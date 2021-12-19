Первый тайм

33' Г О О О О О Л - Грифо Винченцо из команды Фрайбург забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Лукаш Градецки прыгнул вправо!

32' Жереми Фримпонг получает желтую карточку за игру рукой

32' ПЕНАЛЬТИ! - Жереми Фримпонг играет рукой в штрафной! Жереми Фримпонг вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

31' Фрайбург выполняет удар от ворот.

31' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Хёлер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Хёфлер Николас нанес удар издали, а Лукаш Градецки отбил его обратно в игру!

27' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Гюнтер Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

24' Удар от ворот произведет Фрайбург

22' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

22' Кюблер Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Синкгравен Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Фрайбург

17' Шлоттербек Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Хёфлер Николас из команды Фрайбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Вирц Флориан пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

7' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает заброс на партнера по команде.

6' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

5' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хёлер Лукас нанес удар, мяч был парирован, но Лукаш Градецки не удержал его в руках.

2' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

2' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Должен был быть гол! Шлоттербек Нико имел отличный шанс, но Лукаш Градецки не дал голу состоятся!

1' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.