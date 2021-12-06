Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Муниципальный, Ботошани
67
Папа
Энрико
89
Эрве
Каж
28
Фили
Реалдо
16
Нистор
Дан
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Эрве КажПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Фили РеалдоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
-
11 Роман МихайНападающий
-
24 Сила РишарНападающий
-
77 Andrei Dragu
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Русу ДенисВратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регекампф Лауренциу
Владение мячом
История личных встреч
Ботошани
Университатя Крайова
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
25 матчей
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
16%
48%
36%
4 победы 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.17
|Эджума Малком
|2
|0.11
|Дава Джойским
|2
|0.11
|Эрве Каж
|2 (1)
|0.11
|Браун Кристофер
|1
|0.06
|Роман Михай
|1
|0.06
|Киндриш Андрей
|1
|0.06
|Папа Энрико
|1
|0.06
|Петковски Петар
|1
|0.06
|Раковитан Богдан
|1
|0.06
|Mateus Criciuma
|1
|0.06
|Цигэнашу Александр
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|8 (3)
|0.23
|Маркович Йован
|6
|0.17
|Claudiu Cristian Balan
|4
|0.11
|Нистор Дан
|3
|0.09
|Густаво Важенин
|3
|0.09
|Кымпану Георге
|3
|0.09
|William Baeten
|2
|0.06
|Рогульич Анте
|2
|0.06
|Сидибе Секу
|2
|0.06
|Баярам Штефан
|2
|0.06
|Банку Никусор
|1
|0.03
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.03
|Бауса Хуан
|1
|0.03
|Хури Льес
|1 (1)
|0.03
|Виейра Угу
|1
|0.03
|Кольич Элвир
|1
|0.03
|Alexandru Raicea
|1
|0.03
|Constantin Albu
|0
|0
|Матею Александру
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Ковачич Доминик
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Скречу Владимир
|0
|0
|Andrea Compagno
|0
|0
|Константин Василе
|0
|0
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цигэнашу Александр
|5
|0
|Шерони Алин
|5
|0
|Тирковеану Андрей
|3
|1
|Marius Croitoru
|4
|0
|Папа Энрико
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Браун Кристофер
|3
|0
|Роман Михай
|2
|0
|Лупета Жуси
|2
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Сила Ришар
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Mateus Criciuma
|2
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Фили Реалдо
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jeremy Huyghebaert
|6
|0
|Constantin Albu
|4
|1
|Банку Никусор
|5
|0
|Крецу Александру
|3
|1
|Скречу Владимир
|4
|0
|Radu Alexandru Negru
|4
|0
|Andrea Compagno
|2
|1
|Мариус Марсел Константин
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|3
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0
|Сидибе Секу
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|William Baeten
|3
|0
|Нистор Дан
|2
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Рогульич Анте
|2
|0
|Ковачич Доминик
|2
|0
|Гремсль Армин
|2
|0
|Влэдою Штефан
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Marko Gajic1
|2
|0
|Alexandru Raicea
|2
|0
|Vlad Pop
|2
|0
|Виейра Угу
|1
|0
|Бушу Сорин
|1
|0
|Офусу Риги
|1
|0
|Бэлаша Михай
|1
|0
|Феделе Маттео
|1
|0
|Ондан Терелл
|1
|0
|Хури Льес
|1
|0
|Кольич Элвир
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0
|Бауса Хуан
|1
|0
|Константин Василе
|1
|0
|Pedro Machado
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Laurentiu Reghecampf
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
13
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 26
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
3
60%
2
15%
61-75
1
20%
4
31%
76-90
Пропущено
7
20
2 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
5 Не пропускали 13
0
0%
6
30%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
1
14%
3
15%
31-45
1
14%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
57%
5
25%
76-90
Забито
11
30
6 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 13
8 Не забивали 20
2
18%
3
10%
1-15
3
27%
4
13%
16-30
1
9%
3
10%
31-45
2
18%
11
37%
46-60
2
18%
2
7%
61-75
1
9%
7
23%
76-90
Пропущено
8
16
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
6
75%
5
31%
76-90
Забито
16
43
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 17
4 Не забивали 12
2
13%
4
9%
1-15
3
19%
6
14%
16-30
1
6%
5
12%
31-45
3
19%
13
30%
46-60
5
31%
4
9%
61-75
2
13%
11
26%
76-90
Пропущено
15
36
3 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 23
0
0%
6
17%
1-15
1
7%
4
11%
16-30
2
13%
6
17%
31-45
2
13%
5
14%
46-60
0
0%
5
14%
61-75
10
67%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ботошани - Волунтари 1:1 ФКСБ - Ботошани 3:1 Арджеш - Ботошани 0:1 Ботошани - Вииторул Констанца 0:2
Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0 Уфа - Ботошани 2:1 Сепси - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 0:1
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 0:2 Филиаши - Университатя Крайова 0:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:3 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 0:0
Арджеш - Университатя Крайова 3:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:2 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Миовени 5:2 Киндия Тырговиште - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Газ-Метан Медиаш 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 УТА Арад - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - Университатя Крайова 0:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Ботошани - Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Сепси 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|18
|16
|0
|2
|28 - 8
|48
|2.
