Италия: Серия B 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Stadio G. Moccagatta
0:1
31' ГолВаскес Франко
0:2
42' ГолБенедычак Адриан
47' Желтая карточкаБегетто Андреа
79' Желтая карточкаДи Дженнаро Маттео
Ход матча
31'
0:1
42'
47'
78'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 18
-
58 Владение мячом, % 42
6
Ба
Абу
25
Коббо
Элиас
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бузи МаксимПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Коррея ФелишНападающий
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
История личных встреч
Алессандрия
Парма
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|8 (2)
|0.44
|Лунетта Габриэль
|2
|0.11
|Кьярелло Риккардо
|2
|0.11
|Арригини Андреа
|1
|0.06
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|0.06
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0.06
|Ба Абу
|1
|0.06
|Престиа Джузеппе
|1
|0.06
|Паломби Симоне
|1
|0.06
|Колай Аристиди
|1
|0.06
|Маркони Микеле
|0
|0
|Орландо Франческо
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|5
|0.28
|Бенедычак Адриан
|4
|0.22
|Инглезе Роберто
|3
|0.17
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.11
|Юрич Станко
|2
|0.11
|Тутино Дженнаро
|2
|0.11
|Ман Деннис
|2
|0.11
|Дель Прато Энрико
|1
|0.06
|Брунетта Хуан
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|5
|1
|Лунетта Габриэль
|5
|0
|Пароди Лука
|4
|0
|Кьярелло Риккардо
|4
|0
|Бенедетти Симоне
|3
|0
|Престиа Джузеппе
|3
|0
|Бегетто Андреа
|3
|0
|Пьероцци Эдоардо
|3
|0
|Казарини Федерико
|2
|0
|Корацца Симоне
|2
|0
|Паломби Симоне
|2
|0
|Ба Абу
|2
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Арригини Андреа
|1
|0
|Бруччини Мирко
|1
|0
|Мантовани Валерио
|1
|0
|Орландо Франческо
|1
|0
|Колай Аристиди
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|5
|2
|Брунетта Хуан
|5
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Ман Деннис
|3
|0
|Дель Прато Энрико
|3
|0
|Данило Ларанжера
|2
|0
|Коббо Элиас
|2
|0
|Юрич Станко
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Кулибали Войо
|2
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Зом Симон
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
13
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
1
17%
4
31%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
30%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
2
20%
5
33%
76-90
Забито
14
6
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
14%
2
33%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
6
43%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
Пропущено
16
6
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
25%
3
50%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Забито
20
19
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
7
35%
3
16%
31-45
4
20%
3
16%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
3
15%
5
26%
76-90
Пропущено
26
21
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
7
27%
4
19%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
2
8%
5
24%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
7
27%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Алессандрия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0
СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Пиза - Алессандрия 2:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Сампдория - Алессандрия 3:2 Аталанта - Алессандрия 7:1
Парма
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1
Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|26 - 12
|38
|2.
|Брешия
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|30 - 20
|34
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|27 - 17
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|6.
|Монца
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 16
|31
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|21 - 18
|29
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|28 - 17
|28
|9.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 24
|26
|10.
|Перуджа
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|18 - 15
|26
|11.
|Комо
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|25 - 22
|25
|12.
|Реджина
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 24
|23
|13.
|Парма
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|21 - 21
|23
|14.
|Тернана
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|19 - 29
|17
|17.
|Козенца
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 29
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|20 - 32
|11
|19.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 37
|8
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Пиза
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 10
|15
|8.
|Козенца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|9.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|10.
|Комо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 8
|12
|11.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|12.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|13.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|14.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 12
|10
|16.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 16
|9
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 8
|22
|2.
|Асколи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|3.
|Пиза
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|5.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|7.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|9.
|Комо
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 14
|13
|10.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|12.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|14.
|Тернана
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 14
|9
|15.
|Монца
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 16
|1