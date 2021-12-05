Octavian Popescu нанес удар издали, а Florin Iacob отбил его обратно в игру!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Octavian Popescu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Роджер VII из команды УТА Арад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

44' ФКСБ выполняет удар от ворот.

43' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

42' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Крецу Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Воробьев Модест получил желтую карточку от судьи

32' Безумный фол. Воробьев Модест грубо играет против соперника. Пострадал Octavian Popescu

32' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Тэнасе Флорин получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Тэнасе Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Octavian Popescu не смог попасть в створ ударом издали

28' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Рефери не любит споров - именно за это Балауру Драгош сейчас получил желтую

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Г О О О О О Л - Тэнасе Флорин из команды ФКСБ забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Florin Iacob прыгнул вправо!

21' Отличные скиллы показывает Octavian Popescu, обводя своих соперников

20' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' УТА Арад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' ФКСБ выполняет удар от ворот.

16' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' УТА Арад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Octavian Popescu возвращается на поле.

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Octavian Popescu получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Баравикас Роландас наказан за толчок Octavian Popescu

11' ФКСБ выполняет удар от ворот.

11' Как он промахнулся? Пассалья Хуан Пабло имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

9' Олару Дариус не смог попасть в створ ударом издали

9' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Баравикас Роландас наказан за толчок Octavian Popescu

6' ФКСБ выполняет удар от ворот.

3' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

2' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

2' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру