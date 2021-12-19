Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
1:0
9' ГолДе Кетеларе Шарль
61' Желтая карточкаЛанг Ноа
1:1
73' ГолАмузу Френсис
1:2
80' ГолХудт Уэсли
80' Желтая карточкаХудт Уэсли
2:2
85' ГолВанакен Ханс
89' Желтая карточкаАмузу Френсис
Ход матча
9'
1:0
61'
73'
1:1
80'
1:2
80'
85'
2:2
89'
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
10
Ланг
Ноа
17
Гомес
Серхио
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
25 Вормер РудНападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Мбамба НоаПолузащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Kompany
История личных встреч
Брюгге
Андерлехт
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
43.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
30 матчей
36.7%
63.3%
0 побед 11 ничьих 19 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 14 ничьих 15 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 12 ничьих 18 побед
53 матча
32.1%
32.1%
35.8%
17 побед 17 ничьих 19 побед
Первый тайм
28.3%
43.4%
28.3%
15 побед 23 ничьи 15 побед
Второй тайм
24.5%
41.5%
34%
13 побед 22 ничьи 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|9
|0.45
|Дост Бас
|7 (2)
|0.35
|Ланг Ноа
|6
|0.3
|Ванакен Ханс
|6
|0.3
|Вормер Руд
|5
|0.25
|Ритс Матс
|2
|0.1
|Соболь Эдуард
|1
|0.05
|Баланта Эдер
|1
|0.05
|Мата Клинтон
|1
|0.05
|Рикка Федерико
|1
|0.05
|Персин Тибо
|1
|0.05
|Сандра Сиссе
|1
|0.05
|Сова Камаль
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|8
|0.4
|Рафаэлов Лиор
|8 (2)
|0.4
|Гомес Серхио
|5 (3)
|0.25
|Раман Бенито
|5 (1)
|0.25
|Куаме Кристиан
|4
|0.2
|Амузу Френсис
|3
|0.15
|Версхарен Яри
|2
|0.1
|Ашимеру Маджид
|2
|0.1
|Мурильо Микаэль
|1
|0.05
|Телин Исаак
|1
|0.05
|Худт Уэсли
|1
|0.05
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.05
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Ланг Ноа
|6
|0
|Соболь Эдуард
|4
|1
|Баланта Эдер
|4
|0
|Мата Клинтон
|3
|0
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амузу Френсис
|6
|0
|Мурильо Микаэль
|4
|1
|Олссон Кристоффер
|4
|0
|Худт Уэсли
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Раман Бенито
|2
|1
|Ашимеру Маджид
|2
|1
|Куаме Кристиан
|1
|1
|Каллен Джош
|2
|0
|Гомес Серхио
|2
|0
|Зиркзее Джошуа
|2
|0
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
18
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
4
18%
2
11%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
5
23%
3
17%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
1
5%
4
22%
61-75
4
18%
5
28%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
42%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
5
42%
76-90
Забито
20
23
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
7
35%
7
30%
61-75
5
25%
7
30%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
15%
3
19%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
5
38%
2
13%
61-75
2
15%
3
19%
76-90
Забито
42
41
19 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 9
0 Не забивали 3
6
14%
2
5%
1-15
5
12%
5
12%
16-30
8
19%
6
15%
31-45
6
14%
5
12%
46-60
8
19%
11
27%
61-75
9
21%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
25
28
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
2
8%
6
21%
1-15
1
4%
3
11%
16-30
7
28%
4
14%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
6
24%
3
11%
61-75
6
24%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АХ Лёвен - Брюгге 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2
Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1
Андерлехт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Серен Юнайтед - Андерлехт 3:3
Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Кортрейк 1:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Ла Лувьер - Андерлехт 1:7 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Брюгге 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Гент 1:1 Стандард - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Мехелен 7:2 Генк - Андерлехт 1:0 Витесс - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Витесс 3:3 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|20
|15
|1
|4
|50 - 20
|46
|2.
|Брюгге
|20
|11
|7
|2
|41 - 26
|40
|3.
|Антверпен
|19
|11
|3
|5
|36 - 23
|36
|4.
|Андерлехт
|20
|9
|8
|3
|43 - 26
|35
|5.
|Шарлеруа
|0:0
|20
|9
|6
|5
|34 - 26
|33
|6.
|Гент
|20
|10
|3
|7
|33 - 22
|33
|7.
|Кортрейк
|20
|8
|7
|5
|26 - 22
|31
|8.
|Мехелен
|20
|9
|3
|8
|35 - 37
|30
|9.
|Эйпен
|0:0
|20
|7
|5
|8
|30 - 30
|26
|10.
|Генк
|19
|7
|4
|8
|35 - 32
|25
|11.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|12.
|Остенде
|20
|7
|2
|11
|23 - 39
|23
|13.
|Серкль Брюгге
|20
|6
|4
|10
|27 - 28
|22
|14.
|Сент-Трейден
|20
|6
|3
|11
|20 - 31
|21
|15.
|Зульте-Варегем
|20
|5
|5
|10
|30 - 45
|20
|16.
|АХ Лёвен
|19
|4
|8
|7
|24 - 33
|20
|17.
|Серен Юнайтед
|20
|6
|1
|13
|23 - 40
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|19
|2
|3
|14
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|10
|7
|1
|2
|22 - 11
|22
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|7
|0
|3
|23 - 11
|21
|3.
|Мехелен
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|4.
|Брюгге
|10
|5
|5
|0
|22 - 12
|20
|5.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|6.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|0:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Генк
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|10.
|Остенде
|10
|4
|1
|5
|13 - 23
|13
|11.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|12.
|Эйпен
|0:0
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|13.
|АХ Лёвен
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|14.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|15.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|16.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|2
|0
|8
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Брюгге
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|3.
|Шарлеруа
|0:0
|11
|5
|4
|2
|21 - 17
|19
|4.
|Кортрейк
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|5.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|6.
|Андерлехт
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|7.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|8.
|Серкль Брюгге
|10
|4
|2
|4
|17 - 14
|14
|9.
|Эйпен
|0:0
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|Сент-Трейден
|10
|4
|1
|5
|8 - 13
|13
|11.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|11 - 11
|11
|12.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|14.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3