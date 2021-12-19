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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Читтаделла
0' 27'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Читтаделла
2.44
3.36
3.72
Все Коэффициенты
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
4
Чансельор
Джон
29
Паяч
Марко
23
Кавион
Микеле
25
Бизоли
Димитри
26
Бертаньоли
Массимо
37
Лерис
Мехди
9
Морео
Стефано
27
Трамони
Маттео
36
Кастари
Элхан
18
Маттиоли
Алессандро
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
3
Бенедетти
Амедео
10
Д'Урсо
Кристиан
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
16
Вита
Алессио
48
Антонуччи
Мирко
11
Беретта
Джакомо
Брешия
4-3-3
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Брешия
Читтаделла

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

24 матча

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
37.5%
29.2%
8 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

СB
1:0
СB
3:3
СB
3:0
СB
0:1
СB
2:2
СB
2:2
СB
1:1
СB
4:1
СB
0:3
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:1
СB
4:1
СB
2:2
СB
1:1
СB
0:2
СB
2:0
К
1:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 4 0.22
Бертаньоли Массимо 4 0.22
Баич Риад 3 (1) 0.17
Паласио Родриго 3 0.17
Трамони Маттео 3 0.17
Лерис Мехди 2 0.11
Ягелло Филип 2 0.11
Бизоли Димитри 2 0.11
Кистана Андреа 2 0.11
Ван Де Лои Томми 2 0.11
Паяч Марко 1 (1) 0.06
Чансельор Джон 1 0.06
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 7 (4) 0.39
Оквонкво Орджи 5 0.28
Вита Алессио 3 0.17
Антонуччи Мирко 1 0.06
Беретта Джакомо 1 0.06
Бранка Симоне 1 0.06
Адорни Давиде 1 0.06
Фраре Доменико 1 0.06
Пертиконе Романо 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Маттиоли Алессандро 0 0
Тавернелли Камилло 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 5 0
Кистана Андреа 4 0
Паяч Марко 3 0
Чансельор Джон 3 0
Матею Алеш 3 0
Лерис Мехди 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Морео Стефано 2 0
Баич Риад 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Бизоли Димитри 1 0
Ягелло Филип 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 7 0
Паван Никола 6 0
Кассандро Томмазо 6 0
Бранка Симоне 5 0
Бенедетти Амедео 5 0
Кастари Элхан 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Пертиконе Романо 2 0
Тункара Мамаду 2 0
Вита Алессио 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Данци Андреа 2 0
Маттиоли Алессандро 2 0
Фраре Доменико 2 0
Беретта Джакомо 1 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Куппоне Луиджи 1 0
Маццокко Давиде 1 0
Тавернелли Камилло 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
2
17%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
1
17%
76-90

Пропущено

11
9
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
3
33%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
2
12%
1
7%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
3
18%
5
36%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
4
24%
2
14%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
4
50%
2
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

29
20
11 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
4
14%
4
20%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
4
14%
6
30%
46-60
5
17%
3
15%
61-75
9
31%
3
15%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
2
12%
1-15
4
21%
3
18%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
4
21%
5
29%
29%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1
Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1 Брешия - Кремонезе 1:0 Перуджа - Брешия 1:0 Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0
Читтаделла
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2
Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Пиза 2:0 Реджина - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Парма 1:2 Монца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - СПАЛ 2013 0:0 Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Кротоне 4:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Монца 2:1 Венеция - Читтаделла 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 18 11 5 2 26 - 12 38
2. Брешия 0:0 Заявка 18 10 4 4 29 - 19 34
3. Кремонезе Заявка 18 9 5 4 27 - 17 32
4. Беневенто Заявка 17 9 4 4 29 - 16 31
5. Лечче Заявка 17 8 7 2 29 - 15 31
6. Монца Заявка 17 8 7 2 24 - 16 31
7. Читтаделла 0:0 Заявка 18 8 5 5 20 - 17 29
8. Фрозиноне Заявка 18 6 10 2 28 - 17 28
9. Асколи Заявка 18 7 5 6 22 - 24 26
10. Перуджа Заявка 17 6 8 3 18 - 15 26
11. Комо Заявка 18 6 7 5 25 - 22 25
12. Реджина Заявка 18 6 5 7 16 - 24 23
13. Тернана Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14. Парма 0:0 Заявка 18 4 9 5 19 - 21 21
15. СПАЛ 2013 Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
16. Алессандрия 0:0 Заявка 18 5 3 10 19 - 27 18
17. Козенца Заявка 18 4 4 10 15 - 29 16
18. Кротоне Заявка 18 2 5 11 20 - 32 11
19. Порденоне Заявка 18 1 5 12 15 - 37 8
20. Виченца Виртус Заявка 17 2 1 14 15 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Пиза Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
3. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла 0:0 Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
6. Кремонезе Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
8. Козенца Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
9. Тернана Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
10. Комо Заявка 9 3 3 3 10 - 8 12
11. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
12. Брешия 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
13. Алессандрия 0:0 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
14. Реджина Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
15. Парма 0:0 Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
16. Кротоне Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
17. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 3 4 16 - 16 9
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
20. Виченца Виртус Заявка 8 0 1 7 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 9 7 1 1 17 - 8 22
2. Асколи Заявка 9 5 2 2 14 - 11 17
3. Пиза Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
4. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
5. Беневенто Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 7 14
7. Фрозиноне Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
8. Комо Заявка 9 3 4 2 15 - 14 13
9. Лечче Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
10. Читтаделла 0:0 Заявка 9 3 3 3 6 - 9 12
11. Реджина Заявка 9 3 3 3 7 - 11 12
12. Парма 0:0 Заявка 10 2 5 3 13 - 15 11
13. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
14. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
15. Монца Заявка 9 1 6 2 7 - 9 9
16. Алессандрия 0:0 Заявка 9 2 1 6 13 - 17 7
17. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Читтаделла
2.44
3.36
3.72
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брешия 0:0 Читтаделла онлайн


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Брешия
Читтаделла

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