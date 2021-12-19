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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Алессандрия
0:2
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
0:1
31' Гол
Васкес Франко
0:2
42' Гол
Бенедычак Адриан
47' Желтая карточка
Бегетто Андреа
79' Желтая карточка
Ди Дженнаро Маттео
90'+6
12
Писсери
Маттео
19
Престиа
Джузеппе
30
Ди
Дженнаро
Маттео
7
Пароди
Лука
25
Пьероцци
Эдоардо
62
Миланезе
Томмазо
6
Ба
Абу
14
Бегетто
Андреа
11
Арригини
Андреа
4
Кьярелло
Риккардо
18
Корацца
Симоне
1
Буффон
Джанлуиджи
90
Рисполи
Андреа
24
Осорио
Йордан
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
19
Зом
Симон
15
Дель
Прато
Энрико
21
Скьяттарелла
Паскуале
10
Васкес
Франко
17
Бенедычак
Адриан
45
Инглезе
Роберто
Алессандрия
3-4-2-1
Парма
3-5-2

История личных встреч

Алессандрия
Парма

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛПП
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 8 (2) 0.44
Лунетта Габриэль 2 0.11
Кьярелло Риккардо 2 0.11
Арригини Андреа 1 0.06
Ди Дженнаро Маттео 1 0.06
Мустаккьо Маттиа 1 0.06
Ба Абу 1 0.06
Престиа Джузеппе 1 0.06
Паломби Симоне 1 0.06
Колай Аристиди 1 0.06
Маркони Микеле 0 0
Орландо Франческо 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 5 0.28
Бенедычак Адриан 4 0.22
Инглезе Роберто 3 0.17
Михэйлэ Валентин 2 0.11
Юрич Станко 2 0.11
Тутино Дженнаро 2 0.11
Ман Деннис 2 0.11
Дель Прато Энрико 1 0.06
Брунетта Хуан 0 0
Коббо Элиас 0 0

Карточки

Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 5 1
Лунетта Габриэль 5 0
Пароди Лука 4 0
Кьярелло Риккардо 4 0
Бенедетти Симоне 3 0
Престиа Джузеппе 3 0
Бегетто Андреа 3 0
Пьероцци Эдоардо 3 0
Казарини Федерико 2 0
Корацца Симоне 2 0
Паломби Симоне 2 0
Ба Абу 2 0
Челезия Кристиан 2 0
Писсери Маттео 1 0
Арригини Андреа 1 0
Бруччини Мирко 1 0
Мантовани Валерио 1 0
Орландо Франческо 1 0
Колай Аристиди 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 5 2
Брунетта Хуан 5 1
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Ман Деннис 3 0
Дель Прато Энрико 3 0
Данило Ларанжера 2 0
Коббо Элиас 2 0
Юрич Станко 2 0
Болог Ботонд 2 0
Кулибали Войо 2 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Зом Симон 1 0
Якопони Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
13
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
1
17%
4
31%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
3
30%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
2
20%
5
33%
76-90

Забито

14
6
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
14%
2
33%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
6
43%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
25%
3
50%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Забито

20
19
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
3
16%
16-30
7
35%
3
16%
31-45
4
20%
3
16%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
3
15%
5
26%
76-90

Пропущено

26
21
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
7
27%
4
19%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
2
8%
5
24%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
7
27%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Алессандрия
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0
СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кротоне 1:0 Комо - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2 Алессандрия - Брешия 1:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Пиза - Алессандрия 2:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Сампдория - Алессандрия 3:2 Аталанта - Алессандрия 7:1
Парма
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1
Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 18 11 5 2 26 - 12 38
2. Брешия Заявка 18 10 4 4 30 - 20 34
3. Кремонезе Заявка 18 9 5 4 27 - 17 32
4. Беневенто Заявка 17 9 4 4 29 - 16 31
5. Лечче Заявка 17 8 7 2 29 - 15 31
6. Монца Заявка 17 8 7 2 24 - 16 31
7. Читтаделла Заявка 18 8 5 5 21 - 18 29
8. Фрозиноне Заявка 18 6 10 2 28 - 17 28
9. Асколи Заявка 18 7 5 6 22 - 24 26
10. Перуджа Заявка 17 6 8 3 18 - 15 26
11. Комо Заявка 18 6 7 5 25 - 22 25
12. Реджина Заявка 18 6 5 7 16 - 24 23
13. Парма Заявка 18 5 8 5 21 - 21 23
14. Тернана Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
15. СПАЛ 2013 Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
16. Алессандрия Заявка 18 5 2 11 19 - 29 17
17. Козенца Заявка 18 4 4 10 15 - 29 16
18. Кротоне Заявка 18 2 5 11 20 - 32 11
19. Порденоне Заявка 18 1 5 12 15 - 37 8
20. Виченца Виртус Заявка 17 2 1 14 15 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Пиза Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
3. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
6. Кремонезе Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
8. Козенца Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
9. Тернана Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
10. Комо Заявка 9 3 3 3 10 - 8 12
11. Перуджа Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
12. Брешия Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
13. Реджина Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
14. Парма Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
15. Алессандрия Заявка 9 3 1 5 6 - 12 10
16. Кротоне Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
17. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 3 4 16 - 16 9
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
20. Виченца Виртус Заявка 8 0 1 7 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 9 7 1 1 17 - 8 22
2. Асколи Заявка 9 5 2 2 14 - 11 17
3. Пиза Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
4. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
5. Беневенто Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 7 14
7. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 15 13
8. Фрозиноне Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9. Комо Заявка 9 3 4 2 15 - 14 13
10. Лечче Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Читтаделла Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
12. Реджина Заявка 9 3 3 3 7 - 11 12
13. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
14. Тернана Заявка 8 2 3 3 13 - 14 9
15. Монца Заявка 9 1 6 2 7 - 9 9
16. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 13 - 17 7
17. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Бенедычак Адриан бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Васкес Франко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Алессандрия 0:2 Парма онлайн


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