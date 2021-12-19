  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганновер 96
1:1
Перерыв

Стадион:
Вердер
0'
0:1
22' Гол
Шмид Романо
33' Желтая карточка
Гросс Кристиан
1:1
33' Гол
Керк Себастьян
45' Желтая карточка
Биттенкорт Леонардо

Ход матча

22'
0:1
Шмид Романо
(Биттенкорт Леонардо)
33'
 
Гросс Кристиан
33'
Керк Себастьян
1:1
45'
 
Биттенкорт Леонардо
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Вердер
9.62
5.00
2.09
Все Коэффициенты
1
Хансен
Мартин
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
31
Бёрнер
Юлиан
3
Хульт
Никлас
13
Кайзер
Доминик
8
Франц
Майк
37
Керк
Себастьян
10
Эрнст
Себастьян
11
Майна
Линтон
14
Бейер
Максимилиан
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
10
Биттенкорт
Леонардо
36
Гросс
Кристиан
20
Шмид
Романо
3
Юнг
Антони
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Ганновер 96
4-2-3-1
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Ганновер 96
Вердер

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

28 матчей

25%
25%
50%
7 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

10.7%
35.7%
53.6%
3 победы 10 ничьих 15 побед

История матчей

Б2
1:1
К
0:3
ТМС
2:0
ТМК
3:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:1
Б
4:0
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:1
ТМК
2:3
Б
3:3
ТМС
0:2
Б
1:2
Б
3:2
Б
2:0
Б
3:2
Б
3:0
Б
3:2
Б
1:1
Б
4:1
Б
1:5
Б
0:0
Б
4:1
Б
1:1
Б
6:1
Б
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 8 (1) 0.44
Керк Себастьян 5 0.28
Майна Линтон 3 0.17
Эрнст Себастьян 1 0.06
Кайзер Доминик 1 0.06
Вайдандт Хендрик 1 0.06
Муслия Флоран 1 0.06
Бейер Максимилиан 1 0.06
Муроя Сэй 0 0
Цилер Рон-Роберт 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 5 (1) 0.28
Шмид Романо 2 0.11
Биттенкорт Леонардо 2 0.11
Рапп Николай 2 0.11
Фридль Марко 2 0.11
Сарджент Джош 2 0.11
Велькович Милош 1 0.06
Шмидт Никлас 1 0.06
Вайзер Митчелл 1 0.06
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.06
Агу Феликс 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 4 1
Эрнст Себастьян 5 0
Дукш Марвин 4 0
Ондуа Гаэль 3 0
Дем Янник 3 0
Хульт Никлас 2 0
Кайзер Доминик 2 0
Трибулл Том 2 0
Штольце Себастьян 2 0
Муроя Сэй 2 0
Вайдандт Хендрик 2 0
Бейер Максимилиан 2 0
Хансен Мартин 1 0
Франке Марсель 1 0
Окс Филипп 1 0
Майна Линтон 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 6 0
Гросс Кристиан 4 1
Рапп Николай 5 0
Велькович Милош 3 0
Шмид Романо 3 0
Груев Илия 3 0
Топрак Омер 2 0
Биттенкорт Леонардо 2 0
Юнг Антони 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Фуллкруг Никлас 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
5
38%
76-90

Пропущено

7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
1
14%
5
31%
61-75
3
43%
3
19%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
6
50%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

14
11
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
7%
2
18%
1-15
7
50%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
3
21%
1
9%
76-90

Забито

15
25
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
3
20%
2
8%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
3
20%
4
16%
31-45
3
20%
9
36%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
4
27%
7
28%
76-90

Пропущено

21
27
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
1
5%
3
11%
1-15
7
33%
4
15%
16-30
3
14%
5
19%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
2
10%
7
26%
61-75
6
29%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0
Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1
Вердер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1
Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 18 11 3 4 37 - 23 36
2. Дармштадт 0:0 Заявка 18 10 3 5 39 - 20 33
3. Нюрнберг Заявка 18 8 6 4 27 - 21 30
4. Хайденхайм Заявка 18 9 3 6 23 - 24 30
5. Гамбург Заявка 18 7 9 2 31 - 18 30
6. Шальке 04 Заявка 18 9 3 6 34 - 23 30
7. Ян 0:0 Заявка 18 8 5 5 35 - 26 29
8. Падерборн Заявка 18 7 6 5 31 - 21 27
9. Вердер 1:1 Заявка 18 7 6 5 29 - 25 27
10. Карлсруэ 2:1 Заявка 18 7 6 5 31 - 27 27
11. Динамо Дрезден Заявка 18 7 1 10 20 - 25 22
12. Ганновер 96 1:1 Заявка 18 5 6 7 14 - 24 21
13. Хольштайн Киль Заявка 18 5 6 7 23 - 30 21
14. Фортуна Заявка 18 5 5 8 23 - 25 20
15. Ганза 1:2 Заявка 18 5 4 9 20 - 31 19
16. Зандхаузен Заявка 18 4 5 9 20 - 36 17
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 18 3 5 10 15 - 30 14
18. Ингольштадт Заявка 18 2 4 12 14 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 8 8 0 0 24 - 5 24
2. Гамбург Заявка 10 4 6 0 20 - 10 18
3. Карлсруэ 2:1 Заявка 10 5 3 2 20 - 14 18
4. Хайденхайм Заявка 9 5 3 1 13 - 8 18
5. Ян 0:0 Заявка 10 5 3 2 24 - 15 18
6. Дармштадт 0:0 Заявка 8 6 0 2 21 - 6 18
7. Нюрнберг Заявка 9 5 2 2 14 - 7 17
8. Шальке 04 Заявка 9 5 1 3 23 - 14 16
9. Динамо Дрезден Заявка 8 5 0 3 12 - 6 15
10. Хольштайн Киль Заявка 10 4 2 4 13 - 16 14
11. Вердер 1:1 Заявка 8 3 3 2 14 - 9 12
12. Ганновер 96 1:1 Заявка 9 3 3 3 6 - 8 12
13. Падерборн Заявка 10 2 3 5 12 - 14 9
14. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 2 2 6 8 - 15 8
15. Ганза 1:2 Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
16. Фортуна Заявка 9 1 4 4 12 - 14 7
17. Ингольштадт Заявка 9 1 3 5 8 - 14 6
18. Зандхаузен Заявка 8 0 3 5 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
2. Дармштадт 0:0 Заявка 10 4 3 3 18 - 14 15
3. Вердер 1:1 Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
4. Шальке 04 Заявка 9 4 2 3 11 - 9 14
5. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
6. Нюрнберг Заявка 9 3 4 2 13 - 14 13
7. Фортуна Заявка 9 4 1 4 11 - 11 13
8. Санкт-Паули Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
9. Гамбург Заявка 8 3 3 2 11 - 8 12
10. Хайденхайм Заявка 9 4 0 5 10 - 16 12
11. Ганза 1:2 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Ян 0:0 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
13. Карлсруэ 2:1 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
14. Ганновер 96 1:1 Заявка 9 2 3 4 8 - 16 9
15. Хольштайн Киль Заявка 8 1 4 3 10 - 14 7
16. Динамо Дрезден Заявка 10 2 1 7 8 - 19 7
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Ингольштадт Заявка 9 1 1 7 6 - 23 4
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Биттенкорт Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Керк Себастьян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Гросс Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Шмид Романо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Вердер
9.62
5.00
2.09
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ганновер 96 1:1 Вердер онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ганновер 96
Вердер

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 