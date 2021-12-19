Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:4
Конец матча
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена Зрители: 5000
0:1
22' ГолШмид Романо
33' Желтая карточкаГросс Кристиан
1:1
33' ГолКерк Себастьян
45' Желтая карточкаБиттенкорт Леонардо
1:2
51' ГолДукш Марвин
65' Желтая карточкаХульт Никлас
1:3
72' ГолЮнг Антони
80' Желтая карточкаГруев Илия
1:4
84' ГолФридль Марко
Ход матча
22'
33'
33'
1:1
51'
1:2
65'
72'
1:3
80'
84'
1:4
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 13
-
7 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 9
-
46 Владение мячом, % 54
21
Муроя
Сэй
31
Бёрнер
Юлиан
11
Майна
Линтон
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christoph Dabrowski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
-
43 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
История личных встреч
Ганновер 96
Вердер
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
28 матчей
25%
25%
50%
7 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
25%
39.3%
35.7%
7 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
10.7%
35.7%
53.6%
3 победы 10 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|9 (1)
|0.5
|Керк Себастьян
|5
|0.28
|Майна Линтон
|3
|0.17
|Эрнст Себастьян
|1
|0.06
|Кайзер Доминик
|1
|0.06
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.06
|Муслия Флоран
|1
|0.06
|Бейер Максимилиан
|1
|0.06
|Муроя Сэй
|0
|0
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|5 (1)
|0.28
|Фридль Марко
|3
|0.17
|Шмид Романо
|2
|0.11
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.11
|Рапп Николай
|2
|0.11
|Сарджент Джош
|2
|0.11
|Юнг Антони
|1
|0.06
|Велькович Милош
|1
|0.06
|Шмидт Никлас
|1
|0.06
|Вайзер Митчелл
|1
|0.06
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.06
|Агу Феликс
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|4
|1
|Эрнст Себастьян
|5
|0
|Дукш Марвин
|4
|0
|Хульт Никлас
|3
|0
|Ондуа Гаэль
|3
|0
|Дем Янник
|3
|0
|Кайзер Доминик
|2
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Штольце Себастьян
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Вайдандт Хендрик
|2
|0
|Бейер Максимилиан
|2
|0
|Хансен Мартин
|1
|0
|Франке Марсель
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|6
|0
|Гросс Кристиан
|4
|1
|Рапп Николай
|5
|0
|Груев Илия
|4
|0
|Биттенкорт Леонардо
|3
|0
|Велькович Милош
|3
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Юнг Антони
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
17
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
2
33%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
33%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
33%
6
35%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
3
18%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
2
18%
5
29%
29%
61-75
4
36%
3
18%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
3
30%
6
50%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Пропущено
14
11
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
7%
2
18%
1-15
7
50%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
3
21%
1
9%
76-90
Забито
16
29
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
3
19%
2
7%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
4
25%
4
14%
31-45
3
19%
10
34%
46-60
0
0%
3
10%
61-75
4
25%
8
28%
76-90
Пропущено
25
28
12 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
1
4%
3
11%
1-15
8
32%
4
14%
16-30
3
12%
6
21%
31-45
3
12%
4
14%
46-60
3
12%
7
25%
61-75
7
28%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0
Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:0 Вольфсбург - Ганновер 96 3:3 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0 Айнтрахт Нордерштедт - Ганновер 96 0:4 Ганновер 96 - Ганза 0:3 Вердер - Ганновер 96 1:1
Вердер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1
Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Вердер - Гамбург 0:2 Ингольштадт - Вердер 0:3 Вердер - Хераклес 2:0 Вердер - Ганза 3:0 Карлсруэ - Вердер 0:0 Вердер - Падерборн 1:4 Оснабрюк - Вердер 2:0 Фортуна - Вердер 2:3 Вердер - Ганновер 96 1:1 Фейеноорд - Вердер 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|18
|11
|3
|4
|37 - 23
|36
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|41 - 20
|35
|3.
|Нюрнберг
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 21
|30
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|23 - 24
|30
|5.
|Гамбург
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|31 - 18
|30
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|34 - 23
|30
|7.
|Вердер
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|32 - 25
|29
|8.
|Ян
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|35 - 28
|28
|9.
|Падерборн
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|31 - 21
|27
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|31 - 28
|25
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|20 - 25
|22
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 30
|21
|13.
|Ганза
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 31
|20
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|14 - 27
|20
|15.
|Фортуна
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 25
|20
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 36
|17
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 30
|14
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|14 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|24 - 5
|24
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|13 - 8
|18
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 6
|18
|4.
|Гамбург
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|20 - 10
|18
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|6.
|Ян
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 17
|17
|7.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|23 - 14
|16
|9.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|12 - 6
|15
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 16
|14
|11.
|Вердер
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 9
|12
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 11
|11
|13.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 14
|9
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 15
|8
|15.
|Ганза
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|16.
|Фортуна
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 14
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 14
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|3.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 14
|13
|7.
|Фортуна
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|9.
|Гамбург
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|10.
|Ганза
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 17
|12
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|10 - 16
|12
|12.
|Ян
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 16
|9
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 14
|7
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 19
|7
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|6 - 23
|4