Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Кристал-арена
1:0
32' ГолОнуачу Пол
36' Желтая карточкаАлмейда Динис
1:1
82' ГолФишер Виктор
90' Желтая карточкаДе Лат Ричи
Ход матча
32'
1:0
36'
70'
71'
82'
1:1
90'
20
Эйтинг
Карел
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Эйтинг КарелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Угбо ИкеНападающий
-
25 Tuur Rommens
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
-
Главный тренер: Приске Бриан
История личных встреч
Генк
Антверпен
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
14 матчей
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|12 (3)
|0.6
|Бонгонда Тео
|6
|0.3
|Ито Дзюнъя
|3
|0.15
|Торстведт Кристиан
|3
|0.15
|Грошовски Патрик
|3
|0.15
|Хейнен Бриан
|3
|0.15
|Угбо Ике
|2
|0.1
|Муньос Даниэль
|1
|0.05
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.05
|Лукуми Джон
|1
|0.05
|Ойен Люка
|1
|0.05
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|15 (2)
|0.75
|Бенсон Манюэль
|5
|0.25
|Фишер Виктор
|3
|0.15
|Саматта Мбвана
|2
|0.1
|Верстрате Биргер
|2
|0.1
|Наингголан Раджа
|2
|0.1
|Энгельс Бьорн
|2
|0.1
|Геркенс Питер
|1
|0.05
|Де Лат Ричи
|1
|0.05
|Миёши Коджи
|1
|0.05
|Юсуф Альхассан
|1
|0.05
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0.05
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Угбо Ике
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Садик Муджаид
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|6
|1
|Верстрате Биргер
|5
|0
|Энгельс Бьорн
|2
|1
|Батай Йелле
|2
|1
|Геркенс Питер
|3
|0
|Алмейда Динис
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Сек Абдулай
|1
|1
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Миёши Коджи
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Винс Сэмюэл
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Двомо Пьер
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
17
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
5%
1
6%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
5
25%
2
12%
31-45
4
20%
6
35%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
5
25%
3
18%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
4
36%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
6
40%
1
9%
76-90
Забито
16
20
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
5
31%
6
30%
76-90
Пропущено
18
13
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
3
23%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
6
46%
76-90
Забито
36
37
13 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 12
4 Не забивали 1
4
11%
1
3%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
7
19%
7
19%
31-45
8
22%
8
22%
46-60
5
14%
8
22%
61-75
10
28%
9
24%
76-90
Пропущено
33
24
14 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 14
1
3%
1
4%
1-15
5
15%
0
0%
16-30
8
24%
7
29%
29%
31-45
4
12%
6
25%
46-60
4
12%
3
13%
61-75
11
33%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Генк - Шарлеруа 4:2 Гент - Генк 1:0 Генк - Рапид Вена 0:1 Мехелен - Генк 1:1
Генк - Брюгге 3:3 Генк - Брюгге 2:3 Динамо Загреб - Генк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Генк - Вест Хэм 2:2 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Синт-Элуа-Винкел - Генк 0:6 Генк - Гент 0:3 Вест Хэм - Генк 3:0 Шарлеруа - Генк 2:0 Эйпен - Генк 3:2 Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Сент-Трейден - Генк 1:2
Антверпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Антверпен - Эйпен 4:2 Антверпен - Стандард 2:3 Антверпен - Олимпиакос 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1
Антверпен - Остенде 3:0 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Антверпен - Андерлехт 2:0 Антверпен - Фенербахче 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Вестерло - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 1:1 Фенербахче - Антверпен 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Антверпен - Гент 1:0 Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Олимпиакос - Антверпен 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|20
|15
|1
|4
|50 - 20
|46
|2.
|Брюгге
|20
|11
|7
|2
|41 - 26
|40
|3.
|Антверпен
|20
|11
|4
|5
|37 - 24
|37
|4.
|Андерлехт
|20
|9
|8
|3
|43 - 26
|35
|5.
|Шарлеруа
|20
|10
|5
|5
|38 - 26
|35
|6.
|Гент
|20
|10
|3
|7
|33 - 22
|33
|7.
|Кортрейк
|20
|8
|7
|5
|26 - 22
|31
|8.
|Мехелен
|20
|9
|3
|8
|35 - 37
|30
|9.
|Генк
|20
|7
|5
|8
|36 - 33
|26
|10.
|Эйпен
|20
|7
|4
|9
|30 - 34
|25
|11.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|12.
|Остенде
|20
|7
|2
|11
|23 - 39
|23
|13.
|Серкль Брюгге
|20
|6
|4
|10
|27 - 28
|22
|14.
|Сент-Трейден
|20
|6
|3
|11
|20 - 31
|21
|15.
|Зульте-Варегем
|20
|5
|5
|10
|30 - 45
|20
|16.
|АХ Лёвен
|19
|4
|8
|7
|24 - 33
|20
|17.
|Серен Юнайтед
|20
|6
|1
|13
|23 - 40
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|19
|2
|3
|14
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|10
|7
|1
|2
|22 - 11
|22
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|7
|0
|3
|23 - 11
|21
|3.
|Мехелен
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|4.
|Брюгге
|10
|5
|5
|0
|22 - 12
|20
|5.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|6.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|7.
|Генк
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|8.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|9.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|10.
|Остенде
|10
|4
|1
|5
|13 - 23
|13
|11.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|12.
|Эйпен
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|13.
|АХ Лёвен
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|14.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|15.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|16.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|2
|0
|8
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Шарлеруа
|11
|6
|3
|2
|25 - 17
|21
|3.
|Брюгге
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|4.
|Антверпен
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|5.
|Кортрейк
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|6.
|Андерлехт
|10
|4
|4
|2
|18 - 12
|16
|7.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|8.
|Серкль Брюгге
|10
|4
|2
|4
|17 - 14
|14
|9.
|Эйпен
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|Сент-Трейден
|10
|4
|1
|5
|8 - 13
|13
|11.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|11 - 11
|11
|12.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|14.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3