|Университатя Крайова
|0:0
|35
|12
|8
|15
|41 - 38
|44
|3.
|ФКСБ
|18
|12
|4
|2
|34 - 16
|40
|4.
|Волунтари
|18
|10
|2
|6
|22 - 18
|32
|5.
|Вииторул Констанца
|18
|8
|5
|5
|21 - 10
|29
|6.
|Ботошани
|0:0
|18
|7
|8
|3
|16 - 15
|29
|7.
|Рапид Бухарест
|18
|7
|7
|4
|22 - 17
|28
|8.
|Арджеш
|18
|8
|3
|7
|18 - 14
|27
|9.
|УТА Арад
|18
|6
|7
|5
|16 - 13
|25
|10.
|Сепси
|18
|4
|9
|5
|19 - 17
|21
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|18
|5
|4
|9
|15 - 21
|19
|12.
|Киндия Тырговиште
|18
|4
|7
|7
|12 - 13
|19
|13.
|Миовени
|18
|4
|5
|9
|11 - 25
|17
|14.
|Динамо Бухарест
|18
|2
|3
|13
|13 - 39
|9
|15.
|Академика Клинчени
|18
|1
|4
|13
|13 - 39
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|0:0
|18
|9
|4
|5
|29 - 17
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|9
|9
|0
|0
|17 - 4
|27
|3.
|ФКСБ
|9
|8
|1
|0
|26 - 8
|25
|4.
|Вииторул Констанца
|9
|7
|1
|1
|16 - 2
|22
|5.
|Волунтари
|9
|6
|1
|2
|12 - 6
|19
|6.
|Рапид Бухарест
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|7.
|УТА Арад
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|8.
|Ботошани
|0:0
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|10.
|Арджеш
|9
|3
|1
|5
|7 - 9
|10
|11.
|Сепси
|9
|2
|4
|3
|11 - 10
|10
|12.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|9
|13.
|Миовени
|9
|2
|3
|4
|3 - 7
|9
|14.
|Динамо Бухарест
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|15.
|Академика Клинчени
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|7
|0
|2
|11 - 4
|21
|2.
|Ботошани
|0:0
|9
|5
|3
|1
|11 - 8
|18
|3.
|Арджеш
|9
|5
|2
|2
|11 - 5
|17
|4.
|Университатя Крайова
|0:0
|18
|4
|4
|10
|12 - 23
|16
|5.
|Рапид Бухарест
|9
|4
|4
|1
|15 - 11
|16
|6.
|ФКСБ
|9
|4
|3
|2
|8 - 8
|15
|7.
|УТА Арад
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Волунтари
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|9.
|Сепси
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Киндия Тырговиште
|9
|2
|4
|3
|4 - 4
|10
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|9
|3
|0
|6
|7 - 12
|9
|12.
|Миовени
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вииторул Констанца
|9
|1
|4
|4
|5 - 8
|7
|14.
|Академика Клинчени
|9
|0
|2
|7
|6 - 24
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|9
|0
|0
|9
|3 - 25
|0