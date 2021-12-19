Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Jahnstadion Regensburg
17' Желтая карточкаИшервуд Томас
Ход матча
17'
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
27
Звартс
Йоэл
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
43
Челич
Неманя
19
Карич
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Зобих ЛассеЗащитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Ян
Дармштадт
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
114.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сингх Сарприт
|5
|0.28
|Безушков Макс
|5 (1)
|0.28
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0.17
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.17
|Макридис Хараламбос
|3
|0.17
|Отто Давид
|2
|0.11
|Альберс Андреас
|2 (1)
|0.11
|Брайткройц Стив
|2
|0.11
|Калисканер Каан
|2
|0.11
|Звартс Йоэл
|2
|0.11
|Бухальфа Карло
|2
|0.11
|Векессер Эрик
|1
|0.06
|Саллер Бенедикт
|1
|0.06
|Кеннеди Скотт
|1
|0.06
|Фабер Конрад
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|12 (2)
|0.67
|Пфайффер Лука
|12
|0.67
|Кемпе Тобиас
|2 (1)
|0.11
|Ману Брайдон
|2
|0.11
|Голлер Беньямин
|2
|0.11
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.11
|Холланд Фабиан
|1
|0.06
|Хонзак Матиас
|1
|0.06
|Карич Эмир
|1
|0.06
|Пфайффер Патрик
|1
|0.06
|Сейдель Аарон
|1
|0.06
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Гьясула Клаус
|0
|0
|Мелем Марвин
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|5
|0
|Сингх Сарприт
|4
|0
|Саллер Бенедикт
|3
|0
|Брайткройц Стив
|3
|0
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0
|Бухальфа Карло
|3
|0
|Отто Давид
|1
|1
|Векессер Эрик
|2
|0
|Безушков Макс
|2
|0
|Мориц Кристоф
|1
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|5
|0
|Кемпе Тобиас
|4
|0
|Бадер Маттиас
|4
|0
|Пфайффер Патрик
|4
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|1
|Зобих Лассе
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ману Брайдон
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Мюллер Янник
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Скарке Тим
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
19
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
4
17%
4
21%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
2
8%
5
26%
61-75
8
33%
2
11%
76-90
Пропущено
15
13
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
7
47%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
27%
6
46%
76-90
Забито
10
19
7 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
2
20%
3
16%
1-15
3
30%
3
16%
16-30
2
20%
7
37%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
4
21%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
4
33%
2
25%
76-90
Забито
34
38
17 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
6
18%
7
18%
1-15
5
15%
4
11%
16-30
6
18%
10
26%
31-45
4
12%
4
11%
46-60
5
15%
9
24%
61-75
8
24%
4
11%
76-90
Пропущено
27
21
8 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
1
4%
1
5%
1-15
2
7%
5
24%
16-30
5
19%
4
19%
31-45
8
30%
30%
2
10%
46-60
3
11%
1
5%
61-75
8
30%
30%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1
Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2
Дармштадт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0
Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 23
|36
|2.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|18
|10
|3
|5
|39 - 20
|33
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 21
|30
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|23 - 24
|30
|5.
|Гамбург
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|31 - 18
|30
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|34 - 23
|30
|7.
|Ян
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|35 - 26
|29
|8.
|Падерборн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 21
|27
|9.
|Вердер
|1:1 Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 25
|27
|10.
|Карлсруэ
|2:1 Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 27
|27
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|20 - 25
|22
|12.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|18
|5
|6
|7
|14 - 24
|21
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 30
|21
|14.
|Фортуна
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 25
|20
|15.
|Ганза
|1:2 Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 31
|19
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 36
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 30
|14
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Гамбург
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|20 - 10
|18
|3.
|Карлсруэ
|2:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 14
|18
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|5.
|Ян
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|24 - 15
|18
|6.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|23 - 14
|16
|9.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|11.
|Вердер
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|12.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 8
|12
|13.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|15.
|Ганза
|1:2 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 14
|15
|3.
|Вердер
|1:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 14
|13
|7.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|9.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 16
|12
|11.
|Ганза
|1:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Ян
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|13.
|Карлсруэ
|2:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Ганновер 96
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4