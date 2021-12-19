Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Судье надоело, что Ян Тильман тянет время и он наказал его горчичником

93' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Ут Марк из команды Кёльн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

91' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

85' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

85' Хорн Яннес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Нартей Николас из команды Штуттгарт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

83' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

76' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

73' Кёльн выполняет удар от ворот.

73' Ян Тильман из команды Кёльн делает навес прямо в штрафную.

69' Кайнц Флориан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Хектор Йонас из команды Кёльн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

68' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

67' Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

65' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Хорн Яннес из команды Кёльн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

62' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Кайнц Флориан из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Тактическая замена. Андерссон Себастьян уходит с поля и его заменяет Ян Тильман

56' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Мармуш Омар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Шмиц Бенно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Фюрих Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Шауб Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Шауб Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Хюберс Тимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Мармуш Омар нанес удар, мяч был парирован, но Марвин Швабе не удержал его в руках.

51' Матч возобновлен

51' Мармуш Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Фюрих Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Эндо Ватару навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара