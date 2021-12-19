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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
1:1
Конец матча

Стадион:
Тернана
0'
12' Желтая карточка
Капуано Марко
0:0
14' Не забитый пенальти
Де Лука Мануэль
17' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
1:0
30' Гол
Куан Кристиан
39' Желтая карточка
Петтинари Стефано
45' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
1:1
48' Гол
Петтинари Стефано
77' Желтая карточка
Сгарби Филиппо
90' Желтая карточка
Палумбо Антонио
90' Желтая карточка
Диаките Салим
90'+5
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
23
Фальцерано
Марчелло
6
Сегре
Джакопо
8
Буррай
Сальваторе
28
Куан
Кристиан
44
Лизи
Франческо
9
Де
Лука
Мануэль
10
Матос
Ридер
1
Яннарилли
Энтони
29
Диаките
Салим
15
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
87
Мартелла
Бруно
25
Дефенди
Марино
8
Пройетти
Маттиа
34
Агацци
Давиде
17
Фалетти
Сесар
32
Петтинари
Стефано
99
Доннарумма
Альфредо
Перуджа
3-5-2
Тернана
4-4-2

История личных встреч

Перуджа
Тернана

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СCС
1:0
СB
2:3
СB
1:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
0:1
СB
0:0
СB
2:2
СCB
0:0
СCB
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 6 (3) 0.33
Рози Алеандро 2 0.11
Матос Ридер 2 0.11
Лизи Франческо 2 0.11
Куан Кристиан 2 0.11
Карретта Мирко 1 0.06
Курадо Маркос 1 0.06
Сгарби Филиппо 1 0.06
Мурано Джакопо 1 0.06
Занандреа Джанмария 1 0.06
Буррай Сальваторе 0 0
Фальцерано Марчелло 0 0
Сегре Джакопо 0 0
Санторо Симоне 0 0
Феррарини Габриэле 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалетти Сесар 7 0.39
Доннарумма Альфредо 7 (1) 0.39
Партипило Антони 4 0.22
Петтинари Стефано 2 0.11
Маццокки Симоне 2 0.11
Дефенди Марино 1 0.06
Мартелла Бруно 1 0.06
Капоне Кристиан 1 0.06
Соренсен Фредерик 1 0.06
Палумбо Антонио 1 0.06
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 7 0
Куан Кристиан 5 1
Лизи Франческо 6 0
Фальцерано Марчелло 6 0
Курадо Маркос 6 0
Занандреа Джанмария 2 2
Рози Алеандро 4 0
Дель Орко Кристиан 4 0
Анджелла Габриэле 2 0
Матос Ридер 2 0
Чичисола Леандро 2 0
Карретта Мирко 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Сгарби Филиппо 2 0
Санторо Симоне 2 0
Де Лука Мануэль 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 4 2
Соренсен Фредерик 7 0
Партипило Антони 4 0
Агацци Давиде 2 1
Капуано Марко 3 0
Бобен Матия 3 0
Яннарилли Энтони 2 0
Петтинари Стефано 2 0
Пагера Фабрицио 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Фалетти Сесар 2 0
Диаките Салим 2 0
Дефенди Марино 1 0
Палумбо Антонио 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Сальцано Аньелло 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Куцупиас Илиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
16
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
10%
5
31%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
3
30%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
10%
2
13%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
22%
3
23%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
2
15%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
4
31%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
3
21%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
5
36%
61-75
2
22%
2
14%
76-90

Пропущено

7
11
7 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
4
57%
1
9%
1-15
3
43%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

19
30
10 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
11%
6
20%
1-15
5
26%
4
13%
16-30
3
16%
4
13%
31-45
5
26%
5
17%
46-60
1
5%
7
23%
61-75
3
16%
4
13%
76-90

