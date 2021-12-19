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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
1:0
Конец матча

Стадион:
Штуттгарт
0'
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Шауб Луис
21' Желтая карточка
Мармуш Омар
69' Желтая карточка
Кайнц Флориан
86' Желтая карточка
Хектор Йонас
1:0
89' Гол
Модест Антони
90' Желтая карточка
Тилманн Ян
90'+4

Ход матча

11'
Шауб Луис
 
21'
 
Мармуш Омар
56'
Хорн Яннес
Шауб Луис
 
57'
Ут Марк
Дуда Ондрей
 
57'
Тилманн Ян
Андерссон Себастьян
 
69'
Кайнц Флориан
 
71'
Шиндлер Кингсли
Кайнц Флориан
 
71'
 
Мвумпа Силас
Мармуш Омар
72'
 
Тибиди Алексис
Климович Матео
72'
 
Нартей Николас
Фёрстер Филипп
79'
 
Штенцель Паскаль
Фюрих Крис
86'
Хектор Йонас
 
86'
Килиан Лука
Кцихос Рафаэль
 
89'
Модест Антони
(Шиндлер Кингсли)
1:0
90'
 
Фагир Вахид
Кулибали Танги
90'
Тилманн Ян
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 137
Кёльн 70.8% (97)
X 20.4% (28)
Штуттгарт 8.8% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
6
Эзкан
Салих
11
Кайнц
Флориан
18
Дуда
Ондрей
21
Шауб
Луис
9
Андерссон
Себастьян
27
Модест
Антони
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
37
Ито
Хироки
22
Фюрих
Крис
3
Эндо
Ватару
23
Мангаля
Орель
7
Кулибали
Танги
20
Фёрстер
Филипп
31
Климович
Матео
17
Мармуш
Омар
Кёльн
4-1-3-2
Штуттгарт
3-4-2-1

История личных встреч

Кёльн
Штуттгарт

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

К
0:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
ТМК
0:0
Б
1:3
Б
1:3
Б
0:0
Б
0:2
К
2:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:5
Б
0:2
Б
0:3
Б
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 11 0.65
Ут Марк 3 0.18
Скири Эйе 3 0.18
Кайнц Флориан 2 0.12
Андерссон Себастьян 2 0.12
Эзкан Салих 2 0.12
Шауб Луис 1 0.06
Дуда Ондрей 1 0.06
Любичич Деян 1 0.06
Лемперте Тим 1 0.06
Шмиц Бенно 0 0
Хектор Йонас 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Тилманн Ян 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавропанос Константинос 4 0.24
Кемпф Марк-Оливер 3 0.18
Мармуш Омар 2 0.12
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.12
Фёрстер Филипп 2 0.12
Массимо Роберто 2 0.12
Соса Борна 1 0.06
Эндо Ватару 1 0.06
Мангаля Орель 1 0.06
Ито Хироки 1 0.06
Клемент Филипп 1 0.06
Фюрих Крис 1 0.06
Фагир Вахид 1 0.06
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Шмиц Бенно 3 0
Модест Антони 2 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Андерссон Себастьян 2 0
Мере Хорхе 2 0
Эзкан Салих 2 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Тилманн Ян 2 0
Ут Марк 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Хектор Йонас 1 0
Скири Эйе 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Килиан Лука 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 4 1
Кулибали Танги 5 0
Антон Вальдемар 2 1
Фёрстер Филипп 3 0
Мармуш Омар 3 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Мангаля Орель 2 0
Соса Борна 2 0
Климович Матео 2 0
Ито Хироки 1 0
Дидави Даниэль 1 0
Эндо Ватару 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Нартей Николас 1 0
Фюрих Крис 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
6
2 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
6%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
6
33%
0
0%
46-60
1
6%
2
33%
61-75
9
50%
1
17%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
7%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
4
27%
4
22%
31-45
6
40%
1
6%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
1
7%
3
17%
76-90

Забито

28
22
6 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
2
7%
3
14%
1-15
1
4%
5
23%
16-30
3
11%
4
18%
31-45
8
29%
3
14%
46-60
3
11%
3
14%
61-75
11
39%
4
18%
76-90

