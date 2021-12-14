Англия: Премьер-лига 2021-2022
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
История личных встреч
Тоттенхэм
Ливерпуль
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед
31 матч
25.8%
19.4%
54.8%
8 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
22.6%
25.8%
51.6%
7 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|6
|0.43
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.14
|Регилон Серхио
|1
|0.07
|Кейн Гарри
|1
|0.07
|Лукас Моура
|1
|0.07
|Санчес Давинсон
|1
|0.07
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.07
|Алли Деле
|1 (1)
|0.07
|Дэвис Бен
|0
|0
|Бергвейн Стевен
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|15 (2)
|0.88
|Жота Диогу
|9
|0.53
|Мане Садио
|7
|0.41
|Фирмино Роберто
|4
|0.24
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.12
|Хендерсон Джордан
|2
|0.12
|Кейта Наби
|2
|0.12
|Ориги Дивок
|2
|0.12
|Фабиньо Энрике
|1
|0.06
|Алькантара Тьяго
|1
|0.06
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.06
|Джонс Кёртис
|1
|0.06
|Минамино Такуми
|1
|0.06
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|5
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|0
|Танганга Джафет
|2
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Регилон Серхио
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|2
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|Робертсон Эндрю
|4
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Юрген Клопп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
27
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
1
11%
5
19%
1-15
1
11%
3
11%
16-30
1
11%
5
19%
31-45
2
22%
5
19%
46-60
3
33%
4
15%
61-75
1
11%
5
19%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
3
50%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Забито
6
22
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
1
17%
2
9%
1-15
2
33%
4
18%
16-30
1
17%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
33%
5
23%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Забито
15
49
7 В 1-м тайме 24
8 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 14
5 Не забивали 0
2
13%
7
14%
1-15
3
20%
7
14%
16-30
2
13%
10
20%
31-45
2
13%
8
16%
46-60
3
20%
7
14%
61-75
3
20%
10
20%
76-90
Пропущено
18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
17%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
5
42%
61-75
5
28%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1
Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1
Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|40 - 9
|41
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|48 - 13
|40
|3.
|Челси
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|39 - 12
|37
|4.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|23 - 22
|29
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|13 - 14
|24
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|23 - 25
|22
|10.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|11.
|Брайтон
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 17
|20
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|24 - 24
|20
|14.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 32
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|8 - 34
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|18 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 3
|22
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 7
|18
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|10.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|11.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 19
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль
Исход игры
Тоттенхэм
13.5% (7)
Ничья
7.7% (4)
Ливерпуль
78.8% (41)
Тотал 2.5
Больше
82% (41)
Меньше
18% (9)
Обе команды забьют
Да
84% (42)
Нет
16% (8)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
48.1% (25)
2:1 Тоттенхэм
9.6% (5)
0:1 Ливерпуль
7.7% (4)
2:3 Ливерпуль
7.7% (4)
1:1 Ничья
7.7% (4)
0:3 Ливерпуль
5.8% (3)
1:3 Ливерпуль
5.8% (3)
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