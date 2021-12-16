Англия: Премьер-лига 2021-2022
Отложен
Стадион: Гудисон Парк
История личных встреч
Эвертон
Лестер
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Демарай
|5
|0.29
|Ришарлисон
|3
|0.18
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.18
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.18
|Дукуре Абдулай
|2
|0.12
|Кин Майкл
|1
|0.06
|Айуоби Алекс
|1
|0.06
|Рондон Саломон
|1
|0.06
|Дэвис Том
|1
|0.06
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.06
|Аллан Маркес
|0
|0
|Гомеш Андре
|0
|0
|Гордон Энтони
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|9
|0.56
|Тилеманс Юри
|5 (1)
|0.31
|Мэддисон Джеймс
|4
|0.25
|Дака Пэтсон
|2
|0.13
|Барнс Харви
|2
|0.13
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.06
|Эванс Джонни
|1
|0.06
|Олбрайтон Марк
|1
|0.06
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.06
|Лукмен Адемола
|1
|0.06
|Перес Айосе
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ришарлисон
|5
|0
|Дукуре Абдулай
|4
|0
|Динь Люка
|4
|0
|Таунсенд Андрос
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Годфри Бен
|3
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|1
|Коулмэн Шеймус
|2
|0
|Рондон Саломон
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Делф Фабиан
|1
|0
|Гомеш Андре
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|Лукмен Адемола
|1
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
12
3 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
5
38%
1
8%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
5
38%
2
13%
76-90
Забито
9
16
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
6
38%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
5
56%
1
6%
61-75
0
0%
6
38%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
13%
4
36%
16-30
5
33%
1
9%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
3
27%
61-75
2
13%
1
9%
76-90
Забито
22
28
5 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
1
5%
4
14%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
2
9%
8
29%
31-45
4
18%
2
7%
46-60
8
36%
4
14%
61-75
5
23%
7
25%
76-90
Пропущено
28
26
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
2
7%
3
12%
1-15
4
14%
7
27%
16-30
6
21%
4
15%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
7
25%
5
19%
61-75
7
25%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4
Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0
Лестер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2
Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|40 - 9
|41
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|48 - 13
|40
|3.
|Челси
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|39 - 12
|37
|4.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|23 - 22
|29
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|13 - 14
|24
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|23 - 25
|22
|10.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|11.
|Брайтон
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 17
|20
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|24 - 24
|20
|14.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 32
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|8 - 34
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|18 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 3
|22
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 7
|18
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|10.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|11.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 19
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
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- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Эвертон - Лестер
Исход игры
Эвертон
27.9% (12)
Ничья
53.5% (23)
Лестер
18.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
40.48% (17)
Меньше
59.52% (25)
Обе команды забьют
Да
90.48% (38)
Нет
9.52% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.8% (21)
2:1 Эвертон
18.6% (8)
1:2 Лестер
16.3% (7)
1:0 Эвертон
7% (3)
2:2 Ничья
4.7% (2)
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