Пропущено

16
24
11 В 1-м тайме 14
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
6
38%
4
17%
1-15
4
25%
6
25%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
1
6%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Парма - Перуджа 1:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Пиза - Перуджа 1:1 Перуджа - Читтаделла 1:1
Перуджа - Кротоне 2:0 Эмполи - Перуджа 1:1 Комо - Перуджа 4:1 СПАЛ 2013 - Перуджа 1:2 Перуджа - Реджина 0:2 Лечче - Перуджа 0:0 Перуджа - Брешия 1:0 Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1 Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0
Тернана
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0
Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2 Козенца - Тернана 3:1 Тернана - Виченца Виртус 5:0 Порденоне - Тернана 1:3 Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 18 11 5 2 26 - 12 38
2. Брешия Заявка 18 10 4 4 30 - 20 34
3. Кремонезе Заявка 18 9 5 4 27 - 17 32
4. Беневенто Заявка 17 9 4 4 29 - 16 31
5. Лечче Заявка 17 8 7 2 29 - 15 31
6. Монца Заявка 17 8 7 2 24 - 16 31
7. Читтаделла Заявка 18 8 5 5 21 - 18 29
8. Фрозиноне Заявка 18 6 10 2 28 - 17 28
9. Перуджа Заявка 18 6 9 3 19 - 16 27
10. Асколи Заявка 18 7 5 6 22 - 24 26
11. Комо Заявка 18 6 7 5 25 - 22 25
12. Реджина Заявка 18 6 5 7 16 - 24 23
13. Тернана Заявка 18 6 5 7 27 - 27 23
14. Парма Заявка 18 5 8 5 21 - 21 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 18 5 5 8 22 - 26 20
16. Алессандрия Заявка 18 5 2 11 19 - 29 17
17. Козенца Заявка 18 4 4 10 15 - 29 16
18. Кротоне Заявка 18 2 5 11 20 - 32 11
19. Порденоне Заявка 18 1 5 12 15 - 37 8
20. Виченца Виртус Заявка 17 2 1 14 15 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Пиза Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
3. Лечче Заявка 8 5 3 0 19 - 7 18
4. Беневенто Заявка 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Читтаделла Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
6. Кремонезе Заявка 9 4 4 1 14 - 9 16
7. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
8. Козенца Заявка 9 4 1 4 9 - 9 13
9. Тернана Заявка 9 4 1 4 13 - 12 13
10. Перуджа Заявка 9 3 4 2 10 - 9 13
11. Комо Заявка 9 3 3 3 10 - 8 12
12. Брешия Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
13. Реджина Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
14. Парма Заявка 8 2 4 2 6 - 6 10
15. Алессандрия Заявка 9 3 1 5 6 - 12 10
16. Кротоне Заявка 10 2 4 4 13 - 16 10
17. СПАЛ 2013 Заявка 9 2 3 4 16 - 16 9
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 9 1 3 5 9 - 17 6
20. Виченца Виртус Заявка 8 0 1 7 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 9 7 1 1 17 - 8 22
2. Асколи Заявка 9 5 2 2 14 - 11 17
3. Пиза Заявка 9 5 2 2 14 - 8 17
4. Кремонезе Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
5. Беневенто Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
6. Перуджа Заявка 9 3 5 1 9 - 7 14
7. Парма Заявка 10 3 4 3 15 - 15 13
8. Фрозиноне Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
9. Комо Заявка 9 3 4 2 15 - 14 13
10. Лечче Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Читтаделла Заявка 9 3 3 3 7 - 10 12
12. Реджина Заявка 9 3 3 3 7 - 11 12
13. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
14. Тернана Заявка 9 2 4 3 14 - 15 10
15. Монца Заявка 9 1 6 2 7 - 9 9
16. Алессандрия Заявка 9 2 1 6 13 - 17 7
17. Виченца Виртус Заявка 9 2 0 7 9 - 17 6
18. Козенца Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
19. Порденоне Заявка 9 0 2 7 6 - 20 2
20. Кротоне Заявка 8 0 1 7 7 - 16 1
Где смотреть матч Перуджа 1:1 Тернана онлайн


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