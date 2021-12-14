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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль
Прогнозы 52
Тоттенхэм 13.5% (7)
X 7.7% (4)
Ливерпуль 78.8% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Ливерпуль
5.60
4.82
1.65
Все Коэффициенты

История личных встреч

Тоттенхэм
Ливерпуль

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 14 побед

31 матч

25.8%
19.4%
54.8%
8 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

22.6%
25.8%
51.6%
7 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ЛЧ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ММ(
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
КC
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 6 0.43
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.14
Регилон Серхио 1 0.07
Кейн Гарри 1 0.07
Лукас Моура 1 0.07
Санчес Давинсон 1 0.07
Н'Домбеле Тангай 1 0.07
Алли Деле 1 (1) 0.07
Дэвис Бен 0 0
Бергвейн Стевен 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 15 (2) 0.88
Жота Диогу 9 0.53
Мане Садио 7 0.41
Фирмино Роберто 4 0.24
Александер-Арнольд Трент 2 0.12
Хендерсон Джордан 2 0.12
Кейта Наби 2 0.12
Ориги Дивок 2 0.12
Фабиньо Энрике 1 0.06
Алькантара Тьяго 1 0.06
Ван Дейк Виргил 1 0.06
Джонс Кёртис 1 0.06
Минамино Такуми 1 0.06
Робертсон Эндрю 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Цимикас Костас 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 5 0
Ромеро Кристиан 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 2 0
Лукас Моура 2 0
Регилон Серхио 2 0
Эмерсон Жуниор 2 0
Дэвис Бен 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 4 0
Робертсон Эндрю 4 0
Милнер Джеймс 2 0
Хендерсон Джордан 2 0
Ван Дейк Виргил 2 0
Алькантара Тьяго 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мане Садио 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Юрген Клопп 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
27
3 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 9
1
11%
5
19%
1-15
1
11%
3
11%
16-30
1
11%
5
19%
31-45
2
22%
5
19%
46-60
3
33%
4
15%
61-75
1
11%
5
19%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
3
50%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

6
22
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
1
17%
2
9%
1-15
2
33%
4
18%
16-30
1
17%
5
23%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
33%
5
23%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Забито

15
49
7 В 1-м тайме 24
8 Во 2-м тайме 25
5 Забивали первыми 14
5 Не забивали 0
2
13%
7
14%
1-15
3
20%
7
14%
16-30
2
13%
10
20%
31-45
2
13%
8
16%
46-60
3
20%
7
14%
61-75
3
20%
10
20%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
17%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
5
42%
61-75
5
28%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1
Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1
Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 40 - 9 41
2. Ливерпуль Заявка 17 12 4 1 48 - 13 40
3. Челси Заявка 17 11 4 2 39 - 12 37
4. Арсенал Заявка 17 9 2 6 23 - 22 29
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Вулверхэмптон Заявка 17 7 3 7 13 - 14 24
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 17 3 7 7 17 - 32 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 17 1 7 9 18 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
5. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
10. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
11. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2021, осталось 2 дня 7 часов 7 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Тоттенхэм 13.5% (7)
    X 7.7% (4)
    Ливерпуль 78.8% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Ливерпуль
    5.60
    4.82
    1.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Ливерпуль онлайн


    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ливерпуль

    Исход игры
    Тоттенхэм
    13.5% (7)
    Ничья
    7.7% (4)
    Ливерпуль
    78.8% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    82% (41)
    Меньше
    18% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    84% (42)
    Нет
    16% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    48.1% (25)
    2:1 Тоттенхэм
    9.6% (5)
    0:1 Ливерпуль
    7.7% (4)
    2:3 Ливерпуль
    7.7% (4)
    1:1 Ничья
    7.7% (4)
    0:3 Ливерпуль
    5.8% (3)
    1:3 Ливерпуль
    5.8% (3)
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    Тоттенхэм
    Ливерпуль

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