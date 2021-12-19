Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Караискакис
11' Желтая карточкаПровидакис Константинос
0:0
17' Не забитый пенальтиЭль-Араби Юссеф
1:0
22' ГолЭль-Араби Юссеф
Ход матча
17'
0:0
22'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
55 Владение мячом, % 45
27
Лала
Кенни
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
10
Лопеш
Рони
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
История личных встреч
Олимпиакос
Ламия
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
13 матчей
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|9 (4)
|0.6
|Камара Агибу
|4
|0.27
|Соарес Франсиско
|4
|0.27
|Сиссе Пап Абу
|4
|0.27
|Масурас Гиоргос
|3
|0.2
|Лопеш Рони
|1
|0.07
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.07
|Бухалакис Андреас
|1
|0.07
|Врусаи Мариус
|1
|0.07
|М'Вила Янн
|0
|0
|Папастатопулос Сократис
|0
|0
|Лала Кенни
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арабули Бачана
|4 (1)
|0.27
|Тайрон Густаво
|1
|0.07
|Манусос Йоргос
|1 (1)
|0.07
|Cristopher Nunez
|1
|0.07
|Караманос Тасос
|1
|0.07
|Бехарано Данни
|1
|0.07
|Големич Владимир
|1
|0.07
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.07
|Романич Лазар
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|М'Вила Янн
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|6
|0
|Манусос Йоргос
|3
|0
|Романич Лазар
|3
|0
|Провидакис Константинос
|3
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Гентсоглу Савас
|2
|0
|Сарамантас Гиоргос
|2
|0
|Цукалос Николаос
|2
|0
|Тайрон Густаво
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Theofanis Tsandaris
|2
|0
|Мартинес Анхель II
|2
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|2
|0
|Cristopher Nunez
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Шаранов Боян
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Арабули Бачана
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
17
7
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
4
24%
1
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
1
14%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
3
18%
3
43%
61-75
1
6%
1
14%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Забито
27
11
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
5
19%
2
18%
1-15
5
19%
1
9%
16-30
4
15%
1
9%
31-45
5
19%
3
27%
46-60
4
15%
3
27%
61-75
4
15%
1
9%
76-90
Пропущено
9
21
3 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
1
11%
2
10%
1-15
2
22%
4
19%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
4
44%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3
Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1
Ламия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0
Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|15
|13
|2
|0
|28 - 9
|41
|2.
|АЕК
|14
|9
|3
|2
|26 - 14
|30
|3.
|ПАОК
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|4.
|Арис Салоники
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|5.
|ПАС Янина
|14
|6
|4
|4
|19 - 14
|22
|6.
|Панатинаикос
|13
|6
|2
|5
|22 - 11
|20
|7.
|ОФИ
|13
|4
|7
|2
|15 - 13
|19
|8.
|Астерас
|14
|4
|5
|5
|13 - 12
|17
|9.
|Панетоликос
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|10.
|Волос
|14
|4
|3
|7
|24 - 29
|15
|11.
|Ионикос
|14
|3
|5
|6
|13 - 19
|14
|12.
|Ламия
|0:1
|15
|2
|5
|8
|13 - 20
|11
|13.
|Атромитос
|15
|2
|3
|10
|14 - 32
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|12
|1
|4
|7
|7 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|8
|6
|2
|0
|11 - 3
|20
|2.
|Панатинаикос
|7
|5
|1
|1
|18 - 5
|16
|3.
|АЕК
|6
|5
|0
|1
|12 - 4
|15
|4.
|ПАС Янина
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|5.
|Арис Салоники
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|ПАОК
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|7.
|Астерас
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|8.
|ОФИ
|8
|2
|4
|2
|10 - 11
|10
|9.
|Волос
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|10.
|Ионикос
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|Панетоликос
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|12.
|Атромитос
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|Аполлон Смирнис
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Ламия
|0:1
|7
|0
|3
|4
|8 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|ПАОК
|8
|5
|0
|3
|16 - 10
|15
|3.
|АЕК
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|4.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|9 - 7
|13
|5.
|ПАС Янина
|6
|3
|2
|1
|8 - 2
|11
|6.
|ОФИ
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|7.
|Ламия
|0:1
|8
|2
|2
|4
|5 - 7
|8
|8.
|Астерас
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Панетоликос
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|10.
|Волос
|7
|1
|3
|3
|14 - 18
|6
|11.
|Ионикос
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|12.
|Панатинаикос
|6
|1
|1
|4
|4 - 6
|4
|13.
|Атромитос
|8
|0
|2
|6
|5 - 20
|2
|14.
|Аполлон Смирнис
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1