошани - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ФКСБ 1:1 Арджеш - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Волунтари - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Газ-Метан Медиаш 1:0 УТА Арад - Политехника Яссы 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 18 16 0 2 28 - 8 48
2. Университатя Крайова 34 12 7 15 41 - 38 43
3. ФКСБ 17 11 4 2 32 - 15 37
4. Волунтари 18 10 2 6 22 - 18 32
5. Вииторул Констанца 18 8 5 5 21 - 10 29
6. Рапид Бухарест 18 7 7 4 22 - 17 28
7. Ботошани 17 7 7 3 16 - 15 28
8. Арджеш 17 8 3 6 17 - 12 27
9. УТА Арад 17 6 7 4 15 - 11 25
10. Сепси 18 4 9 5 19 - 17 21
11. Киндия Тырговиште 18 4 7 7 12 - 13 19
12. Миовени 18 4 5 9 11 - 25 17
13. Газ-Метан Медиаш 17 4 4 9 13 - 20 16
14. Динамо Бухарест 18 2 3 13 13 - 39 9
15. Академика Клинчени 18 1 4 13 13 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 18 9 4 5 29 - 17 31
2. ЧФР Клуж 9 9 0 0 17 - 4 27
3. ФКСБ 8 7 1 0 24 - 7 22
4. Вииторул Констанца 9 7 1 1 16 - 2 22
5. Волунтари 9 6 1 2 12 - 6 19
6. Рапид Бухарест 9 3 3 3 7 - 6 12
7. УТА Арад 9 3 3 3 7 - 7 12
8. Ботошани 8 2 4 2 5 - 7 10
9. Арджеш 8 3 1 4 6 - 7 10
10. Сепси 9 2 4 3 11 - 10 10
11. Газ-Метан Медиаш 9 2 4 3 8 - 9 10
12. Киндия Тырговиште 9 2 3 4 8 - 9 9
13. Миовени 9 2 3 4 3 - 7 9
14. Динамо Бухарест 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Академика Клинчени 9 1 2 6 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 9 7 0 2 11 - 4 21
2. Ботошани 9 5 3 1 11 - 8 18
3. Арджеш 9 5 2 2 11 - 5 17
4. Рапид Бухарест 9 4 4 1 15 - 11 16
5. ФКСБ 9 4 3 2 8 - 8 15
6. Университатя Крайова 17 4 3 10 12 - 23 15
7. УТА Арад 8 3 4 1 8 - 4 13
8. Волунтари 9 4 1 4 10 - 12 13
9. Сепси 9 2 5 2 8 - 7 11
10. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 4 - 4 10
11. Миовени 9 2 2 5 8 - 18 8
12. Вииторул Констанца 9 1 4 4 5 - 8 7
13. Газ-Метан Медиаш 8 2 0 6 5 - 11 6
14. Академика Клинчени 9 0 2 7 6 - 24 2
15. Динамо Бухарест 9 0 0 9 3 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
УТА Арад
1.82
3.70
5.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФКСБ - УТА Арад онлайн


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