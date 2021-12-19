Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Хёфлер Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Фрайбург

41' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Жереми Фримпонг из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

39' Андрих Роберт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Жереми Фримпонг из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...

35' Арангис Чарлес пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

35' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

34' Вирц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Г О О О О О Л - Грифо Винченцо из команды Фрайбург забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Лукаш Градецки прыгнул вправо!

32' Жереми Фримпонг получает желтую карточку за игру рукой

32' ПЕНАЛЬТИ! - Жереми Фримпонг играет рукой в штрафной! Жереми Фримпонг вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

31' Фрайбург выполняет удар от ворот.

31' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Хёлер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Хёфлер Николас нанес удар издали, а Лукаш Градецки отбил его обратно в игру!

27' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Гюнтер Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

24' Удар от ворот произведет Фрайбург

22' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

22' Кюблер Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Синкгравен Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Фрайбург

17' Шлоттербек Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Хёфлер Николас из команды Фрайбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Вирц Флориан пробует нанести удар издали, но Марк Флеккен держит все под контролем

7' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает заброс на партнера по команде.

6' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Жереми Фримпонг из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

5' Байер Л вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хёлер Лукас нанес удар, мяч был парирован, но Лукаш Градецки не удержал его в руках.

2' Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

2' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Должен был быть гол! Шлоттербек Нико имел отличный шанс, но Лукаш Градецки не дал голу состоятся!

1' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.