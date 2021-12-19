Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
11
Ритчи
Мэтт
14
Хэйден
Айзак
28
Уиллок
Джо
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
- Полузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Уайт ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
34 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
-
80 Палмер КоулНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ньюкасл
Манчестер Сити
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
21 матч
100%
0 побед 0 ничьих 21 победа
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Второй тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 16 побед
26 матчей
7.7%
11.5%
80.8%
2 победы 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
3.8%
34.6%
61.6%
1 победа 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
7.7%
30.8%
61.5%
2 победы 8 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.35
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0.18
|Манкильо Хави
|1
|0.06
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.06
|Жоэлинтон
|1
|0.06
|Шелви Джонджо
|1
|0.06
|Хендрик Джефф
|1
|0.06
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.06
|Хэйден Айзак
|1
|0.06
|Лонгстафф Шон
|1
|0.06
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Кларк Киран
|0
|0
|Фрейзер Райан
|0
|0
|Крафт Эмиль
|0
|0
|Шёр Фабиан
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Бернарду
|7
|0.41
|Фоден Фил
|4
|0.24
|Стерлинг Рахим
|4 (1)
|0.24
|Де Брёйне Кевин
|4
|0.24
|Гюндоган Илкай
|3
|0.18
|Марез Рияд
|3
|0.18
|Жезус Габриэль
|2
|0.12
|Грилиш Джек
|2
|0.12
|Родри Эрнандес
|2
|0.12
|Торрес Ферран
|2
|0.12
|Диаш Рубен
|1
|0.06
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.06
|Стоунс Джон
|1
|0.06
|Аке Натан
|1
|0.06
|Лапорт Эмерик
|1
|0.06
|Канселу Жоау
|0
|0
|Уокер Кайл
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ритчи Мэтт
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|Шелви Джонджо
|3
|1
|Уилсон Каллум
|4
|0
|Манкильо Хави
|4
|0
|Хэйден Айзак
|4
|0
|Кларк Киран
|2
|1
|Жоэлинтон
|3
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Крафт Эмиль
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Льюис Джамал
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Канселу Жоау
|5
|0
|Диаш Рубен
|4
|0
|Родри Эрнандес
|3
|0
|Силва Бернарду
|3
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
14
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
25%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
33%
4
29%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
1
8%
2
14%
76-90
Пропущено
17
7
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
12%
1
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
3
43%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
5
29%
29%
2
29%
76-90
Забито
6
24
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
17%
5
21%
1-15
1
17%
1
4%
16-30
1
17%
4
17%
31-45
1
17%
3
13%
46-60
2
33%
6
25%
61-75
0
0%
5
21%
76-90
Пропущено
20
4
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
2
50%
76-90
Забито
18
38
10 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
4
22%
7
18%
1-15
1
6%
3
8%
16-30
5
28%
8
21%
31-45
2
11%
4
11%
46-60
5
28%
9
24%
61-75
1
6%
7
18%
76-90
Пропущено
37
11
14 В 1-м тайме 3
23 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 9
2
5%
3
27%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
5
14%
0
0%
31-45
5
14%
3
27%
46-60
8
22%
1
9%
61-75
10
27%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1
Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|40 - 9
|41
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|48 - 13
|40
|3.
|Челси
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|39 - 12
|37
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|27 - 23
|32
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|13 - 14
|24
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|23 - 25
|22
|10.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|11.
|Брайтон
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 17
|20
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|24 - 24
|20
|14.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|8 - 34
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|18 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 3
|22
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 7
|18
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 19
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Сити
Исход игры
Ньюкасл
5% (7)
Ничья
2.2% (3)
Манчестер Сити
92.8% (129)
Тотал 2.5
Больше
63.57% (82)
Меньше
36.43% (47)
Обе команды забьют
Да
48.84% (63)
Нет
51.16% (66)
Популярный счёт
0:2 Манчестер Сити
30.2% (42)
1:3 Манчестер Сити
25.9% (36)
0:3 Манчестер Сити
15.1% (21)
1:2 Манчестер Сити
12.2% (17)
1:4 Манчестер Сити
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
2:4 Манчестер Сити
1.4% (2)
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