  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ян
0:2
Конец матча

Стадион:
Дармштадт
0'
17' Желтая карточка
Ишервуд Томас
47' Желтая карточка
Брайткройц Стив
0:1
70' Гол
Карич Эмир
90' Желтая карточка
Ману Брайдон
0:2
90' Гол
Кемпе Тобиас
90'+4
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
22
Бухальфа
Карло
7
Безушков
Макс
15
Сингх
Сарприт
19
Альберс
Андреас
26
Макридис
Хараламбос
27
Звартс
Йоэл
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
43
Челич
Неманя
19
Карич
Эмир
22
Сейдель
Аарон
9
Титц
Филлип
Ян
4-2-3-1
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Ян
Дармштадт

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

114.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
0:3
Б2
0:1
К
3:1
Б3
2:1
Б3
2:0
Б3
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сингх Сарприт 5 0.28
Безушков Макс 5 (1) 0.28
Бесте Ян-Никлас 3 0.17
Гимбер Бенедикт 3 0.17
Макридис Хараламбос 3 0.17
Отто Давид 2 0.11
Альберс Андреас 2 (1) 0.11
Брайткройц Стив 2 0.11
Калисканер Каан 2 0.11
Звартс Йоэл 2 0.11
Бухальфа Карло 2 0.11
Векессер Эрик 1 0.06
Саллер Бенедикт 1 0.06
Кеннеди Скотт 1 0.06
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 12 (2) 0.67
Пфайффер Лука 12 0.67
Кемпе Тобиас 3 (1) 0.17
Карич Эмир 2 0.11
Ману Брайдон 2 0.11
Голлер Беньямин 2 0.11
Шнелльхардт Фабиан 2 0.11
Холланд Фабиан 1 0.06
Хонзак Матиас 1 0.06
Пфайффер Патрик 1 0.06
Сейдель Аарон 1 0.06
Бадер Маттиас 0 0
Гьясула Клаус 0 0
Берко Эрих 0 0
Мелем Марвин 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 5 0
Брайткройц Стив 4 0
Сингх Сарприт 4 0
Саллер Бенедикт 3 0
Бесте Ян-Никлас 3 0
Бухальфа Карло 3 0
Отто Давид 1 1
Векессер Эрик 2 0
Безушков Макс 2 0
Мориц Кристоф 1 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Гувара Леон 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 5 0
Кемпе Тобиас 4 0
Бадер Маттиас 4 0
Пфайффер Патрик 4 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Ману Брайдон 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Берко Эрих 2 0
Титц Филлип 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Янник 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Мелем Марвин 1 0
Скарке Тим 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Челич Неманя 1 0
Голлер Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
21
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
4
17%
4
19%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
4
17%
4
19%
46-60
2
8%
6
29%
61-75
8
33%
3
14%
76-90

Пропущено

17
13
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
6%
1
8%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
2
12%
3
23%
31-45
7
41%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
29%
29%
6
46%
76-90

Забито

10
19
7 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
2
20%
3
16%
1-15
3
30%
3
16%
16-30
2
20%
7
37%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
4
21%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Забито

34
40
17 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 12
3 Не забивали 2
6
18%
7
18%
1-15
5
15%
4
10%
16-30
6
18%
10
25%
31-45
4
12%
4
10%
46-60
5
15%
10
25%
61-75
8
24%
5
13%
76-90

Пропущено

29
21
8 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
1
3%
1
5%
1-15
2
7%
5
24%
16-30
5
17%
4
19%
31-45
8
28%
2
10%
46-60
4
14%
1
5%
61-75
9
31%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1
Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1 Падерборн - Ян 1:1 Ян - Карлсруэ 2:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Фортуна - Ян 1:1 Ян - Нюрнберг 2:2 Санкт-Паули - Ян 2:0 Ян - Шальке 04 4:1 Хольштайн Киль - Ян 0:3 Рот-Вайсс Кобленц - Ян 0:3 Ян - Зандхаузен 3:0 Дармштадт - Ян 0:2
Дармштадт
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0
Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1 Карлсруэ - Дармштадт 3:0 Дармштадт - Ян 0:2 Штуттгарт - Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 18 11 3 4 37 - 23 36
2. Дармштадт Заявка 18 11 2 5 41 - 20 35
3. Нюрнберг Заявка 18 8 6 4 27 - 21 30
4. Хайденхайм Заявка 18 9 3 6 23 - 24 30
5. Гамбург Заявка 18 7 9 2 31 - 18 30
6. Шальке 04 Заявка 18 9 3 6 34 - 23 30
7. Вердер Заявка 18 8 5 5 32 - 25 29
8. Ян Заявка 18 8 4 6 35 - 28 28
9. Падерборн Заявка 18 7 6 5 31 - 21 27
10. Карлсруэ Заявка 18 6 7 5 31 - 28 25
11. Динамо Дрезден Заявка 18 7 1 10 20 - 25 22
12. Хольштайн Киль Заявка 18 5 6 7 23 - 30 21
13. Ганза Заявка 18 5 5 8 21 - 31 20
14. Ганновер 96 Заявка 18 5 5 8 14 - 27 20
15. Фортуна Заявка 18 5 5 8 23 - 25 20
16. Зандхаузен Заявка 18 4 5 9 20 - 36 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 18 3 5 10 15 - 30 14
18. Ингольштадт Заявка 18 2 4 12 14 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
3. Дармштадт Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
4. Гамбург Заявка 10 4 6 0 20 - 10 18
5. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
6. Ян Заявка 10 5 2 3 24 - 17 17
7. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
8. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
9. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
10. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
11. Вердер Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
12. Ганновер 96 Заявка 9 3 2 4 6 - 11 11
13. Падерборн Заявка 10 2 3 5 12 - 14 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 2 2 6 8 - 15 8
15. Ганза Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 9 1 4 4 12 - 14 7
17. Ингольштадт Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Дармштадт Заявка 10 5 2 3 20 - 14 17
3. Вердер Заявка 10 5 2 3 18 - 16 17
4. Шальке 04 Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
5. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
6. Нюрнберг Заявка 9 3 4 2 13 - 14 13
7. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
8. Санкт-Паули Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
9. Гамбург Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
10. Ганза Заявка 10 3 3 4 12 - 17 12
11. Хайденхайм Заявка 9 4 0 5 10 - 16 12
12. Ян Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
13. Карлсруэ Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Ганновер 96 Заявка 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
16. Динамо Дрезден Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Ишервуд Томас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ян 0:2 Дармштадт онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 