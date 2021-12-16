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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
 
Отложен

Стадион:
Лестер
Прогнозы 43
Эвертон 27.9% (12)
X 53.5% (23)
Лестер 18.6% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Лестер
2.94
3.62
2.57
Все Коэффициенты

История личных встреч

Эвертон
Лестер

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
К
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.29
Ришарлисон 3 0.18
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.18
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.18
Дукуре Абдулай 2 0.12
Кин Майкл 1 0.06
Айуоби Алекс 1 0.06
Рондон Саломон 1 0.06
Дэвис Том 1 0.06
Брэнтуэйт Джерред 1 0.06
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Гордон Энтони 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.56
Тилеманс Юри 5 (1) 0.31
Мэддисон Джеймс 4 0.25
Дака Пэтсон 2 0.13
Барнс Харви 2 0.13
Ихеаначо Келечи 1 0.06
Эванс Джонни 1 0.06
Олбрайтон Марк 1 0.06
Сёюнджю Чаглар 1 0.06
Лукмен Адемола 1 0.06
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Таунсенд Андрос 3 0
Грэй Демарай 3 0
Годфри Бен 3 0
Холгейт Мэйсон 1 1
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Аллан Маркес 2 0
Делф Фабиан 1 0
Гомеш Андре 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Гордон Энтони 1 0
Доббин Льюис 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Эванс Джонни 2 0
Варди Джейми 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Вестергор Янник 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Лукмен Адемола 1 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
5
38%
1
8%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
5
38%
2
13%
76-90

Забито

9
16
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
6
38%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
5
56%
1
6%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
13%
4
36%
16-30
5
33%
1
9%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
3
27%
61-75
2
13%
1
9%
76-90

Забито

22
28
5 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
1
5%
4
14%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
2
9%
8
29%
31-45
4
18%
2
7%
46-60
8
36%
4
14%
61-75
5
23%
7
25%
76-90

Пропущено

28
26
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
2
7%
3
12%
1-15
4
14%
7
27%
16-30
6
21%
4
15%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
7
25%
5
19%
61-75
7
25%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4
Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0
Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2
Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 40 - 9 41
2. Ливерпуль Заявка 17 12 4 1 48 - 13 40
3. Челси Заявка 17 11 4 2 39 - 12 37
4. Арсенал Заявка 17 9 2 6 23 - 22 29
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Вулверхэмптон Заявка 17 7 3 7 13 - 14 24
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 17 3 7 7 17 - 32 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 17 1 7 9 18 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
5. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
10. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
11. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2021, осталось 2 дня 2 часа 37 минут.

    Главный судья: Инглэнд Даррен

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Эвертон 27.9% (12)
    X 53.5% (23)
    Лестер 18.6% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Лестер
    2.94
    3.62
    2.57
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эвертон - Лестер онлайн


    Прогнозы на матч Эвертон - Лестер

    Исход игры
    Эвертон
    27.9% (12)
    Ничья
    53.5% (23)
    Лестер
    18.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.48% (17)
    Меньше
    59.52% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    90.48% (38)
    Нет
    9.52% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    48.8% (21)
    2:1 Эвертон
    18.6% (8)
    1:2 Лестер
    16.3% (7)
    1:0 Эвертон
    7% (3)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
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