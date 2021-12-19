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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Фрайбург
2:1
Конец матча

Стадион:
Байер Л
0'
30' Желтая карточка
Шлоттербек Нико
32' Желтая карточка
Фримпонг Жереми
1:0
33' Пенальти
Грифо Винченцо
39' Желтая карточка
Андрих Роберт
1:1
45' Гол
Арангис Чарлес
82' Желтая карточка
Коссуну Одилон
2:1
84' Гол
Шаде Кевин
86' Желтая карточка
Хёлер Лукас
90'+4

Ход матча

30'
Шлоттербек Нико
 
32'
 
Фримпонг Жереми
33'
Грифо Винченцо
1:0
39'
 
Андрих Роберт
45'
1:1
Арангис Чарлес
(Та Джонатан)
56'
Шаде Кевин
Шаллаи Роланд
 
75'
 
Аларио Лукас
Шик Патрик
76'
 
Паулиньо Жозе
Адли Амин
80'
Демирович Эрмедин
Грифо Винченцо
 
80'
Эггештайн Максимилиан
Хаберер Яник
 
80'
 
Паласиос Эксекиэль
Арангис Чарлес
82'
 
Коссуну Одилон
84'
Шаде Кевин
(Демирович Эрмедин)
2:1
86'
Хёлер Лукас
 
87'
 
Баккер Митчел
Синкгравен Дэйли
87'
 
Сертдемир Зидан
Демирбай Керем
90'
Шлоттербек Кевен
Чон У-Ён
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 137
Фрайбург 9.5% (13)
X 35.8% (49)
Байер Л 54.7% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
19
Хаберер
Яник
27
Хёфлер
Николас
22
Шаллаи
Роланд
29
Чон
У-Ён
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
22
Синкгравен
Дэйли
20
Арангис
Чарлес
8
Андрих
Роберт
27
Вирц
Флориан
10
Демирбай
Керем
31
Адли
Амин
14
Шик
Патрик
Фрайбург
4-2-3-1
Байер Л
4-2-3-1

История личных встреч

Фрайбург
Байер Л

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
100%
4 победы 9 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 10 побед

26 матчей

15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

11.5%
46.2%
42.3%
3 победы 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
0:0
Б
1:2
Б
2:4
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
4:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:2
К
1:2
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
3:1
Б
0:5
ТМС
1:2
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 4 (3) 0.24
Хёлер Лукас 4 0.24
Линхарт Филипп 4 0.24
Чон У-Ён 3 0.18
Хёфлер Николас 2 0.12
Шаде Кевин 2 0.12
Шлоттербек Нико 2 0.12
Эггештайн Максимилиан 1 0.06
Шаллаи Роланд 1 0.06
Петерсен Нильс 1 0.06
Кюблер Лукас 1 0.06
Хаберер Яник 1 0.06
Гюнтер Кристиан 0 0
Демирович Эрмедин 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 16 (1) 0.94
Вирц Флориан 5 0.29
Диаби Мусса 5 0.29
Андрих Роберт 2 0.12
Адли Амин 2 0.12
Фримпонг Жереми 1 0.06
Инкапье Пьеро 1 0.06
Демирбай Керем 1 (1) 0.06
Арангис Чарлес 1 0.06
Беллараби Карим 1 0.06
Амири Надим 1 0.06
Тапсоба Эдмон 1 0.06
Та Джонатан 0 0
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демирович Эрмедин 3 0
Хёфлер Николас 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гульде Мануэль 1 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Кайтель Янник 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 8 1
Фримпонг Жереми 6 0
Андрих Роберт 3 1
Демирбай Керем 4 0
Баккер Митчел 3 0
Коссуну Одилон 3 0
Инкапье Пьеро 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Та Джонатан 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
19
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
2
17%
4
21%
1-15
2
17%
6
32%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
2
17%
3
16%
76-90

Пропущено

10
16
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
5
50%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Забито

15
18
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
5
33%
4
22%
1-15
5
33%
1
6%
16-30
1
7%
3
17%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
1
7%
4
22%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
2
29%
5
33%
31-45
1
14%
3
20%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Забито

27
37
18 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
7
26%
8
22%
1-15
7
26%
7
19%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
3
11%
5
14%
46-60
2
7%
7
19%
61-75
4
15%
5
14%
76-90

Пропущено

17
31
10 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
1
6%
5
16%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
7
41%
8
26%
31-45
1
6%
4
13%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
3
18%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1
Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Санкт-Паули 3:0 Герта - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Аугсбург 3:0 Майнц - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Кёльн 1:1 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:1 Арминия - Фрайбург 0:0 Вюрцбург Кикерс - Фрайбург 0:1
Байер Л
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1
РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4 Байер Л - Майнц 1:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Байер Л - Ференцварош 2:1 Байер Л - Боруссия Д 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 14 1 2 56 - 16 43
2. Боруссия Д Заявка 17 11 1 5 41 - 26 34
3. Фрайбург Заявка 17 8 5 4 28 - 16 29
4. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
5. Байер Л Заявка 17 8 4 5 40 - 28 28
6. Айнтрахт Фр Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
7. Унион Берлин Заявка 17 7 6 4 23 - 21 27
8. Майнц Заявка 17 7 3 7 25 - 17 24
9. Кёльн 0:0 Заявка 17 5 8 4 26 - 27 23
10. РБ Лейпциг Заявка 17 6 4 7 30 - 22 22
11. Герта Заявка 17 6 3 8 20 - 35 21
12. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
13. Бохум Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
14. Боруссия М Заявка 17 5 4 8 22 - 32 19
15. Аугсбург Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
17. Арминия Заявка 17 3 7 7 14 - 22 16
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 1 2 14 13 - 49 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 8 0 1 29 - 6 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. РБ Лейпциг Заявка 9 6 0 3 25 - 12 18
6. Хоффенхайм Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
7. Кёльн 0:0 Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
8. Бохум Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
9. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
10. Герта Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
11. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
12. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
13. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
14. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
3. Байер Л Заявка 9 4 3 2 21 - 14 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 8 3 1 4 15 - 14 10
7. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
8. Унион Берлин Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
9. Арминия Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Аугсбург Заявка 9 1 4 4 5 - 11 7
11. Штуттгарт 0:0 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
12. Кёльн 0:0 Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
13. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
14. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Майнц Заявка 8 2 0 6 7 - 12 6
16. Боруссия М Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Фрайбург 9.5% (13)
X 35.8% (49)
Байер Л 54.7% (75)
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Где смотреть матч Фрайбург 2:1 Байер Л онлайн


Прогнозы на матч Фрайбург 2:1 Байер Л

Исход игры
Фрайбург
9.5% (13)
Ничья
35.8% (49)
Байер Л
54.7% (75)
Тотал 2.5
Больше
64.12% (84)
Меньше
35.88% (47)
Обе команды забьют
Да
90.08% (118)
Нет
9.92% (13)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
43.1% (59)
1:1 Ничья
24.8% (34)
2:2 Ничья
8% (11)
2:1 Фрайбург
7.3% (10)
0:2 Байер Л
4.4% (6)
0:1 Байер Л
4.4% (6)
1:3 Байер Л
1.5% (2)
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