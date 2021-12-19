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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
Прогнозы 141
Ньюкасл 5% (7)
X 2.1% (3)
Манчестер Сити 92.9% (131)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Манчестер Сити
21.89
9.51
1.16
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости
1
Дубравка
Мартин
23
Мёрфи
Джейкоб
2
Кларк
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
11
Ритчи
Мэтт
24
Альмирон
Мигель
14
Хэйден
Айзак
28
Уиллок
Джо
21
Фрейзер
Райан
7
Жоэлинтон
9
Уилсон
Каллум
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
11
Зинченко
Александр
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
26
Марез
Рияд
17
Де
Брёйне
Кевин
7
Стерлинг
Рахим
9
Жезус
Габриэль
Ньюкасл
4-4-2
Манчестер Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюкасл
Манчестер Сити

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

21 матч

100%
0 побед 0 ничьих 21 победа

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 16 побед

26 матчей

7.7%
11.5%
80.8%
2 победы 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

3.8%
34.6%
61.6%
1 победа 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

7.7%
30.8%
61.5%
2 победы 8 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
3:4
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
К
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1
ПЛ
5:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 6 (1) 0.35
Сен-Максимен Аллан 3 0.18
Манкильо Хави 1 0.06
Мёрфи Джейкоб 1 0.06
Жоэлинтон 1 0.06
Шелви Джонджо 1 0.06
Хендрик Джефф 1 0.06
Ласcеллс Джамал 1 0.06
Хэйден Айзак 1 0.06
Лонгстафф Шон 1 0.06
Ритчи Мэтт 0 0
Кларк Киран 0 0
Фрейзер Райан 0 0
Крафт Эмиль 0 0
Шёр Фабиан 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Бернарду 7 0.41
Фоден Фил 4 0.24
Стерлинг Рахим 4 (1) 0.24
Де Брёйне Кевин 4 0.24
Гюндоган Илкай 3 0.18
Марез Рияд 3 0.18
Жезус Габриэль 2 0.12
Грилиш Джек 2 0.12
Родри Эрнандес 2 0.12
Торрес Ферран 2 0.12
Диаш Рубен 1 0.06
Фернандиньо Фернандо 1 0.06
Стоунс Джон 1 0.06
Аке Натан 1 0.06
Лапорт Эмерик 1 0.06
Канселу Жоау 0 0
Уокер Кайл 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ритчи Мэтт 5 0
Ласcеллс Джамал 5 0
Шелви Джонджо 3 1
Уилсон Каллум 4 0
Манкильо Хави 4 0
Хэйден Айзак 4 0
Кларк Киран 2 1
Жоэлинтон 3 0
Шёр Фабиан 2 0
Сен-Максимен Аллан 2 0
Мёрфи Джейкоб 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Крафт Эмиль 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Льюис Джамал 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лапорт Эмерик 5 1
Канселу Жоау 5 0
Диаш Рубен 4 0
Родри Эрнандес 3 0
Силва Бернарду 3 0
Эдерсон Мораес 2 0
Гюндоган Илкай 1 0
Уокер Кайл 1 0
Грилиш Джек 1 0
Хосеп Гвардиола 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
3
25%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
33%
4
29%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
1
8%
2
14%
76-90

Пропущено

17
7
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
12%
1
14%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
3
43%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
5
29%
29%
2
29%
76-90

Забито

6
24
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
17%
5
21%
1-15
1
17%
1
4%
16-30
1
17%
4
17%
31-45
1
17%
3
13%
46-60
2
33%
6
25%
61-75
0
0%
5
21%
76-90

Пропущено

20
4
7 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
0
0%
61-75
5
25%
2
50%
76-90

Забито

18
38
10 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
4
22%
7
18%
1-15
1
6%
3
8%
16-30
5
28%
8
21%
31-45
2
11%
4
11%
46-60
5
28%
9
24%
61-75
1
6%
7
18%
76-90

Пропущено

37
11
14 В 1-м тайме 3
23 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 9
2
5%
3
27%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
5
14%
0
0%
31-45
5
14%
3
27%
46-60
8
22%
1
9%
61-75
10
27%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Лестер - Ньюкасл 4:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Норвич 1:1
Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Челси 0:3 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3
Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 40 - 9 41
2. Ливерпуль Заявка 17 12 4 1 48 - 13 40
3. Челси Заявка 17 11 4 2 39 - 12 37
4. Арсенал Заявка 18 10 2 6 27 - 23 32
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Вулверхэмптон Заявка 17 7 3 7 13 - 14 24
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 17 1 7 9 18 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
5. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Арсенал Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2021, осталось 29 минут.

    Главный судья: Аткинсон Мартин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 141
    Ньюкасл 5% (7)
    X 2.1% (3)
    Манчестер Сити 92.9% (131)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Манчестер Сити
    21.89
    9.51
    1.16
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости
    Где смотреть матч Ньюкасл - Манчестер Сити онлайн


    Прогнозы на матч Ньюкасл - Манчестер Сити

    Исход игры
    Ньюкасл
    5% (7)
    Ничья
    2.2% (3)
    Манчестер Сити
    92.8% (129)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.57% (82)
    Меньше
    36.43% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    48.84% (63)
    Нет
    51.16% (66)
    Популярный счёт
    0:2 Манчестер Сити
    30.2% (42)
    1:3 Манчестер Сити
    25.9% (36)
    0:3 Манчестер Сити
    15.1% (21)
    1:2 Манчестер Сити
    12.2% (17)
    1:4 Манчестер Сити
    2.2% (3)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
    2:4 Манчестер Сити
    1.4% (2)
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    Манчестер Сити

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