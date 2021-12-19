Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Europa-Park Stadion
30' Желтая карточкаШлоттербек Нико
32' Желтая карточкаФримпонг Жереми
1:0
33' ПенальтиГрифо Винченцо
Ход матча
30'
32'
33'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
19
Хаберер
Яник
29
Чон
У-Ён
27
Вирц
Флориан
31
Адли
Амин
14
Шик
Патрик
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Шаде КевинНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Адли АминПолузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фрайбург
Байер Л
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
100%
4 победы 9 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 10 побед
26 матчей
15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
11.5%
46.2%
42.3%
3 победы 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёлер Лукас
|4
|0.24
|Линхарт Филипп
|4
|0.24
|Грифо Винченцо
|3 (2)
|0.18
|Чон У-Ён
|3
|0.18
|Хёфлер Николас
|2
|0.12
|Шлоттербек Нико
|2
|0.12
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.06
|Шаллаи Роланд
|1
|0.06
|Шаде Кевин
|1
|0.06
|Петерсен Нильс
|1
|0.06
|Кюблер Лукас
|1
|0.06
|Хаберер Яник
|1
|0.06
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|16 (1)
|0.94
|Вирц Флориан
|5
|0.29
|Диаби Мусса
|5
|0.29
|Андрих Роберт
|2
|0.12
|Адли Амин
|2
|0.12
|Фримпонг Жереми
|1
|0.06
|Инкапье Пьеро
|1
|0.06
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.06
|Беллараби Карим
|1
|0.06
|Амири Надим
|1
|0.06
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.06
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Та Джонатан
|0
|0
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Хёфлер Николас
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гульде Мануэль
|1
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Хёлер Лукас
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Нико
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|8
|1
|Фримпонг Жереми
|5
|0
|Демирбай Керем
|4
|0
|Андрих Роберт
|2
|1
|Баккер Митчел
|3
|0
|Инкапье Пьеро
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Та Джонатан
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
18
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
2
20%
4
22%
1-15
2
20%
6
33%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
1
10%
3
17%
76-90
Пропущено
9
14
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
11%
3
21%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
4
44%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Забито
15
18
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
5
33%
4
22%
1-15
5
33%
1
6%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Пропущено
7
15
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
5
33%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Забито
25
36
17 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
7
28%
8
22%
1-15
7
28%
7
19%
16-30
3
12%
4
11%
31-45
3
12%
5
14%
46-60
2
8%
7
19%
61-75
3
12%
5
14%
76-90
Пропущено
16
29
9 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 13
1
6%
5
17%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
6
38%
7
24%
31-45
1
6%
4
14%
46-60
3
19%
4
14%
61-75
3
19%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1
Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1
Байер Л
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1
РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|56 - 16
|43
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|41 - 26
|34
|3.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 15
|29
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 26
|28
|5.
|Байер Л
|0:1 Заявка
|17
|8
|4
|5
|39 - 27
|28
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 24
|27
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 21
|27
|8.
|Майнц
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 17
|24
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 22
|22
|10.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 27
|22
|11.
|Герта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 35
|21
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 29
|20
|13.
|Бохум
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 26
|20
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 32
|19
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 26
|18
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 30
|17
|17.
|Арминия
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|14 - 22
|16
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|13 - 49
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 6
|24
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Майнц
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|25 - 12
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|7.
|Кёльн
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 11
|15
|8.
|Герта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|9.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|10.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|13.
|Байер Л
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 14
|13
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|3.
|Байер Л
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|20 - 13
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 14
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|9.
|Арминия
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|11.
|Кёльн
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|12.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|14.
|Бохум
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|15.
|Майнц
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 12
|6
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 Байер Л
Исход игры
Фрайбург
9.5% (13)
Ничья
35.8% (49)
Байер Л
54.7% (75)
Тотал 2.5
Больше
64.12% (84)
Меньше
35.88% (47)
Обе команды забьют
Да
90.08% (118)
Нет
9.92% (13)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
43.1% (59)
1:1 Ничья
24.8% (34)
2:2 Ничья
8% (11)
2:1 Фрайбург
7.3% (10)
0:1 Байер Л
4.4% (6)
0:2 Байер Л
4.4% (6)
1:3 Байер Л
1.5% (2)
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