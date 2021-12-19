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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Ламия
0'
11' Желтая карточка
Провидакис Константинос
0:0
17' Не забитый пенальти
Эль-Араби Юссеф
1:0
22' Гол
Эль-Араби Юссеф
29'

Ход матча

11'
 
Провидакис Константинос
17'
Эль-Араби Юссеф
0:0
22'
Эль-Араби Юссеф
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Ламия
1.23
6.85
18.34
Все Коэффициенты
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
66
Сиссе
Пап
Абу
15
Папастатопулос
Сократис
45
Рябчук
Олег
5
Бухалакис
Андреас
6
М'Вила
Янн
19
Масурас
Гиоргос
22
Камара
Агибу
10
Лопеш
Рони
11
Эль-Араби
Юссеф
31
Шаранов
Боян
2
Провидакис
Константинос
41
Големич
Владимир
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
3
Сарамантас
Гиоргос
33
Гентсоглу
Савас
6
Theofanis
Tsandaris
20
Элефтериадис
Христос
7
Cristopher
Nunez
28
Романич
Лазар
8
Арабули
Бачана
Олимпиакос
4-2-3-1
Ламия
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Ламия

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:2
С
3:0
С
0:6
К
3:2
К
0:0
С
0:4
С
2:0
С
1:3
К
0:1
К
3:3
С
3:0
С
2:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 9 (4) 0.6
Камара Агибу 4 0.27
Соарес Франсиско 4 0.27
Сиссе Пап Абу 4 0.27
Масурас Гиоргос 3 0.2
Лопеш Рони 1 0.07
Вальбуэна Матьё 1 0.07
Бухалакис Андреас 1 0.07
Врусаи Мариус 1 0.07
М'Вила Янн 0 0
Папастатопулос Сократис 0 0
Лала Кенни 0 0
Малонг Кунде 0 0
Карбовник Михал 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арабули Бачана 4 (1) 0.27
Тайрон Густаво 1 0.07
Манусос Йоргос 1 (1) 0.07
Cristopher Nunez 1 0.07
Караманос Тасос 1 0.07
Бехарано Данни 1 0.07
Големич Владимир 1 0.07
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.07
Романич Лазар 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Камара Агибу 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
М'Вила Янн 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Лала Кенни 1 0
Андруцос Танасис 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 6 0
Манусос Йоргос 3 0
Романич Лазар 3 0
Провидакис Константинос 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Гентсоглу Савас 2 0
Сарамантас Гиоргос 2 0
Цукалос Николаос 2 0
Тайрон Густаво 2 0
Големич Владимир 2 0
Theofanis Tsandaris 2 0
Мартинес Анхель II 2 0
Kyriakos Mazoulouxis 2 0
Cristopher Nunez 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Шаранов Боян 1 0
Караманос Тасос 1 0
Арабули Бачана 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

17
7
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
4
24%
1
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
3
18%
3
43%
61-75
1
6%
1
14%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Забито

27
11
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
5
19%
2
18%
1-15
5
19%
1
9%
16-30
4
15%
1
9%
31-45
5
19%
3
27%
46-60
4
15%
3
27%
61-75
4
15%
1
9%
76-90

Пропущено

9
21
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
11%
2
10%
1-15
2
22%
4
19%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
4
44%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3
Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1
Ламия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0
Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 15 13 2 0 28 - 9 41
2. АЕК 14 9 3 2 26 - 14 30
3. ПАОК 14 8 1 5 28 - 18 25
4. Арис Салоники 14 7 3 4 16 - 13 24
5. ПАС Янина 14 6 4 4 19 - 14 22
6. Панатинаикос 13 6 2 5 22 - 11 20
7. ОФИ 13 4 7 2 15 - 13 19
8. Астерас 14 4 5 5 13 - 12 17
9. Панетоликос 15 4 3 8 16 - 27 15
10. Волос 14 4 3 7 24 - 29 15
11. Ионикос 14 3 5 6 13 - 19 14
12. Ламия 0:1 15 2 5 8 13 - 20 11
13. Атромитос 15 2 3 10 14 - 32 9
14. Аполлон Смирнис 12 1 4 7 7 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 8 6 2 0 11 - 3 20
2. Панатинаикос 7 5 1 1 18 - 5 16
3. АЕК 6 5 0 1 12 - 4 15
4. ПАС Янина 8 3 2 3 11 - 12 11
5. Арис Салоники 6 3 2 1 7 - 6 11
6. ПАОК 6 3 1 2 12 - 8 10
7. Астерас 7 3 1 3 9 - 7 10
8. ОФИ 8 2 4 2 10 - 11 10
9. Волос 7 3 0 4 10 - 11 9
10. Ионикос 7 2 3 2 7 - 7 9
11. Панетоликос 8 2 2 4 9 - 12 8
12. Атромитос 7 2 1 4 9 - 12 7
13. Аполлон Смирнис 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Ламия 0:1 7 0 3 4 8 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 7 7 0 0 17 - 6 21
2. ПАОК 8 5 0 3 16 - 10 15
3. АЕК 8 4 3 1 14 - 10 15
4. Арис Салоники 8 4 1 3 9 - 7 13
5. ПАС Янина 6 3 2 1 8 - 2 11
6. ОФИ 5 2 3 0 5 - 2 9
7. Ламия 0:1 8 2 2 4 5 - 7 8
8. Астерас 7 1 4 2 4 - 5 7
9. Панетоликос 7 2 1 4 7 - 15 7
10. Волос 7 1 3 3 14 - 18 6
11. Ионикос 7 1 2 4 6 - 12 5
12. Панатинаикос 6 1 1 4 4 - 6 4
13. Атромитос 8 0 2 6 5 - 20 2
14. Аполлон Смирнис 6 0 1 5 3 - 17 1
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Ламия
1.23
6.85
18.34
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Олимпиакос 1:0 Ламия онлайн


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