Пропущено

26
31
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
5
19%
3
10%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
5
19%
6
19%
31-45
6
23%
5
16%
46-60
6
23%
6
19%
61-75
3
12%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1
Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Кёльн - РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург - Кёльн 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бавария - Кёльн 3:2 Кёльн - Герта 3:1 Карл Цейсс - Кёльн 1:1 Кёльн - Рода 1:1
Штуттгарт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1
Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1 Боруссия М - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1 Бохум - Штуттгарт 0:0 Штуттгарт - Байер Л 1:3 Айнтрахт Фр - Штуттгарт 1:1 Штуттгарт - Нюрнберг 3:0 Штуттгарт - Фрайбург 2:3 РБ Лейпциг - Штуттгарт 4:0 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 17 14 1 2 56 - 16 43
2. Боруссия Д Заявка 17 11 1 5 41 - 26 34
3. Фрайбург Заявка 17 8 5 4 28 - 16 29
4. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 35 - 26 28
5. Байер Л Заявка 17 8 4 5 40 - 28 28
6. Айнтрахт Фр Заявка 17 7 6 4 27 - 24 27
7. Унион Берлин Заявка 17 7 6 4 23 - 21 27
8. Кёльн Заявка 17 6 7 4 27 - 27 25
9. Майнц Заявка 17 7 3 7 25 - 17 24
10. РБ Лейпциг Заявка 17 6 4 7 30 - 22 22
11. Герта Заявка 17 6 3 8 20 - 35 21
12. Вольфсбург Заявка 17 6 2 9 17 - 29 20
13. Бохум Заявка 17 6 2 9 16 - 26 20
14. Боруссия М Заявка 17 5 4 8 22 - 32 19
15. Аугсбург Заявка 17 4 6 7 17 - 26 18
16. Штуттгарт Заявка 17 4 5 8 22 - 31 17
17. Арминия Заявка 17 3 7 7 14 - 22 16
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 1 2 14 13 - 49 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 8 0 1 29 - 6 24
2. Боруссия Д Заявка 9 8 0 1 26 - 12 24
3. Унион Берлин Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Майнц Заявка 9 5 3 1 18 - 5 18
5. РБ Лейпциг Заявка 9 6 0 3 25 - 12 18
6. Кёльн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
7. Хоффенхайм Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
8. Бохум Заявка 8 4 2 2 10 - 6 14
9. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
10. Герта Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
11. Боруссия М Заявка 8 4 2 2 14 - 13 14
12. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 4 1 12 - 8 13
13. Байер Л Заявка 8 4 1 3 19 - 14 13
14. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 12 - 15 11
15. Штуттгарт Заявка 9 3 2 4 16 - 18 11
16. Вольфсбург Заявка 9 3 1 5 8 - 14 10
17. Арминия Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 8 6 1 1 27 - 10 19
2. Фрайбург Заявка 9 4 3 2 15 - 7 15
3. Байер Л Заявка 9 4 3 2 21 - 14 15
4. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 2 3 15 - 16 14
5. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 17 - 18 11
6. Боруссия Д Заявка 8 3 1 4 15 - 14 10
7. Вольфсбург Заявка 8 3 1 4 9 - 15 10
8. Унион Берлин Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
9. Арминия Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
10. Аугсбург Заявка 9 1 4 4 5 - 11 7
11. Кёльн Заявка 8 1 4 3 9 - 16 7
12. Герта Заявка 9 2 1 6 8 - 26 7
13. Штуттгарт Заявка 8 1 3 4 6 - 13 6
14. Бохум Заявка 9 2 0 7 6 - 20 6
15. Майнц Заявка 8 2 0 6 7 - 12 6
16. Боруссия М Заявка 9 1 2 6 8 - 19 5
17. РБ Лейпциг Заявка 8 0 4 4 5 - 10 4
18. Гройтер Фюрт Заявка 9 0 0 9 6 - 34 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Кёльн 70.8% (97)
X 20.4% (28)
Штуттгарт 8.8% (12)
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Прогнозы на матч Кёльн 1:0 Штуттгарт

Исход игры
Кёльн
70.8% (97)
Ничья
20.4% (28)
Штуттгарт
8.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
66.92% (87)
Меньше
33.08% (43)
Обе команды забьют
Да
83.85% (109)
Нет
16.15% (21)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
50.4% (69)
1:1 Ничья
16.8% (23)
1:0 Кёльн
11.7% (16)
1:2 Штуттгарт
4.4% (6)
3:1 Кёльн
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
0:1 Штуттгарт
1.5% (2)
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