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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Ботошани
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Университатя Крайова
0' 5'
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
5
Дава
Джойским
25
Раковитан
Богдан
30
Цигэнашу
Александр
67
Папа
Энрико
18
Эджума
Малком
89
Эрве
Каж
10
Онгенда
Эрвин
7
Петковски
Петар
28
Фили
Реалдо
1
Лазар
Давид
4
Бэлаша
Михай
6
Скречу
Владимир
23
Мариус
Марсел
Константин
5
Вэтэжелу
Богдан
33
Кэпэцынэ
Михай
16
Нистор
Дан
11
Банку
Никусор
22
Густаво
Важенин
19
Кольич
Элвир
9
Иван
Андрей
Ботошани
Университатя Крайова

Владение мячом

История личных встреч

Ботошани
Университатя Крайова

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

25 матчей

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

16%
48%
36%
4 победы 12 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
Л1ГА
2:3
Л1ГА
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
Л1ГА
0:2
Л1ГА
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
К
2:1
К
5:1
Л1
1:0
Л1
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онгенда Эрвин 3 (1) 0.17
Эджума Малком 2 0.11
Дава Джойским 2 0.11
Эрве Каж 2 (1) 0.11
Браун Кристофер 1 0.06
Роман Михай 1 0.06
Киндриш Андрей 1 0.06
Папа Энрико 1 0.06
Петковски Петар 1 0.06
Раковитан Богдан 1 0.06
Mateus Criciuma 1 0.06
Цигэнашу Александр 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 8 (3) 0.23
Маркович Йован 6 0.17
Claudiu Cristian Balan 4 0.11
Нистор Дан 3 0.09
Густаво Важенин 3 0.09
Кымпану Георге 3 0.09
William Baeten 2 0.06
Рогульич Анте 2 0.06
Сидибе Секу 2 0.06
Баярам Штефан 2 0.06
Банку Никусор 1 0.03
Кэпэцынэ Михай 1 0.03
Бауса Хуан 1 0.03
Хури Льес 1 (1) 0.03
Виейра Угу 1 0.03
Кольич Элвир 1 0.03
Alexandru Raicea 1 0.03
Constantin Albu 0 0
Матею Александру 0 0
Марке Франсуа 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Ковачич Доминик 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Скречу Владимир 0 0
Andrea Compagno 0 0
Константин Василе 0 0
Radu Alexandru Negru 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цигэнашу Александр 5 0
Шерони Алин 5 0
Тирковеану Андрей 3 1
Marius Croitoru 4 0
Папа Энрико 4 0
Эджума Малком 2 1
Браун Кристофер 3 0
Роман Михай 2 0
Лупета Жуси 2 0
Петковски Петар 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Сила Ришар 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Mateus Criciuma 2 0
Жажа Коэльо 1 0
Онгенда Эрвин 1 0
Пап Эдуард 1 0
Martin Remacle 1 0
Фили Реалдо 1 0
Дава Джойским 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jeremy Huyghebaert 6 0
Constantin Albu 4 1
Банку Никусор 5 0
Крецу Александру 3 1
Скречу Владимир 4 0
Radu Alexandru Negru 4 0
Andrea Compagno 2 1
Мариус Марсел Константин 3 0
Вынэ Йонуц 3 0
Ван Дурмен Бенжамен 3 0
Сидибе Секу 3 0
Маркович Йован 3 0
William Baeten 3 0
Нистор Дан 2 0
Асамоа Самуэль 2 0
Рогульич Анте 2 0
Ковачич Доминик 2 0
Гремсль Армин 2 0
Влэдою Штефан 2 0
Иванов Антоний 2 0
Баярам Штефан 2 0
Marko Gajic1 2 0
Alexandru Raicea 2 0
Vlad Pop 2 0
Виейра Угу 1 0
Бушу Сорин 1 0
Офусу Риги 1 0
Бэлаша Михай 1 0
Феделе Маттео 1 0
Ондан Терелл 1 0
Хури Льес 1 0
Кольич Элвир 1 0
Густаво Важенин 1 0
Кэпэцынэ Михай 1 0
Бауса Хуан 1 0
Константин Василе 1 0
Pedro Machado 1 0
Кымпану Георге 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Laurentiu Reghecampf 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
13
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 26
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
3
60%
2
15%
61-75
1
20%
4
31%
76-90

Пропущено

7
20
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 13
0
0%
6
30%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
1
14%
3
15%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
57%
5
25%
76-90

Забито

11
30
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
8 Не забивали 20
2
18%
3
10%
1-15
3
27%
4
13%
16-30
1
9%
3
10%
31-45
2
18%
11
37%
46-60
2
18%
2
7%
61-75
1
9%
7
23%
76-90

Пропущено

8
16
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
6
75%
5
31%
76-90

Забито

16
43
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 17
4 Не забивали 12
2
13%
4
9%
1-15
3
19%
6
14%
16-30
1
6%
5
12%
31-45
3
19%
13
30%
46-60
5
31%
4
9%
61-75
2
13%
11
26%
76-90

Пропущено

15
36
3 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 23
0
0%
6
17%
1-15
1
7%
4
11%
16-30
2
13%
6
17%
31-45
2
13%
5
14%
46-60
0
0%
5
14%
61-75
10
67%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2
Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0 Уфа - Ботошани 2:1 Сепси - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 0:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0
Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 18 16 0 2 28 - 8 48
2. Университатя Крайова 0:0 35 12 8 15 41 - 38 44
3. ФКСБ 18 12 4 2 34 - 16 40
4. Волунтари 18 10 2 6 22 - 18 32
5. Вииторул Констанца 18 8 5 5 21 - 10 29
6. Ботошани 0:0 18 7 8 3 16 - 15 29
7. Рапид Бухарест 18 7 7 4 22 - 17 28
8. Арджеш 18 8 3 7 18 - 14 27
9. УТА Арад 18 6 7 5 16 - 13 25
10. Сепси 18 4 9 5 19 - 17 21
11. Газ-Метан Медиаш 18 5 4 9 15 - 21 19
12. Киндия Тырговиште 18 4 7 7 12 - 13 19
13. Миовени 18 4 5 9 11 - 25 17
14. Динамо Бухарест 18 2 3 13 13 - 39 9
15. Академика Клинчени 18 1 4 13 13 - 39 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 0:0 18 9 4 5 29 - 17 31
2. ЧФР Клуж 9 9 0 0 17 - 4 27
3. ФКСБ 9 8 1 0 26 - 8 25
4. Вииторул Констанца 9 7 1 1 16 - 2 22
5. Волунтари 9 6 1 2 12 - 6 19
6. Рапид Бухарест 9 3 3 3 7 - 6 12
7. УТА Арад 9 3 3 3 7 - 7 12
8. Ботошани 0:0 9 2 5 2 5 - 7 11
9. Газ-Метан Медиаш 9 2 4 3 8 - 9 10
10. Арджеш 9 3 1 5 7 - 9 10
11. Сепси 9 2 4 3 11 - 10 10
12. Киндия Тырговиште 9 2 3 4 8 - 9 9
13. Миовени 9 2 3 4 3 - 7 9
14. Динамо Бухарест 9 2 3 4 10 - 14 9
15. Академика Клинчени 9 1 2 6 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 9 7 0 2 11 - 4 21
2. Ботошани 0:0 9 5 3 1 11 - 8 18
3. Арджеш 9 5 2 2 11 - 5 17
4. Университатя Крайова 0:0 18 4 4 10 12 - 23 16
5. Рапид Бухарест 9 4 4 1 15 - 11 16
6. ФКСБ 9 4 3 2 8 - 8 15
7. УТА Арад 9 3 4 2 9 - 6 13
8. Волунтари 9 4 1 4 10 - 12 13
9. Сепси 9 2 5 2 8 - 7 11
10. Киндия Тырговиште 9 2 4 3 4 - 4 10
11. Газ-Метан Медиаш 9 3 0 6 7 - 12 9
12. Миовени 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вииторул Констанца 9 1 4 4 5 - 8 7
14. Академика Клинчени 9 0 2 7 6 - 24 2
15. Динамо Бухарест 9 0 0 9 3 - 25 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Университатя Крайова
3.88
3.34
2.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ботошани 0:0 Университатя Крайова онлайн


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