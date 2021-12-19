Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:4
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
0:1
8' ГолГолизадех Али
0:2
22' ГолНиколсон Шамар
0:3
42' ГолНиколсон Шамар
45' Желтая карточкаЛамбер Борис
0:4
49' ГолНиколсон Шамар
55' Желтая карточкаДеом Жером
60' Желтая карточкаБек Андреас
81' Желтая карточкаАгбаду Эммануэль
Ход матча
8'
0:1
22'
0:2
42'
0:3
45'
49'
55'
60'
81'
32
Бек
Андреас
28
Эрис
Жонатан
24
Гнака
Силас
35
Ламбер
Борис
14
Деом
Жером
16
Коффи
Херве
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
-
24 Гнака СиласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
-
14 Деом ЖеромНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
-
13 Кейта СибириПолузащитник
- Нападающий
-
15 Gary Magnee
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Жийе ГийомПолузащитник
-
34 Беншаиб АминПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edward Still
История личных встреч
Эйпен
Шарлеруа
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед
27 матчей
29.6%
18.5%
51.9%
8 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
14.8%
51.9%
33.3%
4 победы 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
29.6%
48.2%
6 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|6 (1)
|0.3
|Агбаду Эммануэль
|5
|0.25
|Каембе Эдо
|4
|0.2
|Нгой Жульен
|3
|0.15
|Петерс Стеф
|2
|0.1
|Эрис Жонатан
|2
|0.1
|Нуху Айзек
|1
|0.05
|Бек Андреас
|1
|0.05
|Ламбер Борис
|1
|0.05
|Н'Дри Конан
|1
|0.05
|Колс Йенс
|1
|0.05
|Эмбало Карлос
|1
|0.05
|Кейта Сибири
|1
|0.05
|Амат Хорди
|0
|0
|Коне Мамаду
|0
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|13
|0.65
|Голизадех Али
|6
|0.3
|Мориока Риота
|4
|0.2
|Anass Zaroury
|3
|0.15
|Бессиль Лоик
|2
|0.1
|Кайембе Йорис
|1
|0.05
|Adem Zorgane
|1
|0.05
|Илаймахаритра Марко
|1
|0.05
|Jackson Tchatchoua
|1
|0.05
|Кнежевич Стефан
|1
|0.05
|Бедья Крис
|1
|0.05
|Фалл Мамаду
|1
|0.05
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0.05
|Беншаиб Амин
|0
|0
|Дескотт Антони
|0
|0
|Martin Wasinski
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|6
|0
|Бек Андреас
|5
|0
|Петерс Стеф
|5
|0
|Нуху Айзек
|5
|0
|Амат Хорди
|3
|1
|Колс Йенс
|4
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Ламбер Борис
|4
|0
|Деом Жером
|3
|0
|Н'Дри Конан
|3
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Химмельман Робин
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Кейта Сибири
|1
|0
|Gary Magnee
|1
|0
Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голизадех Али
|5
|1
|Jackson Tchatchoua
|4
|0
|Мориока Риота
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Кайембе Йорис
|3
|0
|Илаймахаритра Марко
|2
|0
|Зедадка Карим
|2
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Adem Zorgane
|1
|0
|Бессиль Лоик
|1
|0
|Андреу Стелиос
|1
|0
|Martin Wasinski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
25
7 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 9
13 Не забивали 9
1
8%
8
32%
1-15
3
25%
5
20%
16-30
3
25%
3
12%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
2
17%
1
4%
61-75
3
25%
3
12%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
3
17%
7
44%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
2
11%
4
25%
76-90
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
3
17%
4
29%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
39%
9
64%
76-90
Пропущено
16
8
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
4
25%
2
25%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
7
44%
3
38%
76-90
Забито
30
39
14 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 13
5 Не забивали 3
3
10%
8
21%
1-15
4
13%
5
13%
16-30
7
23%
4
10%
31-45
3
10%
9
23%
46-60
3
10%
1
3%
61-75
10
33%
12
31%
76-90
Пропущено
34
24
14 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 12
3
9%
0
0%
1-15
4
12%
2
8%
16-30
7
21%
9
38%
31-45
7
21%
2
8%
46-60
4
12%
4
17%
61-75
9
26%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Антверпен - Эйпен 4:2 Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2
Эйпен - Кортрейк 2:2 Стандард - Эйпен 1:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Дендер - Эйпен 0:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Гент - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Сент-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1
Шарлеруа
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шарлеруа - Рюпель Бом 0:2 Генк - Шарлеруа 4:2 Мандель Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:0
Стандард - Шарлеруа 0:3 Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Тес Спорт - Шарлеруа 0:5 Шарлеруа - Кнокке 1:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Франкс-Борен - Шарлеруа 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Шарлеруа - Дендер 2:2 ЮРСЛ Визе - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Эйпен 3:0 Шарлеруа - Ломмель 0:0 Шарлеруа - Ла-Лувьер Сентр 2:1 Серен Юнайтед - Шарлеруа 1:3 Шарлеруа - Генк 2:0 Дессель - Шарлеруа 1:1 Кортрейк - Шарлеруа 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|20
|15
|1
|4
|50 - 20
|46
|2.
|Брюгге
|20
|11
|7
|2
|41 - 26
|40
|3.
|Антверпен
|0:1
|20
|11
|3
|6
|36 - 24
|36
|4.
|Андерлехт
|20
|9
|8
|3
|43 - 26
|35
|5.
|Шарлеруа
|20
|10
|5
|5
|38 - 26
|35
|6.
|Гент
|20
|10
|3
|7
|33 - 22
|33
|7.
|Кортрейк
|20
|8
|7
|5
|26 - 22
|31
|8.
|Мехелен
|20
|9
|3
|8
|35 - 37
|30
|9.
|Генк
|1:0
|20
|8
|4
|8
|36 - 32
|28
|10.
|Эйпен
|20
|7
|4
|9
|30 - 34
|25
|11.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|12.
|Остенде
|20
|7
|2
|11
|23 - 39
|23
|13.
|Серкль Брюгге
|20
|6
|4
|10
|27 - 28
|22
|14.
|Сент-Трейден
|20
|6
|3
|11
|20 - 31
|21
|15.
|Зульте-Варегем
|20
|5
|5
|10
|30 - 45
|20
|16.
|АХ Лёвен
|19
|4
|8
|7
|24 - 33
|20
|17.
|Серен Юнайтед
|20
|6
|1
|13
|23 - 40
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|19
|2
|3
|14
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|10
|7
|1
|2
|22 - 11
|22
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|7
|0
|3
|23 - 11
|21
|3.
|Мехелен
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|4.
|Брюгге
|10
|5
|5
|0
|22 - 12
|20
|5.
|Антверпен
|0:1
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|6.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|7.
|Генк
|1:0
|10
|5
|2
|3
|20 - 14
|17
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|10.
|Остенде
|10
|4
|1
|5
|13 - 23
|13
|11.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|12.
|Эйпен
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|13.
|АХ Лёвен
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|14.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|15.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|16.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|2
|0
|8
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Шарлеруа
|11
|6
|3
|2
|25 - 17
|21
|3.
|Брюгге
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|4.
|Кортрейк
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|5.
|Антверпен
|0:1
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Андерлехт
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|7.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|8.
|Серкль Брюгге
|10
|4
|2
|4
|17 - 14
|14
|9.
|Эйпен
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|Сент-Трейден
|10
|4
|1
|5
|8 - 13
|13
|11.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|11 - 11
|11
|12.
|Генк
|1:0
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|14.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3