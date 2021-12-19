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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Брюгге
2:2
Конец матча

Стадион:
Андерлехт
0'
1:0
9' Гол
Де Кетеларе Шарль
61' Желтая карточка
Ланг Ноа
1:1
73' Гол
Амузу Френсис
1:2
80' Гол
Худт Уэсли
80' Желтая карточка
Худт Уэсли
2:2
85' Гол
Ванакен Ханс
89' Желтая карточка
Амузу Френсис
90'+3
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Хендри
Джек
44
Мехеле
Брэндон
2
Соболь
Эдуард
20
Ванакен
Ханс
3
Баланта
Эдер
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
90
Де
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
62
Мурильо
Микаэль
2
Магальян
Лисандро
4
Худт
Уэсли
17
Гомес
Серхио
51
Версхарен
Яри
8
Каллен
Джош
20
Олссон
Кристоффер
11
Рафаэлов
Лиор
99
Куаме
Кристиан
23
Зиркзее
Джошуа
Брюгге
4-3-3
Андерлехт
4-4-2

История личных встреч

Брюгге
Андерлехт

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

30 матчей

36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 19 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 14 ничьих 15 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 12 ничьих 18 побед

53 матча

32.1%
32.1%
35.8%
17 побед 17 ничьих 19 побед

Первый тайм

28.3%
43.4%
28.3%
15 побед 23 ничьи 15 побед

Второй тайм

24.5%
41.5%
34%
13 побед 22 ничьи 18 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПОЗЧТ
3:3
ПОЗЧТ
2:2
ПДА
2:1
ПДА
3:0
ПДА
1:2
К
0:2
ПДА
2:1
ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
5:0
ПДА
0:0
ЛППОЧГ
1:1
ЛППОЧГ
2:0
ЛП
0:0
ЛП
2:1
ЛП
4:0
ЛП
1:0
ЛП
1:4
ЛП
3:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
КБ
2:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
6:1
ЛЖ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 9 0.45
Дост Бас 7 (2) 0.35
Ланг Ноа 6 0.3
Ванакен Ханс 6 0.3
Вормер Руд 5 0.25
Ритс Матс 2 0.1
Соболь Эдуард 1 0.05
Баланта Эдер 1 0.05
Мата Клинтон 1 0.05
Рикка Федерико 1 0.05
Персин Тибо 1 0.05
Сандра Сиссе 1 0.05
Сова Камаль 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 8 0.4
Рафаэлов Лиор 8 (2) 0.4
Гомес Серхио 5 (3) 0.25
Раман Бенито 5 (1) 0.25
Куаме Кристиан 4 0.2
Амузу Френсис 3 0.15
Версхарен Яри 2 0.1
Ашимеру Маджид 2 0.1
Мурильо Микаэль 1 0.05
Телин Исаак 1 0.05
Худт Уэсли 1 0.05
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.05
Олссон Кристоффер 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсоки Стенли 3 2
Ланг Ноа 6 0
Соболь Эдуард 4 1
Баланта Эдер 4 0
Мата Клинтон 3 0
Де Кетеларе Шарль 3 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 1
Вормер Руд 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ритс Матс 1 0
Рикка Федерико 1 0
Хендри Джек 1 0
Персин Тибо 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амузу Френсис 6 0
Мурильо Микаэль 4 1
Олссон Кристоффер 4 0
Худт Уэсли 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Раман Бенито 2 1
Ашимеру Маджид 2 1
Куаме Кристиан 1 1
Каллен Джош 2 0
Гомес Серхио 2 0
Зиркзее Джошуа 2 0
Рафаэлов Лиор 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
18
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
4
18%
2
11%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
1
5%
4
22%
61-75
4
18%
5
28%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
42%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
5
42%
76-90

Забито

20
23
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
7
35%
7
30%
61-75
5
25%
7
30%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
15%
3
19%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
5
38%
2
13%
61-75
2
15%
3
19%
76-90

Забито

42
41
19 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 9
0 Не забивали 3
6
14%
2
5%
1-15
5
12%
5
12%
16-30
8
19%
6
15%
31-45
6
14%
5
12%
46-60
8
19%
11
27%
61-75
9
21%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

25
28
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
2
8%
6
21%
1-15
1
4%
3
11%
16-30
7
28%
4
14%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
6
24%
3
11%
61-75
6
24%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2
Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1
Андерлехт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3
Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 20 15 1 4 50 - 20 46
2. Брюгге 20 11 7 2 41 - 26 40
3. Антверпен 19 11 3 5 36 - 23 36
4. Андерлехт 20 9 8 3 43 - 26 35
5. Шарлеруа 0:0 20 9 6 5 34 - 26 33
6. Гент 20 10 3 7 33 - 22 33
7. Кортрейк 20 8 7 5 26 - 22 31
8. Мехелен 20 9 3 8 35 - 37 30
9. Эйпен 0:0 20 7 5 8 30 - 30 26
10. Генк 19 7 4 8 35 - 32 25
11. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
12. Остенде 20 7 2 11 23 - 39 23
13. Серкль Брюгге 20 6 4 10 27 - 28 22
14. Сент-Трейден 20 6 3 11 20 - 31 21
15. Зульте-Варегем 20 5 5 10 30 - 45 20
16. АХ Лёвен 19 4 8 7 24 - 33 20
17. Серен Юнайтед 20 6 1 13 23 - 40 19
18. Беерсхот-Вильрейк 19 2 3 14 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 10 7 1 2 22 - 11 22
2. Унион Сент-Жиллуаз 10 7 0 3 23 - 11 21
3. Мехелен 10 6 2 2 21 - 15 20
4. Брюгге 10 5 5 0 22 - 12 20
5. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
6. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 0:0 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Генк 9 4 2 3 19 - 14 14
10. Остенде 10 4 1 5 13 - 23 13
11. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 16 13
12. Эйпен 0:0 10 3 4 3 13 - 13 13
13. АХ Лёвен 10 3 3 4 12 - 16 12
14. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
15. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
16. Серкль Брюгге 10 2 2 6 10 - 14 8
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 2 0 8 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Брюгге 10 6 2 2 19 - 14 20
3. Шарлеруа 0:0 11 5 4 2 21 - 17 19
4. Кортрейк 11 4 4 3 14 - 12 16
5. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
6. Андерлехт 10 4 4 2 18 - 12 16
7. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
8. Серкль Брюгге 10 4 2 4 17 - 14 14
9. Эйпен 0:0 10 4 1 5 17 - 17 13
10. Сент-Трейден 10 4 1 5 8 - 13 13
11. Гент 10 3 2 5 11 - 11 11
12. Генк 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
14. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
15. Зульте-Варегем 9 2 3 4 13 - 18 9
16. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Де Кетеларе Шарль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брюгге 2:2 Андерлехт онлайн


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