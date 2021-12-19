Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
12' Желтая карточкаКапуано Марко
0:0
14' Не забитый пенальтиДе Лука Мануэль
17' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
1:0
30' ГолКуан Кристиан
39' Желтая карточкаПеттинари Стефано
45' Желтая карточкаСоренсен Фредерик
1:1
48' ГолПеттинари Стефано
77' Желтая карточкаСгарби Филиппо
90' Желтая карточкаПалумбо Антонио
90' Желтая карточкаДиаките Салим
Ход матча
12'
14'
0:0
30'
48'
77'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 1
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 17
-
44 Владение мячом, % 56
10
Матос
Ридер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матос РидерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Перуджа
Тернана
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|6 (3)
|0.33
|Рози Алеандро
|2
|0.11
|Матос Ридер
|2
|0.11
|Лизи Франческо
|2
|0.11
|Куан Кристиан
|2
|0.11
|Карретта Мирко
|1
|0.06
|Курадо Маркос
|1
|0.06
|Сгарби Филиппо
|1
|0.06
|Мурано Джакопо
|1
|0.06
|Занандреа Джанмария
|1
|0.06
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|Сегре Джакопо
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалетти Сесар
|7
|0.39
|Доннарумма Альфредо
|7 (1)
|0.39
|Партипило Антони
|4
|0.22
|Петтинари Стефано
|2
|0.11
|Маццокки Симоне
|2
|0.11
|Дефенди Марино
|1
|0.06
|Мартелла Бруно
|1
|0.06
|Капоне Кристиан
|1
|0.06
|Соренсен Фредерик
|1
|0.06
|Палумбо Антонио
|1
|0.06
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|7
|0
|Куан Кристиан
|5
|1
|Лизи Франческо
|6
|0
|Фальцерано Марчелло
|6
|0
|Курадо Маркос
|6
|0
|Занандреа Джанмария
|2
|2
|Рози Алеандро
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|4
|0
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Матос Ридер
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|2
|0
|Санторо Симоне
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|4
|2
|Соренсен Фредерик
|7
|0
|Партипило Антони
|4
|0
|Агацци Давиде
|2
|1
|Капуано Марко
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Петтинари Стефано
|2
|0
|Пагера Фабрицио
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Фалетти Сесар
|2
|0
|Диаките Салим
|2
|0
|Дефенди Марино
|1
|0
|Палумбо Антонио
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Сальцано Аньелло
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
16
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
10%
5
31%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
10%
2
13%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
22%
3
23%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
5
36%
61-75
2
22%
2
14%
76-90
Пропущено
7
11
7 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
4
57%
1
9%
1-15
3
43%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
19
30
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
11%
6
20%
1-15
5
26%
4
13%
16-30
3
16%
4
13%
31-45
5
26%
5
17%
46-60
1
5%
7
23%
61-75
3
16%
4
13%
76-90
Пропущено
16
24
11 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
6
38%
4
17%
1-15
4
25%
6
25%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
1
6%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1
Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0
Тернана
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0
Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|26 - 12
|38
|2.
|Брешия
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|30 - 20
|34
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|27 - 17
|32
|4.
|Беневенто
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 16
|31
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|6.
|Монца
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|24 - 16
|31
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|21 - 18
|29
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|6
|10
|2
|28 - 17
|28
|9.
|Перуджа
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|19 - 16
|27
|10.
|Асколи
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 24
|26
|11.
|Комо
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|25 - 22
|25
|12.
|Реджина
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|16 - 24
|23
|13.
|Тернана
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 27
|23
|14.
|Парма
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|21 - 21
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 26
|20
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|19 - 29
|17
|17.
|Козенца
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 29
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|20 - 32
|11
|19.
|Порденоне
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|15 - 37
|8
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|15 - 32
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Пиза
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 7
|18
|4.
|Беневенто
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|15 - 10
|15
|8.
|Козенца
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|9.
|Тернана
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|10.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|11.
|Комо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 8
|12
|12.
|Брешия
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|13.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|14.
|Парма
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 12
|10
|16.
|Кротоне
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 16
|10
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 16
|9
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 8
|22
|2.
|Асколи
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 11
|17
|3.
|Пиза
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|5.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|Перуджа
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|7.
|Парма
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|9.
|Комо
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 14
|13
|10.
|Лечче
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|12.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 11
|12
|13.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|14.
|Тернана
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|15.
|Монца
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 17
|7
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 17
|6
|18.
|Козенца
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|6 - 20
|2
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 16
|1