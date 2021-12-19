Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Рейн Энерги
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
20
Швебе
Марвин
14
Хектор
Йонас
18
Дуда
Ондрей
21
Шауб
Луис
37
Ито
Хироки
22
Фюрих
Крис
17
Мармуш
Омар
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Ито ХирокиЗащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
-
42 Шок ФлорианВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Беяз ОмерПолузащитник
-
14 Мвумпа СиласНападающий
-
19 Фагир ВахидНападающий
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
История личных встреч
Кёльн
Штуттгарт
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|10
|0.63
|Ут Марк
|3
|0.19
|Скири Эйе
|3
|0.19
|Кайнц Флориан
|2
|0.13
|Андерссон Себастьян
|2
|0.13
|Эзкан Салих
|2
|0.13
|Шауб Луис
|1
|0.06
|Дуда Ондрей
|1
|0.06
|Любичич Деян
|1
|0.06
|Лемперте Тим
|1
|0.06
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
|Тилманн Ян
|0
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавропанос Константинос
|4
|0.25
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.19
|Мармуш Омар
|2
|0.13
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.13
|Фёрстер Филипп
|2
|0.13
|Массимо Роберто
|2
|0.13
|Соса Борна
|1
|0.06
|Эндо Ватару
|1
|0.06
|Мангаля Орель
|1
|0.06
|Ито Хироки
|1
|0.06
|Клемент Филипп
|1
|0.06
|Фюрих Крис
|1
|0.06
|Фагир Вахид
|1
|0.06
|Кулибали Танги
|0
|0
|Дидави Даниэль
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Шмиц Бенно
|3
|0
|Кайнц Флориан
|1
|1
|Модест Антони
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Андерссон Себастьян
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Эзкан Салих
|2
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Ут Марк
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Скири Эйе
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Килиан Лука
|1
|0
|Тилманн Ян
|1
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|4
|1
|Кулибали Танги
|5
|0
|Антон Вальдемар
|2
|1
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Мангаля Орель
|2
|0
|Соса Борна
|2
|0
|Мармуш Омар
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Дидави Даниэль
|1
|0
|Эндо Ватару
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
6
2 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
6%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
2
33%
61-75
8
47%
1
17%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Пропущено
15
18
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
27%
4
22%
31-45
6
40%
1
6%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
1
7%
3
17%
76-90
Забито
27
22
6 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
7%
3
14%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
3
11%
4
18%
31-45
8
30%
30%
3
14%
46-60
3
11%
3
14%
61-75
10
37%
4
18%
76-90
Пропущено
26
30
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 14
5
19%
3
10%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
5
19%
6
20%
31-45
6
23%
5
17%
46-60
6
23%
6
20%
61-75
3
12%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1
Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1
Штуттгарт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1
Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|56 - 16
|43
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|41 - 26
|34
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 16
|29
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|35 - 26
|28
|5.
|Байер Л
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|40 - 28
|28
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|27 - 24
|27
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 21
|27
|8.
|Майнц
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 17
|24
|9.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|26 - 27
|23
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 22
|22
|11.
|Герта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 35
|21
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 29
|20
|13.
|Бохум
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|16 - 26
|20
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 32
|19
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 26
|18
|16.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|14 - 22
|16
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|13 - 49
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|29 - 6
|24
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|3.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Майнц
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 5
|18
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|25 - 12
|18
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|7.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|8.
|Бохум
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|10.
|Герта
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|13.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 14
|13
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 15
|11
|15.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 18
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 14
|10
|17.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 10
|19
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 7
|15
|3.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|21 - 14
|15
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 16
|14
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|17 - 18
|11
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 14
|10
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|9.
|Арминия
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|11.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|12.
|Кёльн
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 16
|7
|13.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 26
|7
|14.
|Бохум
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 20
|6
|15.
|Майнц
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 12
|6
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 19
|5
|17.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 10
|4
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|0
|0
|9
|6 - 34
|0
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Прогнозы на матч Кёльн 0:0 Штуттгарт
Исход игры
Кёльн
70.8% (97)
Ничья
20.4% (28)
Штуттгарт
8.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
66.92% (87)
Меньше
33.08% (43)
Обе команды забьют
Да
83.85% (109)
Нет
16.15% (21)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
50.4% (69)
1:1 Ничья
16.8% (23)
1:0 Кёльн
11.7% (16)
1:2 Штуттгарт
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
3:1 Кёльн
2.9% (4)
0:1 Штуттгарт
1.5% (2)
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