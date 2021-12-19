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Добрый вечер, уважаемые болельщики! В центральном поединке тура АПЛ нас ждет противостояние между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Много игроков болеют у гостей, но и хозяева только вышли из карантина, так что для обеих команд это будет тяжелая игра. Комментировать ее для Вас будет Федосов Дмитрий!