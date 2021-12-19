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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Фрайбург
1:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Байер Л
0'
30' Желтая карточка
Шлоттербек Нико
32' Желтая карточка
Фримпонг Жереми
1:0
33' Пенальти
Грифо Винченцо
34'

Ход матча

30'
Шлоттербек Нико
 
32'
 
Фримпонг Жереми
33'
Грифо Винченцо
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 137
Фрайбург 9.5% (13)
X 35.8% (49)
Байер Л 54.7% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Байер Л
2.85
3.64
2.83
Все Коэффициенты
Новости
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
19
Хаберер
Яник
27
Хёфлер
Николас
22
Шаллаи
Роланд
29
Чон
У-Ён
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
22
Синкгравен
Дэйли
20
Арангис
Чарлес
8
Андрих
Роберт
27
Вирц
Флориан
10
Демирбай
Керем
31
Адли
Амин
14
Шик
Патрик
Фрайбург
4-2-3-1
Байер Л
4-2-3-1

История личных встреч

Фрайбург
Байер Л

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
100%
4 победы 9 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 10 побед

26 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

11.5%
46.2%
42.3%
3 победы 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
0:0
Б
1:2
Б
2:4
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
4:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:2
К
1:2
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
0:5
ТМС
1:2
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёлер Лукас 4 0.24
Линхарт Филипп 4 0.24
Грифо Винченцо 3 (2) 0.18
Чон У-Ён 3 0.18
Хёфлер Николас 2 0.12
Шлоттербек Нико 2 0.12
Эггештайн Максимилиан 1 0.06
Шаллаи Роланд 1 0.06
Шаде Кевин 1 0.06
Петерсен Нильс 1 0.06
Кюблер Лукас 1 0.06
Хаберер Яник 1 0.06
Гюнтер Кристиан 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 16 (1) 0.94
Вирц Флориан 5 0.29
Диаби Мусса 5 0.29
Андрих Роберт 2 0.12
Адли Амин 2 0.12
Фримпонг Жереми 1 0.06
Инкапье Пьеро 1 0.06
Демирбай Керем 1 (1) 0.06
Беллараби Карим 1 0.06
Амири Надим 1 0.06
Тапсоба Эдмон 1 0.06
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Та Джонатан 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 3 0
Хёфлер Николас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Нико 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 8 1
Фримпонг Жереми 5 0
Демирбай Керем 4 0
Андрих Роберт 2 1
Баккер Митчел 3 0
Инкапье Пьеро 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Та Джонатан 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
18
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
2
20%
4
22%
1-15
2
20%
6
33%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
1
10%
3
17%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
11%
3
21%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
4
44%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Забито

15
18
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
5
33%
4
22%
1-15
5
33%
1
6%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
5
33%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Забито

25
36
17 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
7
28%
8
22%
1-15
7
28%
7
19%
16-30
3
12%
4
11%
31-45
3
12%
5
14%
46-60
2
8%
7
19%
61-75
3
12%
5
14%
76-90

Пропущено

16
29
9 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
1
6%
5
17%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
6
38%
7
24%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
3
19%
4
14%
61-75
3
19%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1
Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1
Байер Л
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1
РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 14 1 2 56 - 16 43
2. Боруссия Д Заявка 17 11 1 5 41 - 26 34
3. Фрайбург 1:0 Заявка 17 8 5 4 27 - 15 29
4. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
5. Байер Л 0:1 Заявка 17 8 4 5 39 - 27 28
6. Айнтрахт Фр Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
7. Унион Берлин Заявка 17 7 6 4 23 - 21 27
8. Майнц Заявка 17 7 3 7 25 - 17 24
9. РБ Лейпциг Заявка 17 6 4 7 30 - 22 22
10. Кёльн Заявка 16 5 7 4 26 - 27 22
11. Герта Заявка 17 6 3 8 20 - 35 21
12. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
13. Бохум Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
14. Боруссия М Заявка 17 5 4 8 22 - 32 19
15. Аугсбург Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
16. Штуттгарт Заявка 16 4 5 7 22 - 30 17
17. Арминия Заявка 17 3 7 7 14 - 22 16
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 1 2 14 13 - 49 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 8 0 1 29 - 6 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. РБ Лейпциг Заявка 9 6 0 3 25 - 12 18
6. Хоффенхайм Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
7. Кёльн Заявка 8 4 3 1 17 - 11 15
8. Герта Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
9. Бохум Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
10. Фрайбург 1:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
11. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
12. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
13. Байер Л 0:1 Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
14. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
15. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Фрайбург 1:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
3. Байер Л 0:1 Заявка 9 4 3 2 20 - 13 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 8 3 1 4 15 - 14 10
7. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
8. Унион Берлин Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
9. Арминия Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Аугсбург Заявка 9 1 4 4 5 - 11 7
11. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
12. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
13. Штуттгарт Заявка 7 1 3 3 6 - 12 6
14. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Майнц Заявка 8 2 0 6 7 - 12 6
16. Боруссия М Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Фрайбург 9.5% (13)
X 35.8% (49)
Байер Л 54.7% (75)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Байер Л
2.85
3.64
2.83
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Новости
Где смотреть матч Фрайбург 1:0 Байер Л онлайн


Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 Байер Л

Исход игры
Фрайбург
9.5% (13)
Ничья
35.8% (49)
Байер Л
54.7% (75)
Тотал 2.5
Больше
64.12% (84)
Меньше
35.88% (47)
Обе команды забьют
Да
90.08% (118)
Нет
9.92% (13)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
43.1% (59)
1:1 Ничья
24.8% (34)
2:2 Ничья
8% (11)
2:1 Фрайбург
7.3% (10)
0:1 Байер Л
4.4% (6)
0:2 Байер Л
4.4% (6)
1:3 Байер Л
1.5% (2)
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