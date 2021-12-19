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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Генк
1:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Антверпен
0'
1:0
32' Гол
Онуачу Пол
36' Желтая карточка
Алмейда Динис
37'

Ход матча

32'
Онуачу Пол
(Бонгонда Тео)
1:0
36'
 
Алмейда Динис
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Антверпен
1.98
4.02
4.01
Все Коэффициенты
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
3
Садик
Муджаид
2
Маккензи
Марк
20
Эйтинг
Карел
17
Грошовски
Патрик
8
Хейнен
Бриан
42
Торстведт
Кристиан
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
3
Энгельс
Бьорн
61
Алмейда
Динис
34
Батай
Йелле
8
Юсуф
Альхассан
6
Верстрате
Биргер
4
Наингголан
Раджа
14
Бенсон
Манюэль
99
Фрай
Микаэль
10
Баликвиша
Мишель-Анже
Генк
4-3-3
Антверпен
4-3-3

История личных встреч

Генк
Антверпен

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
4:2
ПОЗЧТ
4:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
3:2
ПДА
4:2
ПДА
1:1
К
3:3
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
4:0
ПОЗЧТ
1:0
ПДА
0:0
ПДА
2:4
ПДА
4:0
ПДА
3:5

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 12 (3) 0.6
Бонгонда Тео 6 0.3
Ито Дзюнъя 3 0.15
Торстведт Кристиан 3 0.15
Грошовски Патрик 3 0.15
Хейнен Бриан 3 0.15
Угбо Ике 2 0.1
Муньос Даниэль 1 0.05
Пейнтсил Джозеф 1 0.05
Лукуми Джон 1 0.05
Ойен Люка 1 0.05
Ндайишимий Майк 0 0
Артеага Херардо 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 15 (2) 0.75
Бенсон Манюэль 5 0.25
Фишер Виктор 2 0.1
Саматта Мбвана 2 0.1
Верстрате Биргер 2 0.1
Наингголан Раджа 2 0.1
Энгельс Бьорн 2 0.1
Геркенс Питер 1 0.05
Де Лат Ричи 1 0.05
Миёши Коджи 1 0.05
Юсуф Альхассан 1 0.05
Баликвиша Мишель-Анже 1 0.05
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Даниэль 4 0
Хейнен Бриан 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Грошовски Патрик 2 0
Ито Дзюнъя 2 0
Онуачу Пол 2 0
Эйтинг Карел 2 0
Артеага Херардо 2 0
Лукуми Джон 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Угбо Ике 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Маккензи Марк 1 0
Садик Муджаид 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 5 1
Верстрате Биргер 5 0
Энгельс Бьорн 2 1
Батай Йелле 2 1
Геркенс Питер 3 0
Алмейда Динис 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Сек Абдулай 1 1
Наингголан Раджа 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Миёши Коджи 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Саматта Мбвана 2 0
Верстрате Луи 2 0
Винс Сэмюэл 2 0
Арун Фарис 1 0
Фишер Виктор 1 0
Бутез Жан 1 0
Бута 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Двомо Пьер 1 0
Сусси Абдерахман 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
16
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
5%
1
6%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
4
21%
6
38%
46-60
3
16%
3
19%
61-75
5
26%
2
13%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
3
30%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
5
36%
1
10%
76-90

Забито

16
20
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
5
31%
6
30%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
3
23%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
6
46%
76-90

Забито

35
36
12 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
4
11%
1
3%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
6
17%
7
19%
31-45
8
23%
8
22%
46-60
5
14%
8
22%
61-75
10
29%
8
22%
76-90

Пропущено

32
23
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
1
3%
1
4%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
8
25%
6
26%
31-45
4
13%
6
26%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
10
31%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1
Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Сент-Трейден - Генк 1:2
Антверпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1
Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 20 15 1 4 50 - 20 46
2. Брюгге 20 11 7 2 41 - 26 40
3. Антверпен 0:1 20 11 3 6 36 - 24 36
4. Андерлехт 20 9 8 3 43 - 26 35
5. Шарлеруа 20 10 5 5 38 - 26 35
6. Гент 20 10 3 7 33 - 22 33
7. Кортрейк 20 8 7 5 26 - 22 31
8. Мехелен 20 9 3 8 35 - 37 30
9. Генк 1:0 20 8 4 8 36 - 32 28
10. Эйпен 20 7 4 9 30 - 34 25
11. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
12. Остенде 20 7 2 11 23 - 39 23
13. Серкль Брюгге 20 6 4 10 27 - 28 22
14. Сент-Трейден 20 6 3 11 20 - 31 21
15. Зульте-Варегем 20 5 5 10 30 - 45 20
16. АХ Лёвен 19 4 8 7 24 - 33 20
17. Серен Юнайтед 20 6 1 13 23 - 40 19
18. Беерсхот-Вильрейк 19 2 3 14 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 10 7 1 2 22 - 11 22
2. Унион Сент-Жиллуаз 10 7 0 3 23 - 11 21
3. Мехелен 10 6 2 2 21 - 15 20
4. Брюгге 10 5 5 0 22 - 12 20
5. Антверпен 0:1 10 6 2 2 21 - 12 20
6. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
7. Генк 1:0 10 5 2 3 20 - 14 17
8. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
9. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
10. Остенде 10 4 1 5 13 - 23 13
11. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 16 13
12. Эйпен 10 3 3 4 13 - 17 12
13. АХ Лёвен 10 3 3 4 12 - 16 12
14. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
15. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
16. Серкль Брюгге 10 2 2 6 10 - 14 8
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 2 0 8 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Шарлеруа 11 6 3 2 25 - 17 21
3. Брюгге 10 6 2 2 19 - 14 20
4. Кортрейк 11 4 4 3 14 - 12 16
5. Антверпен 0:1 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Андерлехт 10 4 4 2 18 - 12 16
7. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
8. Серкль Брюгге 10 4 2 4 17 - 14 14
9. Эйпен 10 4 1 5 17 - 17 13
10. Сент-Трейден 10 4 1 5 8 - 13 13
11. Гент 10 3 2 5 11 - 11 11
12. Генк 1:0 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
14. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
15. Зульте-Варегем 9 2 3 4 13 - 18 9
16. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    Алмейда Динис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Генк
Ничья
Антверпен
1.98
4.02
4.01
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Генк 1:0 Антверпен онлайн


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Генк
Антверпен

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