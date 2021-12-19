Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Марио Ригамонти
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
56 Владение мячом, % 44
29
Паяч
Марко
37
Лерис
Мехди
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Линнер ОскарВратарь
- Вратарь
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Брешия
Читтаделла
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
24 матча
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|4
|0.22
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.22
|Баич Риад
|3 (1)
|0.17
|Паласио Родриго
|3
|0.17
|Трамони Маттео
|3
|0.17
|Лерис Мехди
|2
|0.11
|Ягелло Филип
|2
|0.11
|Бизоли Димитри
|2
|0.11
|Кистана Андреа
|2
|0.11
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.11
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.06
|Чансельор Джон
|1
|0.06
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальдини Энрико
|7 (4)
|0.39
|Оквонкво Орджи
|5
|0.28
|Вита Алессио
|3
|0.17
|Антонуччи Мирко
|1
|0.06
|Беретта Джакомо
|1
|0.06
|Бранка Симоне
|1
|0.06
|Адорни Давиде
|1
|0.06
|Фраре Доменико
|1
|0.06
|Пертиконе Романо
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Маттиоли Алессандро
|0
|0
|Тавернелли Камилло
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Кистана Андреа
|4
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Лерис Мехди
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адорни Давиде
|7
|0
|Паван Никола
|6
|0
|Кассандро Томмазо
|6
|0
|Бранка Симоне
|5
|0
|Бенедетти Амедео
|5
|0
|Кастари Элхан
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Пертиконе Романо
|2
|0
|Тункара Мамаду
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Данци Андреа
|2
|0
|Маттиоли Алессандро
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Беретта Джакомо
|1
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Куппоне Луиджи
|1
|0
|Маццокко Давиде
|1
|0
|Тавернелли Камилло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
17%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
1
17%
76-90
Пропущено
11
9
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
3
33%
61-75
4
36%
3
33%
76-90
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
3
18%
5
36%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
4
24%
2
14%
76-90
Пропущено
8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
4
50%
2
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
29
20
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
4
14%
4
20%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
4
14%
6
30%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
9
31%
3
15%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
2
12%
1-15
4
21%
3
18%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
4
21%
5
29%
29%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1
Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0
Читтаделла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2
Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Кротоне 4:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Монца 2:1 Венеция - Читтаделла 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|26 - 12
|38
|2.
|Брешия
|0:0 Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 19
|34
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|27 - 17
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|6.
|Монца
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 16
|31
|7.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|18
|8
|5
|5
|20 - 17
|29
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|28 - 17
|28
|9.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 24
|26
|10.
|Перуджа
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|18 - 15
|26
|11.
|Комо
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|25 - 22
|25
|12.
|Реджина
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 24
|23
|13.
|Тернана
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Парма
|0:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|19 - 21
|21
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|16.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|18
|5
|3
|10
|19 - 27
|18
|17.
|Козенца
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 29
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|20 - 32
|11
|19.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 37
|8
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Пиза
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 10
|15
|8.
|Козенца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|9.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|10.
|Комо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 8
|12
|11.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|12.
|Брешия
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|13.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|14.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|15.
|Парма
|0:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|16.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 16
|9
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 8
|22
|2.
|Асколи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|3.
|Пиза
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|5.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|8.
|Комо
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 14
|13
|9.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 9
|12
|11.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|12.
|Парма
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 15
|11
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|14.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|15.
|Монца
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|16.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 16
|1