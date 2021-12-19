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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Эйпен
0:4
Второй тайм: 79'

Стадион:
Шарлеруа
0'
0:1
8' Гол
Голизадех Али
0:2
22' Гол
Николсон Шамар
0:3
42' Гол
Николсон Шамар
45' Желтая карточка
Ламбер Борис
0:4
49' Гол
Николсон Шамар
55' Желтая карточка
Деом Жером
59' Желтая карточка
Бек Андреас
79'
30
Химмельман
Робин
32
Бек
Андреас
28
Эрис
Жонатан
5
Амат
Хорди
24
Гнака
Силас
8
Петерс
Стеф
22
Агбаду
Эммануэль
35
Ламбер
Борис
14
Деом
Жером
9
Превляк
Смаил
7
Нгой
Жульен
16
Коффи
Херве
3
Кнежевич
Стефан
21
Андреу
Стелиос
5
Бессиль
Лоик
38
Jackson
Tchatchoua
26
Илаймахаритра
Марко
44
Мориока
Риота
12
Кайембе
Йорис
8
Голизадех
Али
70
Anass
Zaroury
10
Николсон
Шамар
Эйпен
4-3-3
Шарлеруа
3-4-2-1

История личных встреч

Эйпен
Шарлеруа

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

27 матчей

29.6%
18.5%
51.9%
8 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

14.8%
51.9%
33.3%
4 победы 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
29.6%
48.2%
6 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

ПДА
3:0
ТМК
0:2
ПДА
2:3
К
5:1
ПДА
3:1
ТМС
0:4
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ПДАТЗПВЛЕПО
0:1
ПДА
1:2
ТМК
0:0
ПДА
1:4
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ЛП
2:2
ТМК
0:3
ЛП
3:2
КБ
2:0
2ЙК
3:0
2ЙК
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 6 (1) 0.3
Агбаду Эммануэль 5 0.25
Каембе Эдо 4 0.2
Нгой Жульен 3 0.15
Петерс Стеф 2 0.1
Эрис Жонатан 2 0.1
Нуху Айзек 1 0.05
Бек Андреас 1 0.05
Ламбер Борис 1 0.05
Н'Дри Конан 1 0.05
Колс Йенс 1 0.05
Эмбало Карлос 1 0.05
Кейта Сибири 1 0.05
Амат Хорди 0 0
Коне Мамаду 0 0
Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 13 0.65
Голизадех Али 6 0.3
Мориока Риота 4 0.2
Anass Zaroury 3 0.15
Бессиль Лоик 2 0.1
Кайембе Йорис 1 0.05
Adem Zorgane 1 0.05
Илаймахаритра Марко 1 0.05
Jackson Tchatchoua 1 0.05
Кнежевич Стефан 1 0.05
Бедья Крис 1 0.05
Фалл Мамаду 1 0.05
Ван Клеемпут Жюль 1 0.05
Беншаиб Амин 0 0
Дескотт Антони 0 0
Martin Wasinski 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бек Андреас 5 0
Петерс Стеф 5 0
Агбаду Эммануэль 5 0
Нуху Айзек 5 0
Амат Хорди 3 1
Колс Йенс 4 0
Превляк Смаил 4 0
Ламбер Борис 4 0
Деом Жером 3 0
Н'Дри Конан 3 0
Нгой Жульен 2 0
Каембе Эдо 2 0
Эрис Жонатан 1 0
Коне Мамаду 1 0
Химмельман Робин 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Роча Леонардо 1 0
Кейта Сибири 1 0
Gary Magnee 1 0
Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голизадех Али 5 1
Jackson Tchatchoua 4 0
Мориока Риота 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Кайембе Йорис 3 0
Илаймахаритра Марко 2 0
Зедадка Карим 2 0
Ван Клеемпут Жюль 1 0
Коффи Херве 1 0
Николсон Шамар 1 0
Adem Zorgane 1 0
Бессиль Лоик 1 0
Андреу Стелиос 1 0
Martin Wasinski 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
21
7 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 8
12 Не забивали 9
1
8%
7
33%
1-15
3
25%
4
19%
16-30
3
25%
2
10%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
3
25%
3
14%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
7
44%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
2
14%
4
25%
76-90

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
3
17%
4
29%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
39%
9
64%
76-90

Пропущено

16
8
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
4
25%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
7
44%
3
38%
76-90

Забито

30
35
14 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
3
10%
7
20%
1-15
4
13%
4
11%
16-30
7
23%
3
9%
31-45
3
10%
8
23%
46-60
3
10%
1
3%
61-75
10
33%
12
34%
76-90

Пропущено

30
24
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 12
2
7%
0
0%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
6
20%
9
38%
31-45
6
20%
2
8%
46-60
4
13%
4
17%
61-75
9
30%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2
Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1
Шарлеруа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0
Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Генк 2:0 Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 20 15 1 4 50 - 20 46
2. Брюгге 20 11 7 2 41 - 26 40
3. Антверпен 19 11 3 5 36 - 23 36
4. Андерлехт 20 9 8 3 43 - 26 35
5. Шарлеруа 4:0 20 10 5 5 38 - 26 35
6. Гент 20 10 3 7 33 - 22 33
7. Кортрейк 20 8 7 5 26 - 22 31
8. Мехелен 20 9 3 8 35 - 37 30
9. Эйпен 0:4 20 7 4 9 30 - 34 25
10. Генк 19 7 4 8 35 - 32 25
11. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
12. Остенде 20 7 2 11 23 - 39 23
13. Серкль Брюгге 20 6 4 10 27 - 28 22
14. Сент-Трейден 20 6 3 11 20 - 31 21
15. Зульте-Варегем 20 5 5 10 30 - 45 20
16. АХ Лёвен 19 4 8 7 24 - 33 20
17. Серен Юнайтед 20 6 1 13 23 - 40 19
18. Беерсхот-Вильрейк 19 2 3 14 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 10 7 1 2 22 - 11 22
2. Унион Сент-Жиллуаз 10 7 0 3 23 - 11 21
3. Мехелен 10 6 2 2 21 - 15 20
4. Брюгге 10 5 5 0 22 - 12 20
5. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
6. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 4:0 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Генк 9 4 2 3 19 - 14 14
10. Остенде 10 4 1 5 13 - 23 13
11. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 16 13
12. Эйпен 0:4 10 3 3 4 13 - 17 12
13. АХ Лёвен 10 3 3 4 12 - 16 12
14. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
15. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
16. Серкль Брюгге 10 2 2 6 10 - 14 8
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 2 0 8 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Шарлеруа 4:0 11 6 3 2 25 - 17 21
3. Брюгге 10 6 2 2 19 - 14 20
4. Кортрейк 11 4 4 3 14 - 12 16
5. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
6. Андерлехт 10 4 4 2 18 - 12 16
7. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
8. Серкль Брюгге 10 4 2 4 17 - 14 14
9. Эйпен 0:4 10 4 1 5 17 - 17 13
10. Сент-Трейден 10 4 1 5 8 - 13 13
11. Гент 10 3 2 5 11 - 11 11
12. Генк 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
14. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
15. Зульте-Варегем 9 2 3 4 13 - 18 9
16. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Шарлеруа
77.85
3.74
2.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эйпен 0:4 Шарлеруа онлайн


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Эйпен
Шарлеруа

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