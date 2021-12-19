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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Штуттгарт
0' 5'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 131
Кёльн 71.8% (94)
X 19.1% (25)
Штуттгарт 9.2% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Штуттгарт
2.14
4.10
4.57
Все Коэффициенты
Новости
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
6
Эзкан
Салих
11
Кайнц
Флориан
18
Дуда
Ондрей
21
Шауб
Луис
9
Андерссон
Себастьян
27
Модест
Антони
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
37
Ито
Хироки
22
Фюрих
Крис
3
Эндо
Ватару
23
Мангаля
Орель
7
Кулибали
Танги
20
Фёрстер
Филипп
31
Климович
Матео
17
Мармуш
Омар
Кёльн
4-1-3-2
Штуттгарт
3-4-2-1

История личных встреч

Кёльн
Штуттгарт

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

К
0:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
ТМК
0:0
Б
1:3
Б
1:3
Б
0:0
Б
0:2
К
2:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:5
Б
0:2
Б
0:3
Б
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 10 0.63
Ут Марк 3 0.19
Скири Эйе 3 0.19
Кайнц Флориан 2 0.13
Андерссон Себастьян 2 0.13
Эзкан Салих 2 0.13
Шауб Луис 1 0.06
Дуда Ондрей 1 0.06
Любичич Деян 1 0.06
Лемперте Тим 1 0.06
Шмиц Бенно 0 0
Хектор Йонас 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Тилманн Ян 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавропанос Константинос 4 0.25
Кемпф Марк-Оливер 3 0.19
Мармуш Омар 2 0.13
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.13
Фёрстер Филипп 2 0.13
Массимо Роберто 2 0.13
Соса Борна 1 0.06
Эндо Ватару 1 0.06
Мангаля Орель 1 0.06
Ито Хироки 1 0.06
Клемент Филипп 1 0.06
Фюрих Крис 1 0.06
Фагир Вахид 1 0.06
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Шмиц Бенно 3 0
Кайнц Флориан 1 1
Модест Антони 2 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Андерссон Себастьян 2 0
Мере Хорхе 2 0
Эзкан Салих 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Ут Марк 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Килиан Лука 1 0
Тилманн Ян 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 4 1
Кулибали Танги 5 0
Антон Вальдемар 2 1
Фёрстер Филипп 3 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Мангаля Орель 2 0
Соса Борна 2 0
Мармуш Омар 2 0
Климович Матео 2 0
Ито Хироки 1 0
Дидави Даниэль 1 0
Эндо Ватару 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Нартей Николас 1 0
Фюрих Крис 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
6
2 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
6%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
2
33%
61-75
8
47%
1
17%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
27%
4
22%
31-45
6
40%
1
6%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
1
7%
3
17%
76-90

Забито

27
22
6 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
7%
3
14%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
3
11%
4
18%
31-45
8
30%
30%
3
14%
46-60
3
11%
3
14%
61-75
10
37%
4
18%
76-90

Пропущено

26
30
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
5
19%
3
10%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
5
19%
6
20%
31-45
6
23%
5
17%
46-60
6
23%
6
20%
61-75
3
12%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1
Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1
Штуттгарт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1
Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 14 1 2 56 - 16 43
2. Боруссия Д Заявка 17 11 1 5 41 - 26 34
3. Фрайбург Заявка 17 8 5 4 28 - 16 29
4. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
5. Байер Л Заявка 17 8 4 5 40 - 28 28
6. Айнтрахт Фр Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
7. Унион Берлин Заявка 17 7 6 4 23 - 21 27
8. Майнц Заявка 17 7 3 7 25 - 17 24
9. Кёльн 0:0 Заявка 17 5 8 4 26 - 27 23
10. РБ Лейпциг Заявка 17 6 4 7 30 - 22 22
11. Герта Заявка 17 6 3 8 20 - 35 21
12. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
13. Бохум Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
14. Боруссия М Заявка 17 5 4 8 22 - 32 19
15. Аугсбург Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
17. Арминия Заявка 17 3 7 7 14 - 22 16
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 1 2 14 13 - 49 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 8 0 1 29 - 6 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. РБ Лейпциг Заявка 9 6 0 3 25 - 12 18
6. Хоффенхайм Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
7. Кёльн 0:0 Заявка 9 4 4 1 17 - 11 16
8. Бохум Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
9. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
10. Герта Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
11. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
12. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
13. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
14. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
3. Байер Л Заявка 9 4 3 2 21 - 14 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 8 3 1 4 15 - 14 10
7. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
8. Унион Берлин Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
9. Арминия Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Аугсбург Заявка 9 1 4 4 5 - 11 7
11. Штуттгарт 0:0 Заявка 8 1 4 3 6 - 12 7
12. Кёльн 0:0 Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
13. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
14. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Майнц Заявка 8 2 0 6 7 - 12 6
16. Боруссия М Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 5'
    Контроль мяча: Кёльн: 51%, Штуттгарт: 49%.
  • 4'
    Андерссон Себастьян из команды Кёльн пасует в штрафную, но Мюллер Флориан выходит и ловит мяч.
  • 4'
    Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Шауб Луис из команды Кёльн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 4'
    Кёльн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Кайнц Флориан задерживает мяч рукой
  • 2'
    Хорошую попытку сделал Мармуш Омар. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 2'
    Кёльн контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Штуттгарт начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Кёльн 71.8% (94)
X 19.1% (25)
Штуттгарт 9.2% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Штуттгарт
2.14
4.10
4.57
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Кёльн 0:0 Штуттгарт онлайн


Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Штуттгарт

Исход игры
Кёльн
70.8% (97)
Ничья
20.4% (28)
Штуттгарт
8.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
66.92% (87)
Меньше
33.08% (43)
Обе команды забьют
Да
83.85% (109)
Нет
16.15% (21)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
50.4% (69)
1:1 Ничья
16.8% (23)
1:0 Кёльн
11.7% (16)
1:2 Штуттгарт
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
3:1 Кёльн
2.9% (4)
0:1 Штуттгарт
1.5% (2)
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