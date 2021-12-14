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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Челси

История личных встреч

Вулверхэмптон
Челси

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

14 матчей

21.4%
14.3%
64.3%
3 победы 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:5
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:2
КЛ
6:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хи-Чан Хван 4 0.24
Хименес Рауль 3 0.18
Саисс Ромен 2 0.12
Невеш Рубен 1 0.06
Коди Конор 1 0.06
Килман Макс 1 0.06
Поденсе Даниэл 0 0
Дендонкер Леандер 0 0
Са Жозе 0 0
Аит-Нури Раян 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 7 (1) 0.41
Джеймс Рис II 4 0.24
Жоржиньо II 4 (4) 0.24
Чилуэлл Бен 3 0.18
Лукаку Ромелу 3 0.18
Хаверц Кай 2 0.12
Силва Тьяго 2 0.12
Рюдигер Антонио 2 0.12
Канте Н'Голо 2 0.12
Чалоба Трево 2 0.12
Пулишич Кристиан 2 0.12
Ковачич Матео 1 0.06
Алонсо Маркос 1 0.06
Зиеш Хаким 1 0.06
Вернер Тимо 1 0.06
Хадсон-Одои Каллум 1 0.06
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 6 0
Хименес Рауль 4 1
Саисс Ромен 3 0
Дендонкер Леандер 3 0
Килман Макс 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Коди Конор 1 0
Са Жозе 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Хи-Чан Хван 1 0
Хувер Ки-Джана 1 0
Bruno Lage 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 4 1
Жоржиньо II 3 0
Алонсо Маркос 3 0
Зиеш Хаким 2 0
Рюдигер Антонио 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Менди Эдуар 2 0
Томас Тухель 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ковачич Матео 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Маунт Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
17
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 9
0
0%
2
12%
1-15
2
40%
4
24%
16-30
1
20%
3
18%
31-45
2
40%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

7
21
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
14%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
14%
4
19%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
4
57%
6
29%
76-90

Пропущено

8
8
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
4
50%
3
38%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Забито

12
38
5 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 14
9 Не забивали 1
1
8%
5
13%
1-15
2
17%
6
16%
16-30
2
17%
7
18%
31-45
2
17%
6
16%
46-60
1
8%
5
13%
61-75
4
33%
9
24%
76-90

Пропущено

15
13
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
5
33%
3
23%
61-75
4
27%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0
Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 0:4 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Сельта 0:1
Челси
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2
Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Челси - Саутгемптон 1:1 Челси - Норвич 7:0 Челси - Мальмё 4:0 Брентфорд - Челси 0:1 Челси - Саутгемптон 3:1 Ювентус - Челси 1:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Челси - Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм - Челси 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 40 - 9 41
2. Ливерпуль Заявка 17 12 4 1 48 - 13 40
3. Челси Заявка 17 11 4 2 39 - 12 37
4. Арсенал Заявка 17 9 2 6 23 - 22 29
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Вулверхэмптон Заявка 17 7 3 7 13 - 14 24
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 17 3 7 7 17 - 32 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 17 1 7 9 18 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
5. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
10. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
11. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2021, осталось 2 дня 4 часа 37 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Вулверхэмптон 3.8% (2)
    X 7.5% (4)
    Челси 88.7% (47)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Челси
    7.10
    4.40
    1.60
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Челси

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    3.8% (2)
    Ничья
    7.5% (4)
    Челси
    88.7% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.78% (31)
    Меньше
    39.22% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (34)
    Нет
    33.33% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    49.1% (26)
    0:1 Челси
    17% (9)
    0:2 Челси
    13.2% (7)
    1:3 Челси
    9.4% (5)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
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    Челси

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